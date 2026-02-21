Alcaraz letos stále bez porážky, ve finále v Dauhá dovolil soupeři jen tři hry

První tenista světového žebříčku Carlos Alcaraz vyhrál i turnaj v Dauhá. Dvaadvacetiletý Španěl ve finále porazil 6:2 a 6:1 Arthura Filse z Francie a po triumfu na Australian Open letos ještě neprohrál.
Fils, který ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Lehečku a v semifinále Jakuba Menšíka, neměl proti Alcarazovi šanci. Vítěz sedmi grandslamů sebral jedenadvacetiletému Francouzovi pětkrát podání a sám nečelil jedinému brejkbolu.

Alcaraz, který v semifinále vyřadil obhájce titulu Andreje Rubljova a po třech letech ukončil ruskou nadvládu na turnaji, vyhrál za 52 minut a vítěznou sérii v nové sezoně natáhl na dvanáct zápasů. Celkově si připsal 26. titul v kariéře.

Turnaj mužů v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 2 833 335 dolarů

Dvouhra - finále:
Alcaraz (1-Šp.) - Fils (Fr.) 6:2, 6:1

Pegulaová získala desátý titul

Američanka Jessica Pegulaová vyhrála turnaj v Dubaji. Ve finále porazila 6:2 a 6:4 dvojnásobnou šampionku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny a získala desátý titul na okruhu WTA.

V prvním setu měla Pegulaová jasně navrch a díky třem brejkům se ujala vedení 5:1. Druhá sada byla vyrovnaná do stavu 2:2, kdy Svitolinová ztratila podání. Poté sice dokázala odvrátit dva mečboly, ale na obrat už sílu nenašla.

Pegulaová, která v úterý oslaví 32. narozeniny, se stala druhou nejstarší vítězkou turnaje po Venus Williamsové, které při triumfu v roce 2014 bylo 33 let. „Je to skvělý dárek. Oslavím to odletem domů. Mám velkou radost, že se tam vracím s trofejí,“ uvedla.

Pegulaová si pro první letošní titul došla za hodinu a 13 minut. Naopak jednatřicetiletá Svitolinová nedosáhla na jubilejní dvacátý triumf a v Dubaji nenavázala na vítězství z let 2017 a 2018.

Turnaj žen v Dubaji

tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů

Dvouhra - finále:
Pegulaová (4-USA) - Svitolinová (7-Ukr.) 6:2, 6:4

Čtyřhra - finále:
Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) - Siegemundová, Zvonarevová (Něm./Rus.) 6:1, 6:3

