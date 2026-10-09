Z českých tenistů bude v pátek ještě hrát Tomáš Macháč. Pětadvacetiletý rodák z Berouna narazí na nasazenou devatenáctku Alexandera Bublika z Kazachstánu.
Jednadvacetiletý Menšík porazil Kecmanoviče za necelou hodinu. Zdolal ho i potřetí v kariéře a znovu mu nepovolil ani set. Třikrát prolomil soupeřův servis a nepustil ho k žádnému brejkbolu. Kecmanoviče porazil také vloni v Pekingu a předloni ve Vídni.
První set získal prostějovský rodák Menšík za 28 minut. Uspěl díky brzkému brejku a dotáhl k úspěchu vedení 3:0. Také ve druhé sadě měl český hráč od začátku vývoj ve svých rukou. Získal náskok 3:1 a při podání soupeře také utkání ukončil, když využil hned první mečbol.
Shelton oslavil narozeniny, Djokovič vypadl
Srbský tenista Novak Djokovič tři dny po triumfu v Pekingu vypadl na dalším turnaji v Číně hned ve svém úvodním zápase. Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí prohrál v Šanghaji s Polákem Hubertem Hurkaczem 4:6, 3:6. Sbírku 40 titulů z turnajů Masters, z nichž čtyři získal právě v nejlidnatějším čínském městě, tak bělehradský rodák nerozšíří.
Kompletní tenisové výsledky
„Nepřiblížil jsem se tomu, jak jsem hrál v Pekingu,“ uvedl Djokovič, jenž v úterý tamní turnaj vyhrál posedmé v kariéře a celkově získal 102. titul. „Jsem prostě unavenější, míň čerstvý. Necítil jsem se na kurtu dobře, necítil jsem dobře míč. Je tu hrozně rychlý povrch, úplně jiný než v Pekingu,“ dodala bývalá světová jednička, jež se nyní vrací na pokračování podzimní části sezony do Evropy.
Americký tenista Ben Shelton oslavil dnešní 24. narozeniny postupem do třetího kola. Třetí nasazený finalista letošního US Open, jenž si po zářijové prohře USA s českým týmem v kvalifikaci Davisova poháru dopřál pauzu na odpočinek, zdolal Němce Daniela Altmaiera 6:3, 7:6.
Další čas na zotavení získal v Šanghaji Alex De Minaur, který postoupil bez boje do třetího kola po odstoupení Slováka Alexe Molčana. Devátý nasazený australský tenista, jenž v úterý kvůli zranění nohy skrečoval finále s Djokovičem v Pekingu, měl na úvod stejně jako Shelton volný los.
Tenisový turnaj mužů v Šanghaji
tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: