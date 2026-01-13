Macháč, Vondroušová a Valentová postupují, Krejčíkovou trápí koleno

Autor: ,
  8:08aktualizováno  8:08
Tomáš Macháč, Markéta Vondroušová a Tereza Valentová postoupili na tenisovém turnaji v australském Adelaide do 2. kola. Macháč porazil domácího Jamese Duckwortha 6:3, 6:3. Wimbledonská šampionka z roku 2023 Vondroušová zdolala Rusku Ljudmilu Samsonovovou 6:1, 4:6. 6:2 a osmnáctiletá Valentová uspěla po skreči Lotyšky Jeleny Ostapenkové, nad kterou vedla 7:5, 3:2. Barboru Krejčíkovou trápily v Hobartu problémy s kolenem a vypadla hned v 1. kole. S Američankou Peyton Stearnsovou prohrála 4:6, 6:1, 6:7.

Barbora Krejčíková na turnaji v Hobartu | foto: CHRIS KIDD / EPA Profimedia.cz

Do akce v úterý z českých tenistek půjdou ještě Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Siniaková se utká s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou, Bouzková vyzve ve 2. kole Rusku Mirru Andrejevovou.

Pětadvacetiletý Macháč uspěl proti 86. hráči světa Duckworthovi po hodině a 12 minutách. Osmý nasazený tenista zaznamenal 11 es a nepřišel ani jednou o servis, soupeři naopak podání sebral třikrát. Macháč si tak připsal první vítězství v sezoně, před týdnem neuspěl v Brisbane proti Jiřímu Lehečkovi. V dalším kole se střetne s Francouzem Quentinem Halysem.

Šestadvacetiletá Vondroušová zaznamenala první úspěch od loňského US Open, kde odstoupila kvůli zranění kolena před čtvrtfinále s Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Premiérovou výhru v sezoně si připsala na druhý pokus, minulý týden nestačila v Brisbane na Polku Magdalenu Frechovou.

Vondroušová porazila Samsonovovou po dvou hodinách hry, sedmkrát prolomila soupeřčin servis. Zaznamenala také devět es, nasazená sedmička Samsonovová udělala 10 dvojchyb. V dalším kole se Vondroušová utká s domácí Australankou Kimberly Birrellovou.

Valentová navázala v Adelaide na úspěšnou kvalifikaci. Proti čtyřiadvacáté hráčce světa Ostapenkové získala první set po velkém obratu, kdy otočila vývoj ze stavu 0:5 na 7:5. Lotyška se v závěru setu nechávala ošetřit v oblasti krku a ramene. Poté, co Ostapenková přišla ve druhém setu o servis a prohrávala 2:3, duel vzdala. Valentová se příště utká s turnajovou dvojkou Madison Keysovou z USA.

Turnaj mužů a žen v Adelaide

tvrdý povrch

Muži (dotace 700 045 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Macháč (8-ČR) - Duckworth (Austr.) 6:3, 6:3

Ženy (dotace 1 206 446 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Vondroušová (ČR) - Samsonovová (7-Rus.) 6:1, 4:6, 6:2
Valentová (ČR) - Ostapenková (Lot.) 7:5, 3:2 skreč

Krejčíková se loučí s Hobartem

Barboru Krejčíkovou trápily v Hobartu při generálce na Australian Open problémy s kolenem a s turnajem se rozloučila hned v prvním kole. S Američankou Peyton Stearnsovou prohrála 4:6, 6:1, 6:7.

Dvojnásobná grandslamová šampionka, která sezonu zahájila minulý týden na týmovém United Cupu, ztratila první set za 48 minut. V pauze si pak v slzách nechala ošetřit levé koleno, kvůli kterému předčasně ukončila minulý ročník.

Ve druhé sadě poté byla na svém podání bezchybná, sama soupeřce sebrala třikrát servis a hladce vyrovnala. Do třetího setu ale lépe vstoupila Stearnsová a udržovala si náskok jednoho brejku. Krejčíková sice za stavu 4:5 odvrátila dva mečboly a následně si vynutila tie-break, v něm ale nakonec soupeřce podlehla 4:7.

Ze hry venku je i sedminásobná grandslamová šampionka Venus Williamsová. Pětačtyřicetiletá Američanka, jež se poprvé od roku 2021 chystá na Australian Open, podlehla v souboji veteránek osmatřicetileté Tatjaně Mariaové z Německa 4:6, 3:6.

Turnaj žen v Hobartu

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Stearnsová (USA) - Krejčíková (ČR) 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.