Muchová v Dauhá vyřadila Valentovou, ve třetím kole ji čeká další derby s Plíškovou

  18:06aktualizováno  18:06
Tenistka Karolína Muchová na turnaji v Dauhá porazila 6:1 a 6:4 Terezu Valentovou a její soupeřkou ve třetím kole bude jiná Češka Karolína Plíšková. Ve druhém kole v úterý naopak skončily Linda Nosková i Kateřina Siniaková.

Karolína Muchová hraje forhend v osmifinále Australian Open. | foto: Reuters

Devětadvacetiletá Muchová potvrdila roli favoritky a v prvním setu dovolila o jedenáct let mladší soupeřce jediný game. Ve druhé sadě se 48. hráčka žebříčku Valentová držela do stavu 3:4, pak jí ale Muchová dvakrát sebrala podání a duel ukončila.

O postup do čtvrtfinále si světová devatenáctka zahraje s Plíškovou. S bývalou světovou jedničkou, která vinou dlouhé zdravotní pauzy klesla až do páté stovky žebříčku, má bilanci dvou výher a jedné porážky.

Dvanáctá hráčka světového žebříčku Nosková prohrála 2:6, 6:2 a 5:7 s Varvarou Gračovovou z Francie, obrat proti Camile Osoriové nedotáhla ani Siniaková a s kolumbijskou soupeřkou prohrála 2:6, 7:5 a 3:6.

Nosková do první sady vstoupila brejkem, ale pak třikrát ztratila servis a Gračovová se ujala vedení. Ve druhé sadě si jedenadvacetiletá Češka vypracovala náskok 5:1 a vynutila si třetí set. V něm neudržela vedení 3:1 a zápas ztratila poté, co za stavu 5:6 přišla o podání.

Siniaková úvodní set ztratila poté, co dvakrát přišla o podání. Stejně si vedla i ve druhé sadě, ale tentokrát dokázala sama využít tři brejky. Ve třetím setu sice Siniaková vymazala ztrátu 1:3, ale závěr patřil Osoriové, která rozhodla třemi gamy v řadě.

Turnaj žen v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Muchová (14-ČR) - Valentová (ČR) 6:1, 6:4
Gračovová (Fr.) - Nosková (9-ČR) 6:2, 2:6, 7:5
Osoriová (Kol.) - Siniaková (ČR) 6:2, 5:7, 6:3

