Muchová v Dauhá vyřadila Valentovou, ve třetím kole ji čeká další derby s Plíškovou

Devětadvacetiletá Muchová potvrdila roli favoritky a v prvním setu dovolila o jedenáct let mladší soupeřce jediný game. Ve druhé sadě se 48. hráčka žebříčku Valentová držela do stavu 3:4, pak jí ale Muchová dvakrát sebrala podání a duel ukončila.
O postup do čtvrtfinále si světová devatenáctka zahraje s Plíškovou. S bývalou světovou jedničkou, která vinou dlouhé zdravotní pauzy klesla až do páté stovky žebříčku, má bilanci dvou výher a jedné porážky.
Dvanáctá hráčka světového žebříčku Nosková prohrála 2:6, 6:2 a 5:7 s Varvarou Gračovovou z Francie, obrat proti Camile Osoriové nedotáhla ani Siniaková a s kolumbijskou soupeřkou prohrála 2:6, 7:5 a 3:6.
Nosková do první sady vstoupila brejkem, ale pak třikrát ztratila servis a Gračovová se ujala vedení. Ve druhé sadě si jedenadvacetiletá Češka vypracovala náskok 5:1 a vynutila si třetí set. V něm neudržela vedení 3:1 a zápas ztratila poté, co za stavu 5:6 přišla o podání.
Siniaková úvodní set ztratila poté, co dvakrát přišla o podání. Stejně si vedla i ve druhé sadě, ale tentokrát dokázala sama využít tři brejky. Ve třetím setu sice Siniaková vymazala ztrátu 1:3, ale závěr patřil Osoriové, která rozhodla třemi gamy v řadě.
Turnaj žen v Dauhá
tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: