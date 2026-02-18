Lehečka prošel v Dauhá do čtvrtfinále, Menšík vyzve čínského soupeře

  15:52aktualizováno  15:52
Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Dauhá do čtvrtfinále. Osmý nasazený český reprezentant porazil belgického tenistu Zizou Bergse za 70 minut hladce 6:2, 6:1.

Jiří Lehečka v Brisbane | foto: Darren EnglandReuters

Čtyřiadvacetiletý Lehečka, jenž při obou předchozích startech v katarské metropoli došel až do semifinále, zvládl první vzájemný zápas s Bergsem bez větších problémů. Po vyrovnaném úvodu převzal od stavu 2:2 na kurtu kontrolu, často chybujícímu soupeři už nedovolil ani game a ujal se vedení.

Na startu druhé sady rodák z Mladé Boleslavi odvrátil dva brejkboly a znovu se rozjel. Soupeř si navíc za stavu 0:3 ve druhém setu vyžádal pauzu na ošetření pravé ruky a teprve po dalších dvou ztracených hrách dokázal znovu uhájit servis a zažehnat kanára. Lehečka vzápětí zápas dopodával.

O postup do semifinále, které si Lehečka v Dauhá zahrál vloni a v roce 2023, se utká s Arthurem Filsem. S jedenadvacetiletým Francouzem má zatím vyrovnanou bilanci 1:1.

Zápas druhého kola dnes čeká ještě Jakuba Menšíka. Turnajová šestka bude hrát s Číňanem Čang Č’-čenem.

Turnaj mužů v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 2 833 335 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka (8-ČR) - Bergs (Belg.) 6:2, 6:1

