Lehečka prošel v Dauhá do čtvrtfinále, Menšík vyzve čínského soupeře

Čtyřiadvacetiletý Lehečka, jenž při obou předchozích startech v katarské metropoli došel až do semifinále, zvládl první vzájemný zápas s Bergsem bez větších problémů. Po vyrovnaném úvodu převzal od stavu 2:2 na kurtu kontrolu, často chybujícímu soupeři už nedovolil ani game a ujal se vedení.
Na startu druhé sady rodák z Mladé Boleslavi odvrátil dva brejkboly a znovu se rozjel. Soupeř si navíc za stavu 0:3 ve druhém setu vyžádal pauzu na ošetření pravé ruky a teprve po dalších dvou ztracených hrách dokázal znovu uhájit servis a zažehnat kanára. Lehečka vzápětí zápas dopodával.
O postup do semifinále, které si Lehečka v Dauhá zahrál vloni a v roce 2023, se utká s Arthurem Filsem. S jedenadvacetiletým Francouzem má zatím vyrovnanou bilanci 1:1.
Zápas druhého kola dnes čeká ještě Jakuba Menšíka. Turnajová šestka bude hrát s Číňanem Čang Č’-čenem.
Turnaj mužů v Dauhá
tvrdý povrch, dotace 2 833 335 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: