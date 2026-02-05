Bejlek deklasovala britskou sokyni, v Abú Zabí si zahraje své první semifinále

  14:11
Sára Bejlek deklasovala v Abú Zabí britskou tenistku Sonay Kartalovou 6:0, 6:2 a poprvé v kariéře postoupila do semifinále turnaje WTA Tour. Dvacetiletá Češka zvítězila nad 61. hráčkou světa a osmifinalistkou loňského Wimbledonu za 64 minut a v boji o finále narazí na třetí nasazenou Dánku Claru Tausonovou.

Sára Bejlek hraje forhend v prvním kole Australian Open. | foto: AP

Bejlek, která postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace, vyhrála v Abú Zabí i páté utkání. V hlavní soutěži navázala na triumfy nad Američankou Ashlyn Kruegerovou a Lotyškou Jelenou Ostapenovou. Dál na turnaji neztratila ani set a ve světovém žebříčku by si měla vylepšit kariérní maximum. V „živém“ rankingu jí nyní patří 63. místo.

„Cítila jsem se na kurtu od začátku do konce skvěle. Děkuji za atmosféru, kterou jste mi tu připravili a že jsem se tu cítila jako doma,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bejlek.

„Nevím, jaký jsem měla herní plán. Cítila jsem se jen dobře a snažila se předvést to nejlepší. A vyšlo to. V semifinále si to pokusím užít, předvést svůj tenis a uvidíme, jak to půjde. Vydám ze sebe to nejlepší,“ uvedla.

Tenistka TK Sparta Praha měla duel proti Kartalové od začátku pod kontrolou. V první sadě povolila soupeřce jen osm fiftýnů a nadělila jí kanára. Také ve druhém setu utekla brzy do vedení 4:0. Britka sice díky dvěma získaným hrám snížila, poslední dva gamy ale získala opět Bejlek a utkání ukončila prvním využitým mečbolem.

Turnaj žen v Abú Zabí

tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Bejlek (ČR) - Kartalová (Brit.) 6:0, 6:2

Turnaj žen v Ostravě

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Havlíčková, Šalková (ČR) - I. Corleyová, C. Corleyová (USA) 6:2, 4:6, 10:6

