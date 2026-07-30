Budeme bojkotovat MS, pokud projde Infantinův návrh, shodla se celá Evropa

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  17:57aktualizováno  17:57
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Španělé aplaudují Argentincům v čele s Lionelem Messim, kteří si jdou pro stříbrné medaile. | foto: Adam HungerAP

Pokud Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) prodá část práv na mistrovství světa soukromým investorům, vrcholného turnaje se už nezúčastní země z Evropy. Členské státy Evropské fotbalové unie UEFA se dohodly na bojkotu šampionátu. Otázkou je, co Česko. Předseda asociace David Trunda jako jediný z vrcholných evropských fotbalových představitelů návrh Gianniho Infantina, prezidenta FIFA, veřejně podpořil.

„Všech pětapadesát členských asociací UEFA hlasovalo pro bojkot mistrovství světa, pokud FIFA bude pokračovat ve svém plánu prodat podíly ve svých soutěžích soukromým investorům,“ píše britský server BBC.

„Jednomyslně a jednoznačně odmítáme návrh FIFA na převod vlastnických podílů na mistrovství světa a dalších soutěžích FIFA na soukromé investory,“ oznámila UEFA.

Mezi pětapadesáti členy je i Rusko, které je od roku 2022, kdy jeho armáda napadla Ukrajinu, mimo soutěže UEFA.

Zástupy členských asociací se na tom dohodl na mimořádné schůzi svolané k projednání návrhů FIFA, která je oznámila v úterý.

Bojkot by se vztahoval na všechny soutěže FIFA, včetně mistrovství světa mužů a žen a mistrovství světa klubů, a byl by spuštěn, pokud členské asociace schválí návrhy prezidenta FIFA Gianniho Infantina.

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