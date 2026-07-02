Česko nepřijde o tým v pohárech. UEFA škrtla Karvinou, do předkol jde Jablonec

UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.
Dohromady tak Česko vyšle do evropských pohárů všech pět týmů, jak mu náleží dle pozice v žebříčku koeficientů.
Původně byla ve hře totiž i možnost, že by o místo přišlo, pokud by se nerozhodlo dostatečně rychle a předkola se rozehrála. Pořád by své body navíc dělilo pěti.
Teď už je jasno.
Jak půjdou týmy do Evropy
po vyloučení Karviné
1. místo – Slavia: základní fáze Ligy mistrů
2. místo – Sparta: 3. předkolo Ligy mistrů
3. místo – Plzeň: závěrečné předkolo Evropské ligy
4. místo – Hradec: 2. předkolo Evropské ligy (soupeřem norské Tromsö)
5. místo – Jablonec: 2. předkolo Konferenční ligy (soupeřem chorvatský Varaždín)
Karviná o své místo v závěrečném předkole Evropské ligy (které náleží vítězi MOL Cupu) přichází. A kvůli tomu dochází k posunům.
O účast v pohárech se popere i Jablonec, shodou okolností poražený finalista poháru právě s Karvinou, který začne svou cestu proti chorvatskému Varaždínu ve druhém předkole Konferenční ligy.
„V podstatě jsme museli čekat až do téhle chvíle, protože variant, jakým způsobem může disciplinární komise UEFA rozhodnout, bylo několik. Až nyní začíná ta doopravdická radost a hlavně příprava a tvrdá práce, abychom co nejlépe reprezentovali v rámci evropských pohárů,“ řekl Radiožurnálu Sport majitel jabloneckého klubu Jakub Střeštík.
Severočeši se do pohárů vrátí po pěti letech. „Jsme všichni rádi, sen v podobě toho, že můžeme našim fanouškům ukázat, že patříme do Evropy, se nám splnil. Jsou to příjemné starosti. Vůbec se nebojím toho, že by management jabloneckého klubu nebyl schopen ty věci zařídit, jak se sluší a patří. Snahou je převzít hotelové kapacity a tak dále od kolegů z Hradce,“ nastínil Střeštík.
Hradec Králové se tak posouvá na norské Tromsö do druhého předkola Evropské ligy, kde původně byla Plzeň. „Jsme rádi, že v kvalifikaci pohárů odehrajeme minimálně dvě dvojutkání. Tromsö vnímáme jako atraktivního a kvalitního soupeře, takže se na dvojzápas s ním velice těšíme,“ uvedl pro klubový web předseda představenstva Východočechů Dominik Kohel.
A Plzeň coby třetí tým ligové tabulky uplynulé sezony zaujme právě karvinské místo a svého protivníka teprve pozná. Tímto momentem si zajistila minimálně základní fázi Konferenční ligy.
„Na našich cílech se nic nemění. Chceme udělat maximum pro to, abychom se probojovali do ligové fáze Evropské ligy,“ uvedl na klubovém webu předseda představenstva a generální ředitel klubu Adolf Šádek.
Jistotu podzimní účasti v pohárech mají také další dva kluby – Slavia v Lize mistrů a Sparta nejhůř v Evropské lize, protože začíná ve třetím nemistrovském předkole Champions League.
Komentář Davida Trundy
předsedy FAČR
„Chtěl bych poděkovat orgánům UEFA, Ligové fotbalové asociaci, všem zapojeným klubům, členům komisí i dalším institucím za profesionální spolupráci a rychlý postup. V neposlední řadě bych rád poděkoval také zástupcům klubu MFK Karviná za jejich racionální přístup. Zároveň bych chtěl popřát všem českým zástupcům hodně úspěchů a co nejlepší reprezentaci českého fotbalu v evropských soutěžích.“
Po čtrnácti letech je znovu český klub vyloučen z pohárů kvůli korupční aféře. Tehdy nemohla do Evropy olomoucká Sigma, rovněž vítěz tehdejšího domácího poháru. V Česku byla tehdy za ovlivnění utkání už potrestaná, dostala pokutu a v lize odečetla devět bodů.
U Karviné, kterou administrativně poslala Etická komise fotbalové asociace do druhé ligy za ovlivnění tří předloňských utkání, se ještě čekalo. Původně podala odvolání, ale nakonec ho – i kvůli hrozbě úplného vyškrtnutí jednoho českého týmu z pohárů – stáhla. UEFA ji tak rychle nahradila Jabloncem.
„Odvolací orgán UEFA se rozhodl prohlásit klub MFK Karviná za nezpůsobilý k účasti v Evropské lize UEFA 2026/27 z důvodu nesplnění kritéria pro přijetí, tj. z důvodu přímého nebo nepřímého zapojení do aktivit zaměřených na domluvení nebo ovlivnění výsledku zápasů na národní úrovni,“ vysvětlila UEFA svůj krok.
V roce 2013 zase UEFA potvrdila dvouletý zákaz pro turecké Fenerbahce kvůli tomu, že prezident Aziz Yildirim podle vyšetřovatelů zmanipuloval 19 zápasů a byl za to odsouzen. Podobně během posledních let dopadly i další evropské kluby.
Právě jakékoli korupční jednání je v řádech evropských soutěží důvodem pro bezpodmínečné vyloučení, UEFA v tomto navíc může rozhodnout sama a nemusí čekat na závěry domácích institucí, byť se jimi tentokrát rozhodla řídit.
Nadále se čeká, kdo ještě potrestanou Karvinou nahradí v české lize. Účast už odmítlo druholigové Táborsko, nyní je řada na Artisu Brno, rozhodnout se má do pátečních 16 hodin.
Kdo byl také vyloučen z pohárů kvůli korupci?
Srpen 2011 - Kvůli zapletení do korupčního skandálu byl z Evropské ligy vyřazen řecký klub Olympiakos Volos. Ten sice soutěž rozehrál a přešel přes Differdange do 4. předkola, nakonec ale do něj postoupil původně vyřazený celek.
Srpen 2011 - Turecký mistr Fenerbahce přišel kvůli korupční aféře o účast v hlavní fázi Ligy mistrů, z rozhodnutí národního svazu jej v soutěži těsně před losováním základních skupin nahradil druhý Trabzonspor. Odvolání Fenerbahce bylo zamítnuto.
Červen 2012 - Odvolací komise UEFA zakázala Sigmě Olomouc start v tehdejším ročníku Evropské ligy kvůli účasti v korupční aféře s Bohemians Praha.
Červen 2013 - Fotbalisté Fenerbahce byli na tři roky vyloučeni z evropských pohárů kvůli korupční kauze z roku 2011. Roční trest za korupci dostal také další istanbulský celek Besiktas. Roční vyloučení z pohárů s pětiletou podmínkou postihlo kvůli korupci také Steauu Bukurešť.
Srpen 2013 - Metalist Charkov neuspěl u sportovní arbitráže CAS v boji proti vyloučení z fotbalové Ligy mistrů. Ukrajinský celek byl potrestán poté, co byl potvrzen pětiletý zákaz činnosti pro bývalého sportovního ředitele klubu Jevhena Krasnikova. Ten na jaře 2008 pomohl ovlivnit zápas ukrajinské ligy proti Lvovu. Za korupci tehdy dostala tří- až pětileté tresty také šestice fotbalistů.
Červen 2021 - Vítěz maltské fotbalové ligy Hamrun Spartans byl vyřazen z následujícího ročníku Ligy mistrů kvůli spojení s korupční aférou z minulosti. Prohřešek klubu sahal do sezony 2012/13, nicméně od té doby se tým do žádné evropské soutěže nekvalifikoval. Podařilo se mu to až v roce 2021, kdy získal první titul po třiceti letech.
Červenec 2025 - Evropská fotbalová unie vyloučila na deset let z evropských pohárů černohorský klub Arsenal Tivat kvůli manipulování utkání v kvalifikaci Konferenční ligy.
Červen 2026 - Evropská unie UEFA vyřadila z příštího ročníku Konferenční ligy ázerbájdžánský fotbalový klub Turan Tovuz kvůli jeho zapletení do korupční aféry před několika lety. Klub uvedl, že se proti verdiktu odvolá k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS).
Červenec 2026 - UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Karviná se coby vítěz MOL Cupu se původně kvalifikovala do závěrečného 4. předkola Evropské ligy. Etická komise Slezany v polovině června za pokus o ovlivnění tří předloňských zápasů potrestala vyloučením z nejvyšší soutěže a přeřazením do druhé ligy. Karviná minulý týden stáhla odvolání proti trestu.
(ČTK)