UEFA představila nový formát Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy

Namísto dosavadních čtyř divizí bude Liga národů rozdělena pouze do tří různých lig, dvě s 18 týmy a třetí s 19. Ligy budou poté rozděleny do tří skupin po šesti, přičemž v nejnižší úrovni C bude jedna skupina se sedmi týmy.
Reforma připomíná nový formát evropských klubových soutěží. Každý tým odehraje šest zápasů proti pěti různým soupeřům, včetně těch z ostatních skupin. Proti soupeřům z ostatních skupin odehraje pouze jeden zápas, zatímco zápasy ve stejné skupině se budou hrát i klasická utkání doma - venku. Systém play off i systém sestupu a postupu zůstanou v platnosti.
Kvalifikace mistrovství Evropy bude také založena na formátu divizí. Ligu 1 vytvoří 36 týmů z prvních dvou divizí Ligy národů, zbývající týmy vytvoří ligu 2. Liga 1 bude nejprve rozdělena do tří košů a poté rozlosována do tří skupin po dvanácti zemích. Každý tým odehraje šest zápasů proti šesti různým soupeřům - po dvou z každého koše.
Tři vítězové skupin z ligy 1 postoupí přímo do finále. Zbývající místa vzejdou z play off, jehož se zúčastní i týmy z ligy 2. V prohlášení UEFA uvedla, že nový koncept bude v nadcházejících měsících dále rozpracován a poté předložen ke schválení na příštím zasedání výkonného výboru v září.