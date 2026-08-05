Ujčík končí na pozici šéfa disciplinárky. Tresty v extralize bude rozdávat Bičánek

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  17:19aktualizováno  17:19
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Jihlavský trenér Viktor Ujčík

Jihlavský trenér Viktor Ujčík | foto: Luboš Vácha / MF DNES

Radim Bičánek se stal předsedou disciplinární komise extraligy.
Radim Bičánek se stal předsedou disciplinární komise extraligy.
Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Kouč...
Trenér Viktor Ujčík na střídačce Jihlavy.
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Disciplinární komise Extraligy ledního hokeje má nového předsedu. Od sezony 2026/27 se jím stane bývalý obránce Radim Bičánek, jenž po osmi letech ve funkci vystřídá Viktora Ujčíka.

Rozhodla o tom na středečním zasedání Valná hromada Asociace profesionálních klubů (APK). Ta potvrdila i další členy komise, v níž zůstávají Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka.

Ujčíkovi skončil mandát, v roli šéfa disciplinárky vydržel dvě čtyřletá funkční období od roku 2018.

Jihlavský trenér Viktor Ujčík

„Změnu v čele komise jsme začali zvažovat v průběhu uplynulé sezony. Viktor Ujčík zároveň vyjádřil záměr soustředit se naplno na trenérskou činnost v Dukle Jihlava. Za osm let obětavé práce v jedné z nejnáročnějších funkcí českého profesionálního hokeje mu patří velké poděkování. Disciplinární komise se pod jeho vedením stala stabilní a pevnou součástí řízení soutěže,“ uvedl ředitel extraligy Martin Loukota.

I Bičánek má historii spojenou s jihlavskou Duklou, s hokejem v ní začínal. Deset sezon strávil v NHL, po návratu do Česka pak působil v Českých Budějovicích, Znojmě, Kometě a Karlových Varech.

Hráčskou kariéru ukončil před deseti lety, během loňské sezony se stal členem poradního panelu Disciplinární komise. Teď jí bude šéfovat.

„Nabídky si velice vážím a do funkce vstupuji s respektem k její náročnosti. Rozhodnutí komise budou vždy pod drobnohledem a mým cílem bude, aby její rozhodování bylo konzistentní, nestranné a srozumitelně odůvodněné. Výhodou pro mě je, že jsem se s prací komise mohl podrobně seznamovat už během uplynulé sezony. Nyní se chci této agendě věnovat naplno,“ uvedl Bičánek.

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