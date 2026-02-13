Ukrajinský skeletonista na hrách končí, jeho vyloučení potvrdila arbitráž

Arbitrážní soud pro sport CAS zamítl odvolání skeletonisty Vladyslava Heraskevyče proti diskvalifikaci z olympijských her kvůli helmě s portréty zabitých Ukrajinců. Podle CAS je vyřazení ukrajinského sportovce ze soutěže v souladu s pravidlem Mezinárodního olympijského výboru týkajícího se politických projevů na hrách.


Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč míří k zasedání sportovní arbitráže CAS, kam se odvolal po svém vyloučení z her v Miláně. | foto: Alessandro GarofaloReuters





„Ad hoc komise odmítla odvolání na základě rozhodnutí, že ačkoli je garantována svoboda projevu na olympijských hrách, není garantována na samotných sportovištích, což je nedotknutelný princip,“ řekl novinářům generální sekretář CAS Matthieu Reeb.

Heraskevyč požadoval, aby byl okamžitě zařazen do olympijského závodu, nebo aby mu byly v ledovém korytě v Cortině umožněny oficiální jízdy pod dohledem CAS, dokud nepadne konečné rozhodnutí. První dvě jízdy odjeli skeletonisté už ve čtvrtek dopoledne a zbývající dvě absolvují v pátek večer.

S helmou s portréty více než 20 ukrajinských sportovců a trenérů zabitých od roku 2022 během ruské invaze chtěl Heraskevyč startovat navzdory tomu, že mu to Mezinárodní olympijský výbor nepovolil.

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč po svém vyloučení z her v Miláně, ještě jednou ukazuje svou helmu s obětmi války.

Ve čtvrtek před začátkem závodu se ho snažila přesvědčit ke změně postoje osobně i prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspěla.

Následně ho Mezinárodní olympijský výbor a Mezinárodní federace bobu a skeletonu ze soutěže vyřadily. Původně MOV povolil Heraskevyčovi smuteční pásku na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech, na kompromis ale skeletonista nepřistoupil.

