Štefela nezlomil bídu, skočil jen základní výšku. Ultimátně zazářili sprinteři z USA

Nejlepší český atlet loňského roku Štefela musel opravovat už na úvodní výšce 217 centimetrů. Když laťku položili na stojany o pět centimetrů výše, třikrát ji shodil. Na téže úrovni vedle něj vypadl jen Američan Tyus Wilson, který rovněž na 217 cm jednou opravoval. Se Štefelou se tak v osmičlenném startovním poli dělil o pozici na chvostu.
Vítězný Tamberi porazil Štefelu o 20 centimetrů. Čtyřiatřicetiletý Ital, který v této sezoně předvedl kvalitní výkon až na srpnovém zlatém ME v Birminghamu, v Maďarsku zářil. Po opravě na 230 centimetrech napoprvé zdolal 233 a 235 a pak na druhý pokus i 237 centimetrů. Zopakoval tak výkon, který mu před pěti lety přinesl dělené olympijské zlato v Tokiu a předloni evropský titul doma v Římě.
Novou akci Světové atletiky ozdobila třetí nejrychlejší dvoustovkou všech dob Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová. Sprinterská královna loňského MS si zlepšila osobní maximum o 21 setin na 21,47 sekundy a po sobotním triumfu na stovce získala v Budapešti double.
Totéž mezi sprintery dokázal její krajan Kenny Bednarek, který vyhrál dvoustovku v nejlepším čase sezony 19,52 sekundy. Zlepšil si osobní rekord o pět setin a zařadil se na sedmé místo historických tabulek.
V závodě na 400 metrů překážek Brazilec Alison dos Santos potvrdil, že jeho nedávný světový rekord 45,80 z Curychu nebyl náhodný. Jako první překážkář podruhé v kariéře prolomil hranici 46 sekund, zvítězil v čase 45,98. S odstupem 42 setin za ním doběhl druhý olympijský šampion z Paříže a úřadující mistr světa Američan Rai Benjamin, který před akcí v Budapešti závodil letos na překážkách jen na diamantovém mítinku v Lausanne. Jinak se věnoval hladké čtvrtce, v níž rovněž skončil na ultimátním šampionátu druhý.
Ženám na dlouhých překážkách vládla Američanka Jasmine Jonesová. Úřadující vicemistryně světa si výborně rozvrhla síly a svým nejlepším výkonem sezony 52,45 porazila o 13 setin evropskou šampionku Emmu Zapletalovou ze Slovenska. Třetí doběhla nedávná vítězka Diamantové ligy Anna Cockrellová z USA (53,09). Čtvrtým místem se s kariérou rozloučila šestatřicetiletá Američanka Dalilah Muhammadová, olympijská vítězka z Ria 2016.
V oštěpu triumfoval lídr letošní sezony Rumeš Tharanga Pathirage. Třiadvacetiletý Srílančan se ve třetí sérii výkonem 87,11 metru dostal do čela a prvenství potvrdil závěrečným čtvrtým pokusem dlouhým 91,09 metru.
Z patnáctistovky se už v sobotu odhlásil hvězdný Nor Jakob Ingebrigtsen, jenž mohl po pátečním triumfu na pětce útočit na ultimátní double.
Ultimate Championship v atletice v Budapešti
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