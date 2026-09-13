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Štefela nezlomil bídu, skočil jen základní výšku. Ultimátně zazářili sprinteři z USA

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  21:46aktualizováno  21:46
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Italský výškař Gianmarco Tamberi v akci během finále skoku do výšky na...

Italský výškař Gianmarco Tamberi v akci během finále skoku do výšky na ultimátním šampionátu v Budapešti. | foto: Reuters

Brazilec Alison dos Santos slaví vítězství ve finále běhu na 400 metrů překážek...
Etiopská běžkyně Likina Amebawová pózuje s trofejí po svém triumfu ve finále...
Etiopská vytrvalkyně Likina Amebawová slaví vítězství ve finále běhu na 5000...
Sandi Morrisová na Ultimate Championship.
11 fotografií
Výškař Jan Štefela na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti obsadil dělené sedmé místo výkonem 217 centimetrů. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní nevydařené venkovní sezony, v níž se neprosadil na žádném mítinku Diamantové ligy a nepostoupil z kvalifikace na evropském šampionátu. Vyhrál Ital Gianmarco Tamberi nejlepším letošním výkonem roku 237 centimetrů.

Nejlepší český atlet loňského roku Štefela musel opravovat už na úvodní výšce 217 centimetrů. Když laťku položili na stojany o pět centimetrů výše, třikrát ji shodil. Na téže úrovni vedle něj vypadl jen Američan Tyus Wilson, který rovněž na 217 cm jednou opravoval. Se Štefelou se tak v osmičlenném startovním poli dělil o pozici na chvostu.

Vítězný Tamberi porazil Štefelu o 20 centimetrů. Čtyřiatřicetiletý Ital, který v této sezoně předvedl kvalitní výkon až na srpnovém zlatém ME v Birminghamu, v Maďarsku zářil. Po opravě na 230 centimetrech napoprvé zdolal 233 a 235 a pak na druhý pokus i 237 centimetrů. Zopakoval tak výkon, který mu před pěti lety přinesl dělené olympijské zlato v Tokiu a předloni evropský titul doma v Římě.

Novou akci Světové atletiky ozdobila třetí nejrychlejší dvoustovkou všech dob Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová. Sprinterská královna loňského MS si zlepšila osobní maximum o 21 setin na 21,47 sekundy a po sobotním triumfu na stovce získala v Budapešti double.

Totéž mezi sprintery dokázal její krajan Kenny Bednarek, který vyhrál dvoustovku v nejlepším čase sezony 19,52 sekundy. Zlepšil si osobní rekord o pět setin a zařadil se na sedmé místo historických tabulek.

Brazilec Alison dos Santos slaví vítězství ve finále běhu na 400 metrů překážek na ultimátním šampionátu v Budapešti.
Etiopská běžkyně Likina Amebawová pózuje s trofejí po svém triumfu ve finále běhu na 5000 metrů na ultimátním šampionátu v Budapešti.
Etiopská vytrvalkyně Likina Amebawová slaví vítězství ve finále běhu na 5000 metrů na ultimátním šampionátu v Budapešti.
Italský výškař Gianmarco Tamberi v akci během finále skoku do výšky na ultimátním šampionátu v Budapešti.
11 fotografií

V závodě na 400 metrů překážek Brazilec Alison dos Santos potvrdil, že jeho nedávný světový rekord 45,80 z Curychu nebyl náhodný. Jako první překážkář podruhé v kariéře prolomil hranici 46 sekund, zvítězil v čase 45,98. S odstupem 42 setin za ním doběhl druhý olympijský šampion z Paříže a úřadující mistr světa Američan Rai Benjamin, který před akcí v Budapešti závodil letos na překážkách jen na diamantovém mítinku v Lausanne. Jinak se věnoval hladké čtvrtce, v níž rovněž skončil na ultimátním šampionátu druhý.

Ženám na dlouhých překážkách vládla Američanka Jasmine Jonesová. Úřadující vicemistryně světa si výborně rozvrhla síly a svým nejlepším výkonem sezony 52,45 porazila o 13 setin evropskou šampionku Emmu Zapletalovou ze Slovenska. Třetí doběhla nedávná vítězka Diamantové ligy Anna Cockrellová z USA (53,09). Čtvrtým místem se s kariérou rozloučila šestatřicetiletá Američanka Dalilah Muhammadová, olympijská vítězka z Ria 2016.

V oštěpu triumfoval lídr letošní sezony Rumeš Tharanga Pathirage. Třiadvacetiletý Srílančan se ve třetí sérii výkonem 87,11 metru dostal do čela a prvenství potvrdil závěrečným čtvrtým pokusem dlouhým 91,09 metru.

Z patnáctistovky se už v sobotu odhlásil hvězdný Nor Jakob Ingebrigtsen, jenž mohl po pátečním triumfu na pětce útočit na ultimátní double.

Ultimate Championship v atletice v Budapešti

Muži:
200 m (vítr -0,1 m/s): 1. Bednarek (USA) 19,52, 2. Tebogo (Botsw.) 19,76, 3. Lindsey (USA) 19,79
800 m: 1. Sedžatí (Alž.) 1:41,91, 2. Arop (Kan.) 1:42,28, 3. Wanyonyi (Keňa) 1:42,44
1500 m: 1. Kerr (Brit.) 3:29,35, 2. Myers (Austr.) 3:29,68, 3. Kessler (USA) 3:30,73
400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 45,98, 2. Benjamin (USA) 46,40, 3. Warholm (Nor.) 46,78
Výška: 1. Tamberi (It.) 237, 2. Harrison (USA) 230, 3. Portillo (Mex.) 226, ...7. Štefela (ČR) a Wilson (USA) oba 217
Oštěp: 1. Pathirage (Srí Lanka) 91,09, 2. Peters (Gren.) 86,18, 3. Weber (Něm.) 85,89

Ženy:
200 m (-0,6 m/s): 1. Jeffersonová-Woodenová 21,47, 2. Thomasová 21,77, 3. Whiteová (všechny USA) 21,93
5000 m: 1. Amebawová (Et.) 14:30,36, 2. Hullová (Austr.) 14:32,39, 3. Belaynehová (Et.) 14:32,62
400 m př.: 1. Jonesová (USA) 52,45, 2. Zapletalová (SR) 52,68, 3. Cockrellová (USA) 53,09
Trojskok: 1. Sarrová (Sen.) 15,06, 2. Velazcová 15,04, 3. Pérezová Hernándezová (obě Kuba) 14,90

Mix:
4x400 m: 1. USA (Bailey, Holmesová, Patterson, Butlerová) 3:08,32, 2. Británie 3:09,40, 3. Nizozemsko 3:09,57

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