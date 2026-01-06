Krejčíková proti Austrálii získala první bod, Menšík může rozhodnout

Autor: ,
  10:00aktualizováno  10:00
Čeští tenisté vedou v závěrečném utkání základní skupiny United Cupu nad domácí Austrálií 1:0 na zápasy. První bod získala Barbora Krejčíková, která porazila v Sydney domácí Mayu Jointovou 6:4, 6:1. Tým kapitána Jiřího Nováka dělí v soutěži smíšených týmů jedno vítězství od triumfu ve skupině D a přímého postupu do čtvrtfinále. Díky čtvrté výhře na turnaji by ale Češi měli mít jistotu postupu i z případného druhého místa.
Fotogalerie2

Barbora Krejčíková dobíhá míček během United Cupu. | foto: AP

Rozhodující bod může získat Jakub Menšík, který se utká s šestým hráčem světového žebříčku Alexem de Minaurem. Po mužské dvouhře přijde na řadu smíšená čtyřhra, do níž jsou nahlášení Menšík s Krejčíkovou proti Johnu Patrickovi Smithovi a Storm Hunterové. Složení se ale může měnit.

Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouhry Krejčíková vyhrála na United Cupu i druhý zápas. Navázala na pondělní triumf proti Norce Malene Helgöové a zatím nepřišla na turnaji o jediný set. Devatenáctiletou Jointovou, jíž patří v žebříčku WTA 32. místo, porazila za hodinu a 15 minut.

Předloňská vítězka Wimbledonu měla duel pod kontrolou. V prvním setu utekla po dvou brejcích do vedení 4:1 a sadu poté uzavřela čistou hrou na servisu. Ve druhém dějství si Krejčíková vypracovala náskok 4:0 a využila na returnu první mečbol.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.