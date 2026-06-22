Uruguay - Kapverdy 2:2, favorita připravila o výhru ohromná minela gólmana Muslery

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  6:57aktualizováno  6:57
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Sice ještě nevyhráli, i tak ale patří mezi nejpříjemnější překvapení světového šampionátu. Fotbalisté Kapverd totiž ve skupině H obrali dalšího favorita, po Španělsku remizovali i s Uruguayí, tentokrát 2:2 v Miami.
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Zato pro Uruguay je remíza málo, protože Jihoameričané byli jasným favoritem. Ovšem chyba brankáře Fernanda Muslery je o vítězství obrala. Po dvou zápasech mají na kontě rovněž dva body.

Kapverdy udržely reálnou naději na senzační postup ze skupiny, kterou vede se čtyřmi body Španělsko. Do vedení Afričany poslal ve 21. minutě Kevin Pina, na což na konci první půle odpověděli svými góly Maximiliano Araújo a Agustín Canobbio. Po hodině hry potrestal střídající Hélio Varela hrubku vyběhnuvšího Muslery a vyrovnal na konečných 2:2.

Favorizovaní Jihoameričané začali očekávaným náporem, z něhož si vypracovali první střeleckou příležitost. Po rychlém přechodu do útoku ale pálil Valverde vedle levé tyče Vozinhovy brány.

Co se nepovedlo Uruguayi, dokázal hned ze své první střely nováček mistrovství. Trestný kop z 25 metrů rozehrával Pina, dvoučlenná zeď se rozestoupila a Muslera na střelu nedosáhl. Devětadvacetiletý záložník ruského Krasnodaru tak zaznamenal historicky první gól Kapverd na světových šampionátech.

Nečekané vedení utvrdilo africký celek ve správnosti své taktiky. Tým dobře bránil, aktivní hrou nepouštěl Uruguay na dostřel Vozinhovy branky, jenže svůj náskok do poločasu neudržel. Po centru zleva nejprve tísněný Cabral hlavičkoval do vlastní tyče a odražený míč poslal do sítě Araújo. V šesté minutě nastavení pak Jihoameričanům vyšla parádní kombinační akce, na jejímž konci záložník Canobbio otočil skóre.

Maximiliano Araújo (vlevo), autor první uruguayské branky proti Kapverdám, a...
Kapverdští fotbalisté se radují z gólu Kevina Piny (vpravo) proti Uruguayi.

Rychlý obrat ve vývoji Uruguay uklidnil, jejich hra se zpřesnila, přibyly v ní nápady i kombinace, ale také až moc klidu. V 61. minutě zbytečně vyběhl daleko za hranici šestnáctky zkušený brankář Muslera, což střídající Varela dokonale využil a poslal míč do sítě.

Duel tak opět dostal dramatickou zápletku, Kapverdy se snažily na útočnou snahu soupeře odpovídat také ofenzivou a nepustit Uruguay do závěrečného tlaku. To se jim ve finiši příliš nedařilo, Jihoameričané se snažili strhnout výhru na svoji stranu. Blízko kýžené trefě byli Valverde i Núnez, ale nepodařilo se jim to.

Uruguay zakončí skupinu H v sobotu ráno soubojem se Španělskem, Kapverdy budou ve stejný čas bojovat se Saúdskou Arábií.

MS ve fotbale 2026
22. 6. 2026 0:00
Konec zápasu
Uruguay : Kapverdy 2 : 2
(2 : 1)
Góly:
44. M. Araújo, 45. A. Canobbio
Góly:
21. K. Pina, 61. H. Varela
Sestavy:
F. Muslera - J. Sanabria, M. Olivera, S. Cáceres, G. Varela - R. Bentancur, M. Ugarte (70. N. de la Cruz), M. Araújo (82. B. Rodríguez), F. Valverde, A. Canobbio - F. Viñas (70. D. Núňez)
Sestavy:
Vozinha - S. Moreira, R. Lopes, Diney, S. Lopes Cabral, K. Pina (70. D. Duarte) - T. Arcanjo (46. L. Duarte), R. Mendes, J. Monteiro (80. Y. Semedo), G. Rodrigues (59. H. Varela) - G. Benchimol (59. N. Da Costa)
Náhradníci:
B. Rodríguez, R. Zalazar, E. Martínez, J. Piquerez, J. Giménez, R. Aguirre, S. Mele, S. Bueno, D. Núňez, S. Rochet, M. Viňa, F. Pellistri, N. de la Cruz
Náhradníci:
H. Varela, D. Livramento, W. Pina, Y. Semedo, N. Da Costa, M. Rosa, João Paulo, W. Semedo, J. Cabral, Stopira, C. dos Santos, L. Duarte, L. Costa, K. Pires, D. Duarte
Žluté karty:
20. R. Bentancur, 58. M. Olivera
Žluté karty:
5. S. Lopes Cabral, 90. Diney
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