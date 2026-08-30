Předloni si Plíšková na posledním grandslamu sezony vážně zranila kotník, na elitní okruh se vrátila až zkraje letošního roku. Návrat jí zatím vychází solidně, pokouší se to potvrdit proti Belgičance Hanne Vandewinkelové.
ONLINE: Karolína Plíšková vs. Hanne Vandewinkelová
První kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.
V žebříčku je zkušená Češka o dvacet příček výše, přesně před deseti lety hrála na US Open finále.
Macháčovi se po pauze zatím nedaří
Zpátky do formy se chce dostat Macháč. Před dvěma týdny se vrátil na turnaje po dvouapůlměsíční zdravotní pauze a oba dosavadní zápasy prohrál. Uspěje proti britskému kvalifikantovi Tobymu Samuelovi?
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Toby Samuel
První kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Ačkoliv je v žebříčku o padesát míst výše, bude to mít těžké, protože Samuel už v New Yorku vyhrál tři utkání. Vítěz duelu nastoupí ve druhém kole proti Lehečkovi.
Komplikaci Lehečka ustál a má odplatu
Lehečka začal obhajobu loňského čtvrtfinále výhrou nad Pablem Carreňem 6:1, 7:6, 4:6 a 6:2, pětatřicetiletému Španělovi oplatil porážku z prvního kola letošního Roland Garros.
Lehečka vs. Carreňo
Reportáž ze zápasu
„Naposledy jsem s ním prohrál 0:3, takže jsem chtěl odplatu. Nejdůležitější pro mě je, jak jsem zareagoval po třetím setu, ve kterém jsem hrál hrozně,“ říkal v rozhovoru na kurtu 18. nasazený Čech.
V úvodním sadě povolil 66. hráči světa jediný game až za stavu 5:0. Také ve druhé si dlouho počínal suverénně, při vlastním podání si vypracoval setbol na 6:4. Jenže ho nevyužil a vzápětí měl Carreňo dvě šance na triumf 7:5. Lehečka je ale odvrátil a lépe mu vyšel i vyrovnaný tiebreak.
Když ve třetím dějství vedl 3:1, zdálo se, že směřuje k hladkému postupu. Nicméně pak prohrál čtyři gamy za sebou a Španěl snížil.
Ve čtvrtém dějství ale tenista z Kněžmostu další komplikace nepřipustil a po třech hodinách proměnil hned první mečbol. Carreňa předčil na vítězné údery 44:17, nevynucených chyb měli podobně (42:40). Ve druhém kole může narazit na krajana Macháče.
Krejčíková se trápila a vypadla
Před rokem na US Open postoupila do čtvrtfinále, letos ale Krejčíková narazila hned v prvním kole. S Kamillou Rachimovovou z Uzbekistánu, až 88. hráčkou světa, prohrála 6:7 a 2:6.
Krejčíková vs. Rachimovová
Podrobná reportáž
V úvodním dějství Češka dotáhla manko 2:4, ale ve zkrácené hře od stavu 2:2 ztratila čtyři výměny v řadě a prohrála 4:7.
Sedmadvacátá nasazená se trápila i ve druhém setu. Po chybách naštvaně gestikulovala, nemohla se o nic opřít. Od stavu 2:1 už nezískala jediný game, prvních šest mečbolů ruské rodačky sice odvrátila, při sedmém však poslala return daleko do autu.
Dvojnásobné grandslamové šampionce nestačila ani převaha ve vítězných úderech 22:8, doplatila na 41 nevynucených chyb. Potvrdila tak, že severoamerická turnajová šňůra jí letos vůbec nesedla, hned po prvním utkání skončila i v Torontu a Cincinnati.
Kopřiva proti nasazenému Argentinci
Turnajového hráče číslo 27 Tomáse Marína Etcheverryho zkusí v prvním kole zaskočit Kopřiva. V únoru s ním prohrál na antuce v Riu. Český tenista okusí hlavní soutěž US Open teprve podruhé v kariéře a zabojuje o první vítězství.
ONLINE: Vít Kopřiva vs. Tomás Martín Etcheverry
První kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.
Co dalšího nabízí první den US Open?
- Na centrálním dvorci Arthura Ashe zvládla první kolo světová trojka Jessica Pegulaová, v noci nastoupí grandslamový rekordman Novak Djokovič a také Venus Williamsová.
- Na poslední chvíli se odhlásil norský tenista Casper Ruud, finalistu turnaje z roku 2022 na kurt nepustí zranění zad. Aktuální světovou dvacítku nahradí jako šťastný poražený z kvalifikace Francouz Arthur Géa a utká se s Juanem Manuelem Cerúndolem z Argentiny.
Nedělní program US Open
začátky v 17:00 SELČ
Kurt Arthura Ashe (18:00): Medveděv (7-Rus.) - Gaston (Fr.), 01:00 Navone (Arg.) - Djokovič (4-Srb.), V. Williamsová - Keninová (obě USA)
Kurt Louise Armstronga: Wong (Hong.) - Paul (20-USA), 01:00 Svitolinová (9-Ukr.) - Sierraová (Arg.), Bublik (15-Kaz.) - Wolf (USA)
Grandstand: Kosťuková (11-Ukr.) - Hunterová (Austr.), Kecmanovič (Srb.) - Shapovalov (Kan.), Navarrová (26-USA) - Boissonová (Fr.)
Kurt č. 6, 4. zápas: Etcheverry (27-Arg.) - Kopřiva (ČR)
Kurt č. 10, 2. zápas: Samuel (Brit.) - Macháč (ČR)
Kurt č. 12, 3. zápas: Vandewinkelová (Belg.) - Plíšková (ČR)
Tenisový grandslamo US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů
Muži
Ženy
Kompletní výsledky naleznete ZDE.