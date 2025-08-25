Pětatřicetiletá Kvitová proti o třináct let mladší Francouzce vůbec nestíhala a utrpěla od ní osmou porážku po únorovém návratu z mateřské pauzy.
Po porodu syna Petra vyhrála jediné utkání a tak to také zůstane, neboť v New Yorku se s kariérou rozloučila.
A ve svém poslední zápase se od začátku trápila, její závěrečný duel proti 107. hráčce světa trval na Grandstandu, třetím největším kurtu US Open, jen 52 minut.
Kvitová zahrála jen pět vítězných míčů a doplatila na 21 nevynucených chyb. Pětkrát přišla o servis, nevypracovala si ani jeden brejkbol. Udělala také šest dvojchyb a úspěšnost prvního servisu měla pouhých 41 procent.
Jediný game získala teniska z Fulneku ve čtvrté hře první sady, kdy snížila na 1:3. To bylo ale z její strany vše, dalších devět her prohrála a rozlučku zakončila kanárem. Ve druhém dějství získala dohromady jen deset fiftýnů.
Po utkání se objala s trenérem a manželem Jiřím Vaňkem a neubránila se slzám. Vysloužila si potlesk fanoušků a dočkala se rozlučky od pořadatelů v podobě krátkého videa a zarámovaného obrazu.
Vedle dvou wimbledonských titulů z let 2011 a 2014 získala Kvitová během kariéry bronzovou medaili na olympijských hrách v Riu 2016, šestkrát triumfovala ve Fed Cupu, respektive Billie Jean King Cupu.
Ve světovém žebříčku byla nejvýše na druhém místě. Celkem startovala na 62 grandslamech, čímž podle analytického webu Opta překonala Helenu Sukovou.
Krejčíková zastavila mladou Kanaďanku
Na druhém nejrozlehlejším kurtu US Open, který má jméno podle Louise Armstronga, si Krejčíková poradila s teprve osmnáctiletou kanadskou hvězdou Victorií Mbokovou, která díky nedávnému titulu z Montrealu vystoupala už na 23. místo žebříčku.
Zkušená Češka se nenechala její aktuální slávou zastrašit a s přehledem vyhrála 6:3, 6:2. Příště se utká s Japonkou Mojukou Učidžimaovou.
Devětadvacetiletá Krejčíková zdolala Mbokovou za hodinu a 23 minut. V poměru vítězných míčů ji předčila 18:11, využila čtyři z jedenácti brejkbolů a sama jediné dva odvrátila. Do druhého kola ve Flushing Meadows postoupila počtvrté, nejlépe si zde vedla před čtyřmi lety, kdy hrála čtvrtfinále.
Loňská wimbledonská vítězka od začátku pod kontrolou. Mbokové vzala servis hned v prvním gamu, v šesté hře odvrátila jediné dva brejkboly a první set zakončila dalším brejkem.
Také ve druhé sadě získala svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka brzy náskok. Ujala se vedení 3:0 a Kanaďance už nedovolila vrátit se do hry. Utkání zakončila při podání soupeřky poté, co využila třetí mečbol.
Bouzková nastoupí dva dny po skreči
Na generálce v mexickém Monterrey se jí dařilo a vyhrála tři zápasy, nicméně sobotní semifinále Marie Bouzková po prvním setu skrečovala. Možná šlo jen o prevenci před startem US Open, které zahájí proti Else Jacquemotové z Francie.
Zápas je na programu jako třetí v pořadí na kurtu číslo 10 a jako favoritka do něj půjde česká bojovnice, jež vyhrála deset z posledních dvanácti zápasů a slavila i triumf na domácím podniku v Praze. Jacquemotová je v pořadí 91.
Muchová proti 45leté legendě
Ošemetný test čeká Muchovou. Od 1:00 SELČ vyzve na dvorci Arthura Ashe domácí ikonu Venus Williamsovou. Sedminásobné grandslamové šampionce je sice už 45 let, ale nedávno ve Washingtonu dokázala vyhrát první kolo.
Čerstvě devětadvacetiletá Češka hrála na loňském i předloňském US Open semifinále, v této sezoně ji dlouho trápily problémy s levým zápěstím, které v posledních týdnech zlepšila. Proti Williamsové se bude muset vypořádat i s bouřícím americkým publikem na největším tenisovém stadionu na světě.
Co dalšího nabízí druhý den US Open?
- První kolo odehraje světová dvojka Španěl Carlos Alcaraz, utká se s americkým obrem Reillym Opelkou.
- V ženské dvouhře nastoupí domácí Madison Keysová či Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která se v případě úspěchu střetne ve druhém kole s Češkou Terezou Valentovou.
Tenisový grandslam US Open
tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů
Ženy
