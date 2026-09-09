Rybakinová postoupila do semifinále US Open a bude novou světovou jedničkou

Sedmadvacetiletá Rybakinová porazila 121. hráčku žebříčku Čeng Čchin-wen za dvě a čtvrt hodiny a ukončila její nečekanou cestu z kvalifikace až do čtvrtfinále.
Ve svém prvním newyorském semifinále se dvojnásobná grandslamová šampionka střetne s vítězkou duelu mezi Ruskou Mirrou Andrejevovou a domácí Američankou Coco Gauffovou.
„Teď je to (pozice světové jedničky) jen číslo. Jsem v semifinále a chci turnaj vyhrát,“ řekla v rozhovoru na kurtu tradičně bez větších emocí Rybakinová. Přiznala, že neměla radost z toho, že hrála od 11:30 místního času. „Slunce, stín... Trochu jsem bojovala sama se sebou. Jsem ráda, že jsem zahnala negativní myšlenky,“ uvedla letošní vítězka Australian Open.
Olympijská vítězka z Paříže Čeng Čchin-wen v minulých dvou zápasech zvrátila set ze stavu 0:5, tentokrát už její vítězná šňůra po sedmi duelech skončila. Rozhodující brejk na 4:5 ve třetí sadě darovala Číňanka soupeřce dvojchybou.
Sabalenkové nepomohla k udržení pozice světové jedničky ani čtvrtfinálová výhra nad Lindou Noskovou. Stále však může vyhrát poslední grandslam sezony potřetí za sebou, její semifinálovou soupeřkou bude Američanka Jessica Pegulaová.
Tenisový grandslam US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů
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