Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rybakinová postoupila do semifinále US Open a bude novou světovou jedničkou

Autor: ,
  21:26aktualizováno  21:26
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Jelena Rybakinová ve čtvrtfinále US Open.

Jelena Rybakinová ve čtvrtfinále US Open. | foto: Reuters

Jelena Rybakinová si podává ruce u sítě s Čeng Čchin-wen po postupu do...
Číňanka Čeng Čchin-wen vrací míček Jeleně Rybakinové ve čtvrtfinále US Open.
Jelena Rybakinová během čtvrtfinále US Open proti Čeng Čchin-wen.
Jelena Rybakinová slaví vítězství ve čtvrtfinále US Open proti Čeng Čchin-wen.
5 fotografií
Ženský tenis bude mít novou královnu. Po US Open se světovou jedničkou poprvé v kariéře stane Jelena Rybakinová, jistotu jí dal postup do semifinále grandslamu v New Yorku. Reprezentantka Kazachstánu ve čtvrtfinále zdolala Číňanku Čeng Čchin-wen 3:6, 6:1, 6:4 a v pondělí z prvního místa sesadí Arynu Sabalenkovou, jež je v čele nepřetržitě 99. týden a celkově na trůnu strávila 107 týdnů.

Sedmadvacetiletá Rybakinová porazila 121. hráčku žebříčku Čeng Čchin-wen za dvě a čtvrt hodiny a ukončila její nečekanou cestu z kvalifikace až do čtvrtfinále.

Ve svém prvním newyorském semifinále se dvojnásobná grandslamová šampionka střetne s vítězkou duelu mezi Ruskou Mirrou Andrejevovou a domácí Američankou Coco Gauffovou.

„Teď je to (pozice světové jedničky) jen číslo. Jsem v semifinále a chci turnaj vyhrát,“ řekla v rozhovoru na kurtu tradičně bez větších emocí Rybakinová. Přiznala, že neměla radost z toho, že hrála od 11:30 místního času. „Slunce, stín... Trochu jsem bojovala sama se sebou. Jsem ráda, že jsem zahnala negativní myšlenky,“ uvedla letošní vítězka Australian Open.

Jelena Rybakinová si podává ruce u sítě s Čeng Čchin-wen po postupu do semifinále US Open.

Olympijská vítězka z Paříže Čeng Čchin-wen v minulých dvou zápasech zvrátila set ze stavu 0:5, tentokrát už její vítězná šňůra po sedmi duelech skončila. Rozhodující brejk na 4:5 ve třetí sadě darovala Číňanka soupeřce dvojchybou.

Sabalenkové nepomohla k udržení pozice světové jedničky ani čtvrtfinálová výhra nad Lindou Noskovou. Stále však může vyhrát poslední grandslam sezony potřetí za sebou, její semifinálovou soupeřkou bude Američanka Jessica Pegulaová.

Tenisový grandslam US Open v New Yorku

tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů

Ženy
Dvouhra - čtvrtfinále:
Rybakinová (2-Kaz.) - Čeng Čchin-wen (Čína) 3:6, 6:1, 6:4

Juniorky
Dvouhra - 3. kolo:
J. Kovačková (2-ČR) - Malyginová (Rus.) 6:3, 6:4

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.