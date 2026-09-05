Dvacetiletá Bartůňková hraje třetí kolo US Open poprvé a chce v něm zaskočit o rok mladší ruskou hvězdu Andrejevovou. Se šampionkou letošního Roland Garros a světovou pětkou se utkává poprvé.
ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Mirra Andrejevová
Třetí kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Mladá Češka při premiéře v hlavní soutěži newyorského grandslamu zatím vyhrála dva zápasy, ve druhém proti Tatjaně Mariaové musela otáčet. Andrejevová dosud ztratila pouze šest gamů. Hraje se na kurtu číslo 17, na vítězku čeká Rakušanka Anastasija Potapovová, která vyřadila loňskou finalistku Amandu Anisimovovou.
Zaskočí Bouzková hvězdnou Polku?
Bouzková si postupem do třetího kola vyrovnala turnajové maximum, v první i druhé rundě deklasovala soupeřky shodně dvakrát 6:2. Proti Šwiatekové ale favoritkou není, v dosavadních třech vzájemných střetnutích s ní nezískala ani set.
ONLINE: Marie Bouzková vs. Iga Šwiateková
Třetí kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Polská šampionka US Open z roku 2022 plní roli osmé nasazené a patří k favoritkám na titul, letos zatím neztratila ani set. Utkání se hraje na Grandstandu, třetím největším dvorci areálu.
Menšíka čeká souboj nové generace
Sobotní program na dvorci Louise Armstronga uzavře Menšík proti Tienovi, hrát se bude v noci na neděli zhruba od 3:00 SELČ. Oba jsou ročník narození 2005 a patří mezi největší talenty nastupující tenisové generace. Zatím se spolu potkali jen předloni na Turnaji mistrů pro mladé tenisty, kde zvítězil levoruký Američan.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Learner Tien
Třetí kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.
Rodák z Prostějova před čtyřmi dny oslavil 21. narozeniny, třetí kolo US Open hrál už v letech 2023 a 2024, ale dál se zatím nedostal. Tien letos v New Yorku vůbec poprvé přešel přes úvodní nástrahu, v předchozím kole ukončil grandslamovou kariéru Gaëlu Monfilsovi.
Co dalšího nabízí sedmý den US Open?
- O osmifinále budou hrát také domácí naděje Taylor Fritz a Coco Gauffová, program na stadionu Arthura Ashe uzavře první nasazený Alexander Zverev.
Sobotní program US Open
začátky v 17:00 SELČ
Kurt Arthura Ashe (17:30): Fritz (9-USA) - F. Cerúndolo (24-Arg.), Bucsaová (Šp.) - Gauffová (4-USA), 1:00 Jovicová (14-USA) - Ealaová (17-Filip.), Zverev (1-Něm.) - Tabilo (25-Chile)
Kurt Louise Armstronga: Potapovová (24-Rak.) - Anisimovová (10-USA), Blockx (28-Belg.) - Cobolli (5-It.), 1:00 Ósakaová (13-Jap.) - Mertensová (23-Belg.), Menšík (17-ČR) - Tien (14-USA)
Grandstand: Keysová (22-USA) - Čeng Čchin-wen (Čína), Šwiateková (8-Pol.) - Bouzková (25-ČR), Zheng (USA) - Gea (Fr.), Starodubcevová (Ukr.) - Rybakinová (2-Kaz.)
Kurt č. 17, 2. zápas: M. Andrejevová (5-Rus.) - Bartůňková (ČR)