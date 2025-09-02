US Open ONLINE: Češi proti hvězdám. Krejčíková ve čtvrtfinále čelí Pegulaové

  17:49
Na grandslamovém US Open začíná česká čtvrtfinálová mise v nablýskaných kulisách. Barbora Krejčíková čelí v New Yorku domácí Jessice Pegulaové, následovat bude Jiří Lehečka proti Carlosi Alcarazovi a od jedné hodiny ráno českého času nastoupí Markéta Vondroušová proti Aryně Sabalenkové. Dějištěm všech tří zápasů je centrální kurt Arthura Ashe, největší tenisový stadion světa. A všechny české duely sledujeme v podrobných online reportážích.
Barbora Krejčíková spěchá za balonkem ve čtvrtfinále US Open. | foto: Reuters

Krejčíková má potřetí za sebou americkou soupeřku. Po Navarrové a Townsendové, proti které odvrátila osm mečbolů, nyní hraje proti Pegualové. Domácí hvězda loni v New Yorku padla až ve finále a letos hodlá svou jízdu přinejmenším zopakovat.

ONLINE: Jessica Pegulaová vs. Barbora Krejčíková

Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Češka v těchto dnech hraje svůj nejlepší letošní grandslam a už postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na US Open z roku 2021. Obě soupeřky se naposledy potkaly loni na Turnaji mistryň, kde Krejčíková zvítězila a v bilanci vzájemných zápasů se tak ujala vedení 2:1.

Mimořádnou kvalitu úterních českých protivníků potvrzuje i skutečnost, že Pegualová je ze všech tří soupeřů tou žebříčkově nejníže postavenou, přitom je světovou čtyřkou.

Lehečka vyzve světovou dvojku Alcaraze

Lehečka poprvé na turnaji čelí nasazenému soupeři, a to hned jednomu z nejsilnějších. Český tenista, který v žebříčku drží 21. pozici, hraje své dosud nejlepší US Open v kariéře. Postupem do čtvrtfinále navíc vyrovnal i své celkové grandslamové maximum, kterého dosáhl na Australian Open před dvěma lety.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Carlos Alcaraz

Zápas budeme sledovat podrobně cca od 19 hodin.

Pětinásobný grandslamový šampion, vítěz US Open 2022 a druhý tenista světa Alcaraz je však nesmírně těžkou překážkou ve vysněné cestě do semifinále. Španěl dosud na turnaji neztratil ani set a se svým nabitým sportovním životopisem cílí na výrazně vyšší mety, než jakou je čtvrtfinále.

Poslednímu českému zástupci v mužskému singlu může pomoct, že nad Alcarazem už jednou vyhrál, povedlo se mu to letos v únoru na tvrdém povrchu v Dauhá. Nicméně bilanci vzájemných zápasů vede poměrem 2:1 hvězdný Španěl.

Vondroušová se pokusí zaskočit Sabalenkovou

Vondroušová vyřadila na turnaji už tři nasazené soupeřky včetně světové osmičky Jasmine Paolinové ve třetím kole a světové desítky Jeleny Rybakinové v osmifinále. Nyní má před sebou jednoznačně největší výzvu v podobě první tenistky žebříčku. Pokud by ji Češka zaskočila, postoupí poprvé v kariéře mezi nejlepší čtyřku US Open.

ONLINE: Sabalenková vs. Vondroušová

Zápas budeme sledovat podrobně cca od 1 hodiny ráno.

Sabalenková je v New Yorku tradičně velmi silná, což prokazuje i letos. V soutěži zatím neztratila ani set a naposledy ji v osmifinále stačila k postupu pouze necelá hodina a čtvrt. Běloruska na posledním grandslamu sezony v minulých čtyřech letech vždy postoupila mezi nejlepší čtveřici a loni celý turnaj ovládla.

Obě tenistky se spolu dosud utkaly devětkrát. Mírně lepší úspěšnost má Sabalenková, která se radovala v pěti případech.

Co dále nabízí desátý den US Open

  • Posledním bodem čtyřdílného čtvrtfinálového programu je zápas světové sedmičky Srba Novaka Djokoviče proti čtyřce a domácí hvězdě Tayloru Fritzovi.
  • Pětačtyřicetiletá Američanka Venus Williamsová je po jedenácti letech ve čtvrtfinále deblu na US Open a s Kanaďankou Leylah Fernandezovou nyní narazí na Kateřinu Siniakovou s Taylor Townsendovou. Oba páry zatím procházejí turnajem bez ztráty setu.
    • Tomáše Macháče s Matějem Vocelem čeká osmifinále mužské čtyřhry, o postup mezi nejlepších osm dvojic bude usilovat i česko-polský tandem Adam Pavlásek, Jan Zielinski.

Úterní program US Open:

Kurt Arthura Ashe (17:30): Krejčíková (ČR) - Pegulaová (4-USA), Lehečka (20-ČR) - Alcaraz (2-Šp.), 01:00 Vondroušová (ČR) - Sabalenková (1-Běl.), Djokovič (7-Srb.) - Fritz (4-USA).

