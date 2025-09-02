Krejčíková má potřetí za sebou americkou soupeřku. Po Navarrové a Townsendové, proti které odvrátila osm mečbolů, nyní hraje proti Pegualové. Domácí hvězda loni v New Yorku padla až ve finále a letos hodlá svou jízdu přinejmenším zopakovat.
ONLINE: Jessica Pegulaová vs. Barbora Krejčíková
Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.
Češka v těchto dnech hraje svůj nejlepší letošní grandslam a už postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na US Open z roku 2021. Obě soupeřky se naposledy potkaly loni na Turnaji mistryň, kde Krejčíková zvítězila a v bilanci vzájemných zápasů se tak ujala vedení 2:1.
Mimořádnou kvalitu úterních českých protivníků potvrzuje i skutečnost, že Pegualová je ze všech tří soupeřů tou žebříčkově nejníže postavenou, přitom je světovou čtyřkou.
Lehečka vyzve světovou dvojku Alcaraze
Lehečka poprvé na turnaji čelí nasazenému soupeři, a to hned jednomu z nejsilnějších. Český tenista, který v žebříčku drží 21. pozici, hraje své dosud nejlepší US Open v kariéře. Postupem do čtvrtfinále navíc vyrovnal i své celkové grandslamové maximum, kterého dosáhl na Australian Open před dvěma lety.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Carlos Alcaraz
Zápas budeme sledovat podrobně cca od 19 hodin.
Pětinásobný grandslamový šampion, vítěz US Open 2022 a druhý tenista světa Alcaraz je však nesmírně těžkou překážkou ve vysněné cestě do semifinále. Španěl dosud na turnaji neztratil ani set a se svým nabitým sportovním životopisem cílí na výrazně vyšší mety, než jakou je čtvrtfinále.
Poslednímu českému zástupci v mužskému singlu může pomoct, že nad Alcarazem už jednou vyhrál, povedlo se mu to letos v únoru na tvrdém povrchu v Dauhá. Nicméně bilanci vzájemných zápasů vede poměrem 2:1 hvězdný Španěl.
Vondroušová se pokusí zaskočit Sabalenkovou
Vondroušová vyřadila na turnaji už tři nasazené soupeřky včetně světové osmičky Jasmine Paolinové ve třetím kole a světové desítky Jeleny Rybakinové v osmifinále. Nyní má před sebou jednoznačně největší výzvu v podobě první tenistky žebříčku. Pokud by ji Češka zaskočila, postoupí poprvé v kariéře mezi nejlepší čtyřku US Open.
ONLINE: Sabalenková vs. Vondroušová
Zápas budeme sledovat podrobně cca od 1 hodiny ráno.
Sabalenková je v New Yorku tradičně velmi silná, což prokazuje i letos. V soutěži zatím neztratila ani set a naposledy ji v osmifinále stačila k postupu pouze necelá hodina a čtvrt. Běloruska na posledním grandslamu sezony v minulých čtyřech letech vždy postoupila mezi nejlepší čtveřici a loni celý turnaj ovládla.
Obě tenistky se spolu dosud utkaly devětkrát. Mírně lepší úspěšnost má Sabalenková, která se radovala v pěti případech.
Co dále nabízí desátý den US Open
- Posledním bodem čtyřdílného čtvrtfinálového programu je zápas světové sedmičky Srba Novaka Djokoviče proti čtyřce a domácí hvězdě Tayloru Fritzovi.
- Pětačtyřicetiletá Američanka Venus Williamsová je po jedenácti letech ve čtvrtfinále deblu na US Open a s Kanaďankou Leylah Fernandezovou nyní narazí na Kateřinu Siniakovou s Taylor Townsendovou. Oba páry zatím procházejí turnajem bez ztráty setu.
- Tomáše Macháče s Matějem Vocelem čeká osmifinále mužské čtyřhry, o postup mezi nejlepších osm dvojic bude usilovat i česko-polský tandem Adam Pavlásek, Jan Zielinski.
Úterní program US Open:
Kurt Arthura Ashe (17:30): Krejčíková (ČR) - Pegulaová (4-USA), Lehečka (20-ČR) - Alcaraz (2-Šp.), 01:00 Vondroušová (ČR) - Sabalenková (1-Běl.), Djokovič (7-Srb.) - Fritz (4-USA).