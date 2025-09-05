Siniaková s Townsendovou prohrály ve finále ženského deblu na US Open

Siniaková s Townsendovou byly nasazenými jedničkami a turnajem dosud procházely bez ztráty setu. Ve finále však naopak žádný nezískaly, neboť většinu rozhodujících momentů lépe zvládaly soupeřky.
Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Routliffeová
Reportáž ze zápasu
První zápletka nastala v šesté hře při podání Siniakové. Dabrowská s Routliffeovou poprvé vybojovaly brejkovou šanci a hned ji také využily, díky čemuž odskočily na 4:2.
Česko-americký pár sice o chvilku později ztrátu brejku smazal, snížil na 4:5 a zadělal na dramatický závěr, hned vzápětí však Siniaková podruhé přišla o podání. První sadu tudíž ukořistily Kanaďanka s Novozélanďankou.
Siniaková s Townsendovou se potýkaly s efektivitou svých servisů. Podání sice trefovaly lépe než soupeřky, ale nedokázaly z něj získávat dostatek bodů. Navíc Dabrowská s Routliffeovou byly úspěšnější v proměňování brejkových šancí.
Ani úvod druhého dějství se nasazeným jedničkám nepovedl. Místo útoku na vyrovnání zápasu po dalším ztraceném podání rychle ztrácely 0:3.
První složitou situaci ještě ustály a i s pomocí dvojchyby Dabrowské při brejkbolu se dotáhly na 3:3. Následně hned v sedmé hře zvládly dlouhou přetahovanou a po šesti shodách uhájily servis. Závěrečné rozuzlení však i tentokrát zvládly lépe Dabrowská s Routliffeovou.
Rozhodující moment přišel za stavu 4:5, kdy Townsendová neudržela podání. Zatímco Američanka podruhé v kariéře prohrála finále ženského deblu na domácím US Open, Siniaková nevyužila šanci na zisk jedenáctého grandslamového titulu.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku
(tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů)
Ženy: