Siniaková s Townsendovou prohrály ve finále ženského deblu na US Open

  19:26aktualizováno  20:19
Tenistka Kateřina Siniaková nedosáhla na druhý deblový titul na grandslamovém US Open v New Yorku. S Američankou Taylor Townsendovou, která usilovala o svůj první triumf před domácím publikem, prohrály na hlavním kurtu Arthura Ashe dvakrát 4:6 s Gabrielou Dabrowskou z Kanady a Erin Routliffeovou z Nového Zélandu.
Úder Taylor Townsendové (vzadu) ve finále ženské čtyřhry na US Open, Kateřina Siniaková sleduje situaci před sebou. | foto: AP

Siniaková s Townsendovou byly nasazenými jedničkami a turnajem dosud procházely bez ztráty setu. Ve finále však naopak žádný nezískaly, neboť většinu rozhodujících momentů lépe zvládaly soupeřky.

Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Routliffeová

Reportáž ze zápasu

První zápletka nastala v šesté hře při podání Siniakové. Dabrowská s Routliffeovou poprvé vybojovaly brejkovou šanci a hned ji také využily, díky čemuž odskočily na 4:2.

Česko-americký pár sice o chvilku později ztrátu brejku smazal, snížil na 4:5 a zadělal na dramatický závěr, hned vzápětí však Siniaková podruhé přišla o podání. První sadu tudíž ukořistily Kanaďanka s Novozélanďankou.

Siniaková s Townsendovou se potýkaly s efektivitou svých servisů. Podání sice trefovaly lépe než soupeřky, ale nedokázaly z něj získávat dostatek bodů. Navíc Dabrowská s Routliffeovou byly úspěšnější v proměňování brejkových šancí.

Ani úvod druhého dějství se nasazeným jedničkám nepovedl. Místo útoku na vyrovnání zápasu po dalším ztraceném podání rychle ztrácely 0:3.

První složitou situaci ještě ustály a i s pomocí dvojchyby Dabrowské při brejkbolu se dotáhly na 3:3. Následně hned v sedmé hře zvládly dlouhou přetahovanou a po šesti shodách uhájily servis. Závěrečné rozuzlení však i tentokrát zvládly lépe Dabrowská s Routliffeovou.

Rozhodující moment přišel za stavu 4:5, kdy Townsendová neudržela podání. Zatímco Američanka podruhé v kariéře prohrála finále ženského deblu na domácím US Open, Siniaková nevyužila šanci na zisk jedenáctého grandslamového titulu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů)

Ženy:
Čtyřhra - finále:
Dabrowská, Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) - Townsendová, Siniaková (1-USA/ČR) 6:4, 6:4

