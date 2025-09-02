Muchová při svém tažení po newyorských kurtech prokazuje obrovskou odolnost. V pondělí proti Kosťukové – stejně jako ve všech třech předchozích zápasech – rozhodla o svém vítězství až ve třetím setu.
Česká bojovnice zatím na kurtu vždy strávila minimálně dvě hodiny, s Ukrajinkou se přetahovala bezmála tři, než mohla slavit postup do čtvrtfinále.
V něm se ve středu střetne s bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou z Japonska, kterou na loňském US Open porazila.
Muchová se hned na začátku zápasu proti 28. hráčce světa nadřela a musela odvracet dva brejkboly. Náročnou situaci však ustála a právě úvod byl nakonec pasáží, v níž rozhodla o zisku prvního setu. Hned ve druhé hře totiž Kosťukovou sama obrala o servis, záhy zvýšila na 3:0 a náskok už nepustila.
Ve druhé sadě se ale dostala do složitější situace, poprvé v utkání pustila Ukrajinku do výhody jednoho brejku a ztrácela 1:3. Reakce třinácté hráčky světa však nemohla být lepší – čistou hrou na příjmu se dostala zpět do kontaktu a následně urvala dlouhý game, v němž se obě tenistky přetahovaly přes shody.
Na projevu Muchové se nicméně postupem času začaly podepisovat zdravotní trable, kvůli nimž si Češka vyžádala i ošetření. První za stavu 1:2, druhé po sedmém gamu.
„Blbě jsem došlápla a ztuhly mi záda a zadek,“ prozradila českým novinářům v New Yorku. Když se zkoušela protahovat, cviky doprovázela bolestivými grimasami. Naopak Kosťuková byla aktivní a častěji zakončovala výměny. Jenže na skóre to dlouho nebylo vidět.
Obě hráčky zvládaly hájit svůj servis, a tak druhá sada dospěla až do tiebreaku. Závěrečné rozuzlení zcela ovládla Ukrajinka – Muchovou přehrála jasně 7:0 a rázně si řekla o třetí set.
Esa: 1 - 6
V rozhodujícím dějství se česká hráčka obdivuhodně vzepjala a na potíže dala zapomenout. Během vlastního podání Kosťukovou nepouštěla do šancí a sama zaútočila ve čtvrtém gamu.
Soupeřce hned na první pokus sebrala podání, a když vzápětí brejk potvrdila, vedla už 4:1.
Ukrajinka se snažila ze svízelné situace vymanit a o chvíli později ještě naposledy zatlačila. Za stavu 2:4 ale nedokázala využít tři brejkboly, čímž ztratila zřejmě poslední šanci utkání ještě zdramatizovat. Zbylý průběh už si totiž Muchová pohlídala, za stavu 5:3 si vypracovala tři mečboly a tím třetím zápas ukončila.
„Bylo to fyzicky nesmírně náročné,“ přiznala v rozhovoru na kurtu. „Marta byla všude, snažila jsem se bojovat o každý míč. A pak jsem chytla druhý dech.“
Co dalšího nabídl devátý den US Open
- Druhá tenistka světa Polka Iga Šwiateková přehrála Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 6:3, 6:1 a je ve čtvrtfinále. Japonka Naomi Ósakaová v souboji bývalých šampionek US Open porazila světovou trojku Coco Gauffovou z USA 6:3, 6:2 a v dalším kole ji čeká Muchová.
- Světová jednička mezi muži a obhájce titulu Ital Jannik Sinner porazil Alexandera Bublika z Kazachstánu jednoznačně 6:1, 6:1, 6:1 a postoupil do čtvrtfinále. Duel zvládl za hodinu a 21 minut, v další fázi narazí na krajana a nasazenou desítku Lorenza Musettiho.
- Američanka Taylor Townsendová se den po trpké porážce v osmifinále dvouhry, kdy proti Barboře Krejčíkové zahodila osm mečbolů, vrátila na kurt. Společně s Kateřinou Siniakovou porazily kolumbijsko-čínský pár Camila Osoriová, Jüan Jüe dvakrát 6:2 a postoupily do čtvrtfinále čtyřhry. Nasazené jedničky zatím prochází turnajem bez ztráty setu.
- Česko-polský tandem Adam Pavlásek, Jan Zielinski zvítězil ve druhém kole mužské čtyřhry 6:4 a 6:4 nad portugalsko-rakouskou dvojicí Francisco Cabral, Lucas Miedler. Tomáš Macháč s Matějem Vocelem přetlačili výsledkem 5:7, 7:6 a 7:5 turnajové dvojky Marcela Arévala ze Salvadoru a Mateho Paviče z Chorvatska.
Tenisový grandslam US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů
Muži
Ženy
Čtyřhra - 3. kolo:
Junioři
Čtyřhra - 1. kolo:
Juniorky
Čtyřhra - 1. kolo:
