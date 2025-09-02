Čtyři Češi ve čtvrtfinále US Open! Muchová v bitvě překonala i zdravotní potíže

Karolína Muchová na US Open opět zvládla třísetový zápas a pomohla českému tenisu k novému rekordu! Po výhře 6:3, 6:7 a 6:3 nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou postoupila mezi nejlepší osmičku a napodobila Jiřího Lehečku, Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou, kteří své osmifinálové zápasy zvládli už v neděli. Česko má díky tomu poprvé v historii čtyři tenisty ve čtvrtfinále jednoho grandslamu. Kateřina Siniaková postoupila s Taylor Townsendovou do čtvrtfinále ženské čtyřhry.

Muchová při svém tažení po newyorských kurtech prokazuje obrovskou odolnost. V pondělí proti Kosťukové – stejně jako ve všech třech předchozích zápasech – rozhodla o svém vítězství až ve třetím setu.

Česká bojovnice zatím na kurtu vždy strávila minimálně dvě hodiny, s Ukrajinkou se přetahovala bezmála tři, než mohla slavit postup do čtvrtfinále.

V něm se ve středu střetne s bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou z Japonska, kterou na loňském US Open porazila.

Muchová se hned na začátku zápasu proti 28. hráčce světa nadřela a musela odvracet dva brejkboly. Náročnou situaci však ustála a právě úvod byl nakonec pasáží, v níž rozhodla o zisku prvního setu. Hned ve druhé hře totiž Kosťukovou sama obrala o servis, záhy zvýšila na 3:0 a náskok už nepustila.

Ve druhé sadě se ale dostala do složitější situace, poprvé v utkání pustila Ukrajinku do výhody jednoho brejku a ztrácela 1:3. Reakce třinácté hráčky světa však nemohla být lepší – čistou hrou na příjmu se dostala zpět do kontaktu a následně urvala dlouhý game, v němž se obě tenistky přetahovaly přes shody.

Na projevu Muchové se nicméně postupem času začaly podepisovat zdravotní trable, kvůli nimž si Češka vyžádala i ošetření. První za stavu 1:2, druhé po sedmém gamu.

„Blbě jsem došlápla a ztuhly mi záda a zadek,“ prozradila českým novinářům v New Yorku. Když se zkoušela protahovat, cviky doprovázela bolestivými grimasami. Naopak Kosťuková byla aktivní a častěji zakončovala výměny. Jenže na skóre to dlouho nebylo vidět.

Obě hráčky zvládaly hájit svůj servis, a tak druhá sada dospěla až do tiebreaku. Závěrečné rozuzlení zcela ovládla Ukrajinka – Muchovou přehrála jasně 7:0 a rázně si řekla o třetí set.

Muchová vs. Kosťuková

Esa: 1 - 6
Dvojchyby: 2 - 7
Vítězné údery: 20 - 44
Nevyn. chyby: 30 - 42
Míče celkem: 105 - 103
Využité brejkboly: 3/6 – 1/10

V rozhodujícím dějství se česká hráčka obdivuhodně vzepjala a na potíže dala zapomenout. Během vlastního podání Kosťukovou nepouštěla do šancí a sama zaútočila ve čtvrtém gamu.

Soupeřce hned na první pokus sebrala podání, a když vzápětí brejk potvrdila, vedla už 4:1.

Ukrajinka se snažila ze svízelné situace vymanit a o chvíli později ještě naposledy zatlačila. Za stavu 2:4 ale nedokázala využít tři brejkboly, čímž ztratila zřejmě poslední šanci utkání ještě zdramatizovat. Zbylý průběh už si totiž Muchová pohlídala, za stavu 5:3 si vypracovala tři mečboly a tím třetím zápas ukončila.

„Bylo to fyzicky nesmírně náročné,“ přiznala v rozhovoru na kurtu. „Marta byla všude, snažila jsem se bojovat o každý míč. A pak jsem chytla druhý dech.“

Co dalšího nabídl devátý den US Open

  • Druhá tenistka světa Polka Iga Šwiateková přehrála Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 6:3, 6:1 a je ve čtvrtfinále. Japonka Naomi Ósakaová v souboji bývalých šampionek US Open porazila světovou trojku Coco Gauffovou z USA 6:3, 6:2 a v dalším kole ji čeká Muchová.
  • Světová jednička mezi muži a obhájce titulu Ital Jannik Sinner porazil Alexandera Bublika z Kazachstánu jednoznačně 6:1, 6:1, 6:1 a postoupil do čtvrtfinále. Duel zvládl za hodinu a 21 minut, v další fázi narazí na krajana a nasazenou desítku Lorenza Musettiho.
  • Američanka Taylor Townsendová se den po trpké porážce v osmifinále dvouhry, kdy proti Barboře Krejčíkové zahodila osm mečbolů, vrátila na kurt. Společně s Kateřinou Siniakovou porazily kolumbijsko-čínský pár Camila Osoriová, Jüan Jüe dvakrát 6:2 a postoupily do čtvrtfinále čtyřhry. Nasazené jedničky zatím prochází turnajem bez ztráty setu.
  • Česko-polský tandem Adam Pavlásek, Jan Zielinski zvítězil ve druhém kole mužské čtyřhry 6:4 a 6:4 nad portugalsko-rakouskou dvojicí Francisco Cabral, Lucas Miedler. Tomáš Macháč s Matějem Vocelem přetlačili výsledkem 5:7, 7:6 a 7:5 turnajové dvojky Marcela Arévala ze Salvadoru a Mateho Paviče z Chorvatska.

Tenisový grandslam US Open v New Yorku

tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů

Muži
Čtyřhra - 2. kolo:
Pavlásek, Zieliňski (ČR/Pol.) - Miedler, Cabral (12-Rak./Portug.) 6:4, 6:4
Macháč, Vocel (ČR) - Arévalo, Pavič (2-Salv./Chorv.) 5:7, 7:6 (7:4), 7:5

Ženy
Dvouhra - 4. kolo:
Muchová (11-ČR) - Kosťuková (27-Ukr.) 6:3, 6:7 (0:7), 6:3

Čtyřhra - 3. kolo:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Osoriová, Jüe Jüan (Kol./Čína) 6:2, 6:2

Junioři
Dvouhra - 1. kolo:
Kumstát (ČR) - Arseneault (11-Kan.) 6:2, 7:6 (7:3)

Čtyřhra - 1. kolo:
Farzam, Antonius (USA) - Kumstát, Exsted (ČR/USA) 6:7 (2:7), 6:3, 11:9

Juniorky
Dvouhra - 1. kolo:
Efremovová (Fr.) - A. Kovačková (7-ČR) 6:3, 6:1

Čtyřhra - 1. kolo:
A. Kovačková, J. Kovačková (3-ČR) - Nguyenová, Sohnsová (USA) 6:4, 6:3
Fajmonová, Šupová (ČR/SR) - Blacková, Cvetkovičová (Brit./Srb.) 6:1, 6:2
Paštiková, Stuseková (7-ČR/Něm.) - Leeová, Newmanová (USA) 6:3, 7:5

