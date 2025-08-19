Výhra a pak konec s deblovými specialisty. Muchová s Rubljovem na US Open dohráli

Turnaj hraný v novém formátu tak pokračuje bez českých zástupců. Kateřinu Siniakovou a Jannika Sinnera nahradili po odstoupení italského hráče Američané Christian Harrison a Danielle Collinsová.
Osmadvacetiletá Muchová a o rok mladší Rubljov se dostali do hlavní soutěže na poslední chvíli díky kombinovanému singlovému žebříčku. Muchové patří ve světovém pořadí 12. místo, Rubljov je patnáctý.
Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open ve dvouhře Muchová a Rubljov zvládli nejprve duel proti pětačtyřicetileté legendě Williamsové a Opelkovi za 59 minut.
První set získali díky brejku ve třetí hře. Ve druhé sadě sice nevyužili za stavu 3:3 tři brejkboly, později ale v tiebreaku triumfovali poměrem 7:4.
Do nového formátu smíšené čtyřhry, která se hraje netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, se dostalo 16 týmů.
Po zápasech prvního a druhého kola přijde na řadu ve středu semifinále a finále. Hrají se zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, bude jen finále. Vítězný pár získá milion dolarů.
