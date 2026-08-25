Deblová světová jednička Siniaková s lídrem mužského žebříčku Britem Pattenem museli v New Yorku projít pondělní kvalifikací, po suverénním postupu dostali nejvýše nasazený pár Djokovič, Sabalenková.
Zápas probíhá na největším dvorci areálu, který nese jméno Arthura Ashe. Hraje se na dva vítězné sety do čtyř gamů, za stavu 4:4 následuje tiebreak. Místo třetí sady rozhoduje super tiebreak do deseti bodů. Na vítěze čekají ve čtvrtfinále manželé Gaël Monfils, Elina Svitolinová.
ONLINE: Siniaková, Patten vs. Djokovič, Sabalenková
Osmifinále mixu na US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Menšík s Muchovou dostali divokou kartu rovnou do hlavní soutěže, Arévalo ze Salvadoru a Francouzka Mladenovicová postoupili z kvalifikace až jako šťastní poražení po odhlášení jednoho z původních párů.
Pro Muchovou jde o první soutěžní utkání od finále Wimbledonu, s Menšíkem zažívají společnou premiéru. Ani jeden z nich čtyřhry příliš často nehraje, i když Muchová na US Open loni po boku Andreje Rubljova postoupila do čtvrtfinále. Zápas se koná na dvorci Louise Armstronga.
ONLINE: Menšík, Muchová vs. Arévalo, Mladenovicová
Osmifinále mixu na US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Čtvrtfinále jsou na programu ještě dnes, budou se hrát hned poté, co bude jasné jejich složení. Semifinále a finále se uskuteční ve středu.
Smíšená čtyřhra se na US Open hraje v tomto formátu podruhé a opět ji provázejí kritické hlasy, že organizátoři upřednostňují singlové hvězdy před deblisty a že z tradiční a plnohodnotné grandslamové soutěže dělají změnou pravidel spíše exhibici.