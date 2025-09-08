Čtyřiadvacetiletý Sinner a o dva roky mladší Alcaraz se jako první hráči v otevřené éře, která se počítá od roku 1968, střetli ve třetím grandslamovém finále v jedné sezoně.
Sinner vs. Alcaraz
Reportáž z utkání
Na Roland Garros po třech odvrácených mečbolech triumfoval Španěl, ve Wimbledonu uspěl zase Ital.
A v New Yorku jejich střídání pokračovalo – finále, které trvalo dvě hodiny a 42 minut, po vynikajícím výkonu ovládl Alcaraz.
Zaznamenal 42 vítězných míčů, z toho deset es, a pouze 24 nevynucených chyb. Předvedl také několik kouzelných úderů, kterými nadchl publikum.
Naopak Sinnerovi se ve Flushing Meadows nepodařilo obhájil loňský titul a zůstal tak u čtyř grandslamových pohárů a dvou v této sezoně – vedle Wimbledonu uspěl také na Australian Open. Na turnajích velké čtyřky na betonových dvorcích prohrál po 27 zápasech.
Zbylé dva letošní majory si podmanil Alcaraz, který na US Open navázal na své prvenství z roku 2022. A jelikož bylo finále také přímým soubojem o post světové jedničky, po turnaji se poprvé po dvou letech vrátí do čela žebříčku.
„Janniku, je neuvěřitelné, co během sezony předvádíš. Na každém turnaji hraješ skvěle a já tě vídám častěji než svou rodinu,“ usmíval se na rivala chvíli předtím, než převzal pohár pro šampiona od Ivana Lendla.
Alcaraz hned v prvním gamu prolomil Sinnerův servis, ve zbytku setu mu nepovolil jediný brejkbol a po dalším získaném podání v sedmé hře sadu doservíroval. Španěl v této části zápasu udělal jen dvě nevynucené chyby, Sinner jich měl devět.
Ve druhé sadě ale Ital hru zpřesnil.
Ve čtvrtém gamu získal soupeřův servis a sadu dotáhl do konce. Alcaraz přišel o set vůbec poprvé na turnaji. Nicméně ve třetím dějství Sinner opět zaostával a Alcaraz po dvou brejcích utekl do vedení 5:0. Italovi se sice podařilo odvrátit kanára, Španěl však dominoval.
Jedna z povedených výměn Carlose Alcaraze ve finále:
Na začátku čtvrtého setu Sinner po atraktivních výměnách odvrátil další dva brejkboly, za stavu 2:2 už ho ale Alcaraz znovu brejknul a vypracoval si klíčové vedení 4:2. V závěrečném desátém gamu sice Sinner přežil dva mečboly, Alcaraz si nicméně vzápětí vypracoval další možnost, kterou využil esem.
Za vítězství získal odměnu pět milionů dolarů (105 milionů korun), poražený finalista si odveze poloviční částku. Zápas přímo z hlediště kurtu Arthura Ashe sledoval také americký prezident Donald Trump, kvůli bezpečnostním opatřením spojeným s jeho přítomností začalo finále s téměř hodinových zpožděním.
Tenisový grandslam US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů
Muži