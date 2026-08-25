Menšík s Muchovou jsou na US Open v semifinále mixu, Siniaková vypadla

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  17:11aktualizováno  26. srpna 6:49
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Karolína Muchová a Jakub Menšík během prvního kola smíšené čtyřhry na US Open.

Karolína Muchová a Jakub Menšík během prvního kola smíšené čtyřhry na US Open. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková se raduje z vyhraného bodu během čtvrtfinále mixu na US Open.
Kateřina Siniaková slaví postup do čtvrtfinále smíšené čtyřhry na US Open.
Gael Monfils a jeho partnerka i spoluhráčka Elina Svitolinová po postupu přes...
Henry Patten a Kateřina Siniaková během osmifinále smíšené čtyřhry na US Open
16 fotografií
Jakub Menšík s Karolínou Muchovou postoupili na tenisovém US Open do semifinále smíšené čtyřhry. Nejprve porazili Marcela Arévala s Kristinou Mladenovicovou, poté zdolali Tommyho Paula s Emmou Navarrovou. Kateřina Siniaková s Henrym Pattenem vypadli ve čtvrtfinále. Semifinále i finále se uskuteční ve středu.

Menšík s Muchovou si při společné premiéře zatím počínají skvěle. V osmifinále přemohli Arévala ze Salvadoru a Mladenovicovou z Francie 4:1, 2:4, 10:7 a ve čtvrtfinále přejeli domácí dvojici Paul, Navarrová 4:1, 5:3.

„Jsem rád, že se nám oběma v obou zápasech dařilo,“ pochvaloval si Menšík v rozhovoru na kurtu. Ve středečním semifinále Čechy čeká ruský pár Mirra Andrejevová a Andrej Rubljov. V totožný den turnaj vyvrcholí finálovým bojem.

Jakub Menšík zahrává míček v zápasu prvního kola smíšené čtyřhry na US Open,...

Čtvrtfinále proti Američanům od začátku kontrolovali. Ve druhém gamu sebrali Paulovi servis a výhodu bez potíží udrželi k triumfu 4:1.

Ve druhém setu po dvojchybě Navarrové získali náskok 4:3, načež Muchová proměnila druhý mečbol přímým bodem z podání.

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Osmifinále Menšík, Muchová vs. Arévalo, Mladenovicová

V osmifinále proti Arévalovi a Mladenovicové, kteří postoupili až jako šťastní poražení z kvalifikace, ukořistili od stavu 0:1 v první sadě čtyři gamy v řadě.

Ve druhém setu nedokázali zareagovat na ztrátu Menšíkova servisu z úvodní hry, nicméně v super tiebreaku rychle utekli do vedení 6:2. A přestože se jim soupeři ještě přiblížili, koncovku zvládli. Pro Muchovou šlo o první soutěžní utkání od finále Wimbledonu.

Jednu bitvu Siniaková zvládla, druhou ne

Deblová světová jednička Siniaková s lídrem mužského žebříčku Britem Pattenem prolétli pondělní kvalifikací a zdárně začali i hlavní soutěž. Ale na osmifinálové vítězství nad Djokovičem a Sabalenkovou nenavázali.

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Čtvrtfinále Siniaková, Patten vs. Monfils, Svitolinová

Ve čtvrtfinále prohráli s manželi Monfilsem a Svitolinovou po velkém boji 4:5, 5:4, 8:10.

V super tiebreaku přitom vedli 7:5. O náskok ale přišli a za stavu 8:8 udělal Patten rozhodující dvojchybu. Siniaková poté poslala return Francouzova podání jen do sítě.

V první sadě měl česko-britský pár za stavu 3:2 na příjmu tři setboly, nakonec ale rozhodoval až tiebreak. V něm se poměrem 8:6 radovali Francouz a Ukrajinka, kteří působili živěji a několikrát nadchli početné obecenstvo stadionu Arthura Ashe povedenými údery.

Kateřina Siniaková se raduje z vyhraného bodu během čtvrtfinále mixu na US Open.
Kateřina Siniaková slaví postup do čtvrtfinále smíšené čtyřhry na US Open.
Gael Monfils a jeho partnerka i spoluhráčka Elina Svitolinová po postupu přes česko-britský pár Siniaková, Patten.
Henry Patten a Kateřina Siniaková během osmifinále smíšené čtyřhry na US Open
16 fotografií

Ve druhém dějství Siniaková s Pattenem sebrali Svitolinové podání a vedli 2:1, jenže vzápětí servis ztratila i Češka. Oba páry se poté opět sešly ve zkrácené hře, kterou tentokrát získali Češka a Brit.

Nicméně v rozhodujícím super tiebreaku otočku nedotáhli.

Siniaková zaskočila Djokoviče esem

Ke čtvrtfinále nastoupili Siniaková s Pattenem bezprostředně poté, co vyřadili nejvýše nasazený pár Djokovič, Sabalenková 1:4, 4:2 a 10:2.

První set sice prohráli a ztráceli i ve druhém, ale pak předvedli obrat. Utkání uzavřeli stylově – Siniaková při mečbolu vyškolila Djokoviče esem!

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Osmifinále Siniaková, Patten vs. Djokovič, Sabalenková

„To bylo hodně vtipné,“ usmíval se Brit v pozápasovém rozhovoru.

Klíčovým momentem úvodní sady byl čtvrtý game, ve kterém si Siniaková i kvůli závěrečné dvojchybě prohrála servis z náskoku 40:0.

Djokovič se Sabalenkovou se po opatrném úvodu na kurtu Arthura Ashe rozkoukali a díky razantnější hře od základní čáry dominovali. Siniakové s Pattenem nestačilo, že lépe zvládali přestřelky u sítě.

Češka ztratila servis i zkraje druhého dějství a spolu s dvoumetrovým levákem prohrávali 1:2. Zdálo se, že za rychlým postupem míří singlové hvězdy. Jenže pak se probrala pro změnu česko-britská dvojice.

Aryna Sabalenková a Novak Djokovič gratulují Kateřině Siniakové a jejímu parťákovi Henrymu Pattenovi k postupu do čtvrtfinále mixu na US Open.

Proti podání Sabalenkové zaznamenala svůj první brejk v utkání a srovnala, o chvíli později dalším úspěchem na returnu získala celý set. Siniaková předvedla skvělý lob a pak soupeře potrestala bekhendem.

V rozhodujícím super tiebreaku už měli Siniaková s Pattenem od začátku navrch. Srb i Běloruska jim pomohli dvojchybami, navíc se často rozčilovali. Jednoznačný výsledek 10:2 završila česká tenistka esem proti majiteli 24 grandslamových titulů ze dvouhry.

Turnaj US Open v New Yorku - smíšená čtyřhra

tvrdý povrch, dotace 2,88 milionu dolarů

Čtvrtfinále:
Muchová, Menšík (ČR) - Navarrová, Paul (USA) 4:1, 5:3
Svitolinová, Monfils (Ukr./Fr.) - Siniaková, Patten (ČR/Brit.) 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), 10:8

Osmifinále:
Siniaková, Patten (ČR/Brit.) - Sabalenková, Djokovič (1-Běl./Srb.) 1:4, 4:2, 10:2
Muchová, Menšík (ČR) - Mladenovicová, Arévalo (Fr./Salv.) 4:1, 2:4, 10:7

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