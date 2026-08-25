Menšík s Muchovou jsou na US Open v semifinále mixu, Siniaková vypadla

Menšík s Muchovou si při společné premiéře zatím počínají skvěle. V osmifinále přemohli Arévala ze Salvadoru a Mladenovicovou z Francie 4:1, 2:4, 10:7 a ve čtvrtfinále přejeli domácí dvojici Paul, Navarrová 4:1, 5:3.
„Jsem rád, že se nám oběma v obou zápasech dařilo,“ pochvaloval si Menšík v rozhovoru na kurtu. Ve středečním semifinále Čechy čeká ruský pár Mirra Andrejevová a Andrej Rubljov. V totožný den turnaj vyvrcholí finálovým bojem.
Čtvrtfinále proti Američanům od začátku kontrolovali. Ve druhém gamu sebrali Paulovi servis a výhodu bez potíží udrželi k triumfu 4:1.
Ve druhém setu po dvojchybě Navarrové získali náskok 4:3, načež Muchová proměnila druhý mečbol přímým bodem z podání.
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V osmifinále proti Arévalovi a Mladenovicové, kteří postoupili až jako šťastní poražení z kvalifikace, ukořistili od stavu 0:1 v první sadě čtyři gamy v řadě.
Ve druhém setu nedokázali zareagovat na ztrátu Menšíkova servisu z úvodní hry, nicméně v super tiebreaku rychle utekli do vedení 6:2. A přestože se jim soupeři ještě přiblížili, koncovku zvládli. Pro Muchovou šlo o první soutěžní utkání od finále Wimbledonu.
Jednu bitvu Siniaková zvládla, druhou ne
Deblová světová jednička Siniaková s lídrem mužského žebříčku Britem Pattenem prolétli pondělní kvalifikací a zdárně začali i hlavní soutěž. Ale na osmifinálové vítězství nad Djokovičem a Sabalenkovou nenavázali.
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Ve čtvrtfinále prohráli s manželi Monfilsem a Svitolinovou po velkém boji 4:5, 5:4, 8:10.
V super tiebreaku přitom vedli 7:5. O náskok ale přišli a za stavu 8:8 udělal Patten rozhodující dvojchybu. Siniaková poté poslala return Francouzova podání jen do sítě.
V první sadě měl česko-britský pár za stavu 3:2 na příjmu tři setboly, nakonec ale rozhodoval až tiebreak. V něm se poměrem 8:6 radovali Francouz a Ukrajinka, kteří působili živěji a několikrát nadchli početné obecenstvo stadionu Arthura Ashe povedenými údery.
Ve druhém dějství Siniaková s Pattenem sebrali Svitolinové podání a vedli 2:1, jenže vzápětí servis ztratila i Češka. Oba páry se poté opět sešly ve zkrácené hře, kterou tentokrát získali Češka a Brit.
Nicméně v rozhodujícím super tiebreaku otočku nedotáhli.
Siniaková zaskočila Djokoviče esem
Ke čtvrtfinále nastoupili Siniaková s Pattenem bezprostředně poté, co vyřadili nejvýše nasazený pár Djokovič, Sabalenková 1:4, 4:2 a 10:2.
První set sice prohráli a ztráceli i ve druhém, ale pak předvedli obrat. Utkání uzavřeli stylově – Siniaková při mečbolu vyškolila Djokoviče esem!
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„To bylo hodně vtipné,“ usmíval se Brit v pozápasovém rozhovoru.
Klíčovým momentem úvodní sady byl čtvrtý game, ve kterém si Siniaková i kvůli závěrečné dvojchybě prohrála servis z náskoku 40:0.
Djokovič se Sabalenkovou se po opatrném úvodu na kurtu Arthura Ashe rozkoukali a díky razantnější hře od základní čáry dominovali. Siniakové s Pattenem nestačilo, že lépe zvládali přestřelky u sítě.
Češka ztratila servis i zkraje druhého dějství a spolu s dvoumetrovým levákem prohrávali 1:2. Zdálo se, že za rychlým postupem míří singlové hvězdy. Jenže pak se probrala pro změnu česko-britská dvojice.
Proti podání Sabalenkové zaznamenala svůj první brejk v utkání a srovnala, o chvíli později dalším úspěchem na returnu získala celý set. Siniaková předvedla skvělý lob a pak soupeře potrestala bekhendem.
V rozhodujícím super tiebreaku už měli Siniaková s Pattenem od začátku navrch. Srb i Běloruska jim pomohli dvojchybami, navíc se často rozčilovali. Jednoznačný výsledek 10:2 završila česká tenistka esem proti majiteli 24 grandslamových titulů ze dvouhry.
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Čtvrtfinále:
Osmifinále: