Jedenadvacetiletá Nosková je ve čtvrtfinále US Open poprvé, kdežto Sabalenková hraje na newyorském grandslamu tuto fázi už šestým rokem v řadě. Turnaj navíc loni i předloni vyhrála.
Proto na největší tenisový stadion světa nastupuje jako favoritka. Běloruská hvězda navíc Češku v obou předchozích vzájemných duelech porazila – letos v Indian Wells 6:3, 6:4 a v roce 2023 v Adelaide 6:3, 7:6.
ONLINE: Linda Nosková vs. Aryna Sabalenková
Čtvrtfinále US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Wimbledonskou šampionku ale může nakopnout, že v osmifinále ustála těžkou bitvu s Martou Kosťukovou. Proti Ukrajince neproměnila ve druhém setu dva mečboly, ale třetí set zkušeně zvládla.
O sedm let starší Sabalenková ve čtyřech dosavadních zápasech v New Yorku neztratila ani set, ale její nejlépe postavenou soupeřkou byla 59. hráčka světa. První vážnější překážku tedy pro ni představuje až Nosková.
Češka už ví, jaké to je porazit na grandslamu světovou jedničku, na Australian Open 2024 zaskočila tehdejší vládkyni žebříčku Igu Šwiatekovou. Pokud se jí stejný kousek povede i proti čtyřnásobné grandslamové šampionce Sabalenkové, postará se o to, že Běloruska po turnaji první místo ztratí.
Na vítězku čeká v semifinále lepší z amerického souboje mezi světovou trojkou Jessikou Pegulaovou a 26. nasazenou Emmou Navarrovou.
Co dalšího nabízí devátý den US Open?
- Po pondělním vítězství v osmifinále čeká další deblový zápas Siniakovou s Američankou Taylor Townsendovou. Nasazené jedničky se o postup do semifinále střetnou se šestou nasazenou španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová.
- Čtvrtfinále mužské dvouhry proti sobě svede obhájce titulu Carlose Alcaraze a Bena Sheltona, ryze americký souboj podstoupí Frances Tiafoe a Alex Michelsen.
Úterní program US Open
Kurt Arthura Ashe (17:30): Nosková (6-ČR) - Sabalenková (1-Běl.), Tiafoe (11-USA) - Michelsen (USA), 1:00 Pegulaová (3-USA) - Navarrová (26-USA), Shelton (8-USA) - Alcaraz (2-Šp.)