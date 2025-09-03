Postoupí Muchová potřetí v řadě do semifinále US Open? Vyzve Ósakaovou

Devětadvacetiletá Muchová ve všech čtyřech předchozích duelech potřebovala k postupu tři sety. Naposledy v pondělí zdolala Martu Kosťukovou, proti níž se potýkala i se zdravotními potížemi – zablokovala si záda a zadek.
Po zápase však říkala, že věří, že den volna jí před čtvrtfinále pomůže. O dva roky mladší Japonka v osmifinále deklasovala domácí hvězdu Coco Gauffovou a chce potvrdit svou unikátní bilanci. Pokud už se na grandslamu dostala do čtvrtfinále, vždycky ho vyhrála.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Naomi Ósakaová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Češka, která letos laborovala se zraněním levého zápěstí, prožívá na US Open stejně jako loni nejúspěšnější grandslam sezony.
I kvůli bolavé ruce, kvůli níž nemohla hrát obouručný bekhend, vypadla na Roland Garros a ve Wimbledonu hned na úvod. Na Australian Open dohrála ve druhém kole, kde ji vyřadila právě Ósakaová po výsledku 6:1, 1:6 a 3:6. Ale před rokem Muchová Japonku porazila v New Yorku, taktéž ve druhém kole uspěla 6:3 a 7:6.
Rodačka z Olomouce je poslední českou nadějí ve dvouhře US Open, v úterý ve čtvrtfinále neuspěli Jiří Lehečka a Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová proti obhájkyni titulu a světové jedničce Aryně Sabalenkové nenastoupila kvůli zranění.
Co dalšího nabízí jedenáctý den US Open?
- Kateřina Siniaková po boku Taylor Townsendové zabojují o postup do finále, střetnou se s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová.
- Třetím semifinalistou mužské dvouhry se stal Kanaďan Félix Auger-Aliassime, který si poradil se světovou osmičkou Alexem de Minaurem 4:6, 7:6, 7:5 a 7:6.
- První ženské čtvrtfinále středečního programu nabídne reprízu letošního utkání o wimbledonský titul mezi Polkou Igou Šwiatekovou a Američankou Amandou Anisimovovou.
Tenisový grandslam US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů
Junioři
Juniorky
Čtyřhra - 2. kolo:
Kompletní výsledky jedenáctého dne US Open naleznete ZDE.