Postoupí Muchová potřetí v řadě do semifinále US Open? Vyzve Ósakaovou

  22:47aktualizováno  22:47
Tenistka Karolína Muchová bude usilovat o třetí účast v semifinále US Open za sebou. Nasazená jedenáctka narazí na dvorci Arthura Ashe na bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou z Japonska, před pátým vzájemným utkáním mají soupeřky vyrovnanou bilanci 2:2. Začátek je naplánovaný na 1:00 SELČ, zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Úder Karolíny Muchové během osmifinále US Open | foto: AP

Devětadvacetiletá Muchová ve všech čtyřech předchozích duelech potřebovala k postupu tři sety. Naposledy v pondělí zdolala Martu Kosťukovou, proti níž se potýkala i se zdravotními potížemi – zablokovala si záda a zadek.

Po zápase však říkala, že věří, že den volna jí před čtvrtfinále pomůže. O dva roky mladší Japonka v osmifinále deklasovala domácí hvězdu Coco Gauffovou a chce potvrdit svou unikátní bilanci. Pokud už se na grandslamu dostala do čtvrtfinále, vždycky ho vyhrála.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Naomi Ósakaová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Češka, která letos laborovala se zraněním levého zápěstí, prožívá na US Open stejně jako loni nejúspěšnější grandslam sezony.

I kvůli bolavé ruce, kvůli níž nemohla hrát obouručný bekhend, vypadla na Roland Garros a ve Wimbledonu hned na úvod. Na Australian Open dohrála ve druhém kole, kde ji vyřadila právě Ósakaová po výsledku 6:1, 1:6 a 3:6. Ale před rokem Muchová Japonku porazila v New Yorku, taktéž ve druhém kole uspěla 6:3 a 7:6.

Rodačka z Olomouce je poslední českou nadějí ve dvouhře US Open, v úterý ve čtvrtfinále neuspěli Jiří Lehečka a Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová proti obhájkyni titulu a světové jedničce Aryně Sabalenkové nenastoupila kvůli zranění.

Co dalšího nabízí jedenáctý den US Open?

  • Kateřina Siniaková po boku Taylor Townsendové zabojují o postup do finále, střetnou se s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová.
  • Třetím semifinalistou mužské dvouhry se stal Kanaďan Félix Auger-Aliassime, který si poradil se světovou osmičkou Alexem de Minaurem 4:6, 7:6, 7:5 a 7:6.
  • První ženské čtvrtfinále středečního programu nabídne reprízu letošního utkání o wimbledonský titul mezi Polkou Igou Šwiatekovou a Američankou Amandou Anisimovovou.

Tenisový grandslam US Open v New Yorku

tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů

Junioři
Dvouhra - 3. kolo:
Vasilev (3-Bulh.) - Kumstát (ČR) 7:5, 4:6, 7:6 (10:7)

Juniorky
Dvouhra - 3. kolo:
Klugmanová (2-Brit.) - Paštiková (ČR) 1:6, 6:3, 6:4
Stojsavljevicová (9-Brit.) - J. Kovačková (6-ČR) 5:7, 6:1, 7:5

Čtyřhra - 2. kolo:
Barrosová, Frodinová (6-Braz./USA) - Fajmonová, Šupová (ČR/SR) 6:3, 6:4

Kompletní výsledky jedenáctého dne US Open naleznete ZDE.

