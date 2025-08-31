Dvacátý nasazený Lehečka počítal spíše s tím, že se v osmifinále střetne se světovou šestkou Benem Sheltonem, jenže domácí hvězda se ve třetím kole zranila a utkání s Mannarinem před pátým setem skrečovala.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Adrian Mannarino
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Český tenista tak na kurtu Louise Armstronga hraje se 37letým francouzským veteránem, který na papíře působí jako výrazně přijatelnější varianta. Lehečka navíc v předchozím utkání předvedl svůj dosud nejlepší výkon na turnaji – Raphaëla Collignona z Belgie přehrál ve třech setech.
Krejčíková vyzve spoluhráčku Siniakové
Hned po Lehečkovi půjde na druhý největší stadion areálu US Open Krejčíková, jež změří síly s domácí Taylor Townsendovou. Levoruká Američanka ve třetím kole zaskočila světovou pětku Mirru Andrejevovou a zažívá parádní turnaj.
ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Taylor Townsendová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
I české hvězdě se ale v New Yorku daří, v pátek se blýskla otočkou proti jedenácté hráčce žebříčku Emmě Navarrové. Proti spoluhráčce Kateřiny Siniakové a deblové světové jedničce tak bude mírnou favoritkou.
Povede se Macháčovi odveta?
Také Macháč odehraje své osmifinále na kurtu Louise Armstronga, zkusí zastavit světovou čtyřku a loňského finalistu Taylora Fritze. Ve třech dosavadních duelech neztratil ani set, tudíž si věří i na domácí eso.
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Taylor Fritz
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Letos už se jednou utkali, a to hned zkraje sezony na United Cupu. Český tenista ve druhém setu neproměnil dva mečboly a zápas nakonec kvůli křečím skrečoval. Podaří se mu nyní odveta?
Souboj wimbledonských vítězek na hlavním kurtu
Pouze Vondroušová se z českého kvarteta dostane na stadion Arthura Ashe, v duelu někdejších wimbledonských šampionek vyzve světovou desítku Jelenu Rybakinovou.
ONLINE: Markéta Vondroušová vs. Jelena Rybakinová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Zatím mají bilanci 1:1 a česká tenistka dobře ví, že bude muset předvést vynikající výkon, aby ranařku z Kazachstánu zdolala. Ani jedna ze soupeřek dosud neztratila set, Vondroušová se ve třetím kole zaskvěla triumfem nad osmou hráčkou pořadí Jasmine Paoliniovou.
Co dalšího nabízí osmý den US Open?
- V osmifinále se představí například světová dvojka Carlos Alcaraz, grandslamový rekordman Novak Djokovič či loňská finalistka Jessica Pegulaová.
Nedělní program US Open
Kurt Arthura Ashe (17:30): Pegulaová (4-USA) - Liová (USA), nejdříve 19:30 Rinderknech (Fr.) - Alcaraz (2-Šp.), 01:00 Djokovič (7-Srb) - Struff (Něm.), Vondroušová (ČR) - Rybakinová (9-Kaz.)
Kurt Louise Armstronga (17:00): Lehečka (20-ČR) - Mannarino (Fr.), nejdříve 19:00 Krejčíková (ČR) - Townsendová (USA), nejdříve 21:00 Macháč (21-ČR) - Fritz (4-USA), Sabalenková (1-Běl.) - Bucsaová (Šp.)