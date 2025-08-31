US Open ONLINE: Čtyři české naděje v osmifinále, Lehečka otočil tiebreak

Velký český den na grandslamovém US Open, o postup do čtvrtfinále bojují hned čtyři naděje. Jako první je v akci Jiří Lehečka, jenž soupeří s francouzským tenistou Adrianem Mannarinem, poté půjdou do akce Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a v noci ještě Markéta Vondroušová. Všechny zápasy s českou účastí sledujeme v podrobných reportážích.
Dvacátý nasazený Lehečka počítal spíše s tím, že se v osmifinále střetne se světovou šestkou Benem Sheltonem, jenže domácí hvězda se ve třetím kole zranila a utkání s Mannarinem před pátým setem skrečovala.

Český tenista tak na kurtu Louise Armstronga hraje se 37letým francouzským veteránem, který na papíře působí jako výrazně přijatelnější varianta. Lehečka navíc v předchozím utkání předvedl svůj dosud nejlepší výkon na turnaji – Raphaëla Collignona z Belgie přehrál ve třech setech.

Krejčíková vyzve spoluhráčku Siniakové

Hned po Lehečkovi půjde na druhý největší stadion areálu US Open Krejčíková, jež změří síly s domácí Taylor Townsendovou. Levoruká Američanka ve třetím kole zaskočila světovou pětku Mirru Andrejevovou a zažívá parádní turnaj.

I české hvězdě se ale v New Yorku daří, v pátek se blýskla otočkou proti jedenácté hráčce žebříčku Emmě Navarrové. Proti spoluhráčce Kateřiny Siniakové a deblové světové jedničce tak bude mírnou favoritkou.

Povede se Macháčovi odveta?

Také Macháč odehraje své osmifinále na kurtu Louise Armstronga, zkusí zastavit světovou čtyřku a loňského finalistu Taylora Fritze. Ve třech dosavadních duelech neztratil ani set, tudíž si věří i na domácí eso.

Letos už se jednou utkali, a to hned zkraje sezony na United Cupu. Český tenista ve druhém setu neproměnil dva mečboly a zápas nakonec kvůli křečím skrečoval. Podaří se mu nyní odveta?

Souboj wimbledonských vítězek na hlavním kurtu

Pouze Vondroušová se z českého kvarteta dostane na stadion Arthura Ashe, v duelu někdejších wimbledonských šampionek vyzve světovou desítku Jelenu Rybakinovou.

Zatím mají bilanci 1:1 a česká tenistka dobře ví, že bude muset předvést vynikající výkon, aby ranařku z Kazachstánu zdolala. Ani jedna ze soupeřek dosud neztratila set, Vondroušová se ve třetím kole zaskvěla triumfem nad osmou hráčkou pořadí Jasmine Paoliniovou.

Co dalšího nabízí osmý den US Open?

  • V osmifinále se představí například světová dvojka Carlos Alcaraz, grandslamový rekordman Novak Djokovič či loňská finalistka Jessica Pegulaová.

Nedělní program US Open

Kurt Arthura Ashe (17:30): Pegulaová (4-USA) - Liová (USA), nejdříve 19:30 Rinderknech (Fr.) - Alcaraz (2-Šp.), 01:00 Djokovič (7-Srb) - Struff (Něm.), Vondroušová (ČR) - Rybakinová (9-Kaz.)

Kurt Louise Armstronga (17:00): Lehečka (20-ČR) - Mannarino (Fr.), nejdříve 19:00 Krejčíková (ČR) - Townsendová (USA), nejdříve 21:00 Macháč (21-ČR) - Fritz (4-USA), Sabalenková (1-Běl.) - Bucsaová (Šp.)

