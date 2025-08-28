Jako první je v akci Nosková, která coby 21. nasazená soupeří s Lysovou. 59. hráčku světa zdolala před necelým měsícem ve druhém kole Wimbledonu (6:2, 2:6 a 6:3) a favoritkou je i nyní.
ONLINE: Linda Nosková vs. Eva Lysová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Na úvod si v New Yorku poradila s maďarskou kvalifikantkou Dalmou Gálfiovou, Lysová vyřadila Britku Francescu Jonesovou. Zápas zahajuje čtvrteční program na kurtu číslo 5.
Muchová proti zkušené Rumunce
Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open Muchová se představí jako druhá v pořadí na Grandstandu, třetím největším dvorci areálu. Změří síly se 35letou Cirsteaovou, která minulý týden ovládla podnik v Clevelandu a z posledních jedenácti duelů prohrála jediný.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Sorana Cirsteaová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Dá se tedy očekávat vyrovnaný souboj. Jedenáctá nasazená Češka se na něj naladila třísetovým vítězstvím nad legendární Venus Williamsovou, Rumunku v posledních třech případech porazila bez ztráty setu.
Co dalšího nabízí pátý den US Open?
- Na centrální dvorec Arthura Ashe postupně vyrazí šampionka turnaje z roku 2022 Polka Iga Šwiateková, obhájce titulu Ital Jannik Sinner a domácí hvězda Coco Gauffová.
Čtvrteční program US Open
začátky v 17:00 SELČ
Kurt Arthura Ashe (17:30): Lamensová (Niz.) - Šwiateková (2-Pol.), Sinner (1-It.) - Popyrin (Austr.), 01:00 Vekičová (Chorv.) - Gauffová (3-USA), Borges (Portug.) - Paul (14-USA)
Kurt Louise Armstronga: Musetti (10-It.) - Goffin (Belg.), Baptisteová (USA) - Ósakaová (23-Jap.), 01:00 Zverev (3-Něm.) - Fearnley (Brit.), Anisimovová (8-USA) - Jointová (Austr.)
Grandstand: Boyer (USA) - Rubljov (15-Rus.), Cirsteaová (Rum.) - Muchová (11-ČR), Tsitsipas (26-Řec.) - Altmaier (Něm.)
Kurt č. 5, 1. zápas: Nosková (21-ČR) - Lysová (Něm.)