US Open ONLINE: Jestli Nosková i Muchová zvítězí, ve třetím kole si zahrají proti sobě

Autor: ,
  17:02aktualizováno  17:02
Grandslamové US Open může ve třetím kole nabídnout derby dvou českých tenistek. Pokud Linda Nosková zdolá Němku Evu Lysovou a Karolína Muchová zastaví rozjetou Rumunku Soranu Cirsteaovou, vyslouží si vzájemný souboj. Jejich utkání sledujeme v podrobných reportážích.

Linda Nosková v 1. kole US Open | foto: Profimedia.cz

Jako první je v akci Nosková, která coby 21. nasazená soupeří s Lysovou. 59. hráčku světa zdolala před necelým měsícem ve druhém kole Wimbledonu (6:2, 2:6 a 6:3) a favoritkou je i nyní.

ONLINE: Linda Nosková vs. Eva Lysová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Na úvod si v New Yorku poradila s maďarskou kvalifikantkou Dalmou Gálfiovou, Lysová vyřadila Britku Francescu Jonesovou. Zápas zahajuje čtvrteční program na kurtu číslo 5.

Muchová proti zkušené Rumunce

Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open Muchová se představí jako druhá v pořadí na Grandstandu, třetím největším dvorci areálu. Změří síly se 35letou Cirsteaovou, která minulý týden ovládla podnik v Clevelandu a z posledních jedenácti duelů prohrála jediný.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Sorana Cirsteaová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Dá se tedy očekávat vyrovnaný souboj. Jedenáctá nasazená Češka se na něj naladila třísetovým vítězstvím nad legendární Venus Williamsovou, Rumunku v posledních třech případech porazila bez ztráty setu.

Co dalšího nabízí pátý den US Open?

  • Na centrální dvorec Arthura Ashe postupně vyrazí šampionka turnaje z roku 2022 Polka Iga Šwiateková, obhájce titulu Ital Jannik Sinner a domácí hvězda Coco Gauffová.

Čtvrteční program US Open

začátky v 17:00 SELČ

Kurt Arthura Ashe (17:30): Lamensová (Niz.) - Šwiateková (2-Pol.), Sinner (1-It.) - Popyrin (Austr.), 01:00 Vekičová (Chorv.) - Gauffová (3-USA), Borges (Portug.) - Paul (14-USA)

Kurt Louise Armstronga: Musetti (10-It.) - Goffin (Belg.), Baptisteová (USA) - Ósakaová (23-Jap.), 01:00 Zverev (3-Něm.) - Fearnley (Brit.), Anisimovová (8-USA) - Jointová (Austr.)

Grandstand: Boyer (USA) - Rubljov (15-Rus.), Cirsteaová (Rum.) - Muchová (11-ČR), Tsitsipas (26-Řec.) - Altmaier (Něm.)

Kurt č. 5, 1. zápas: Nosková (21-ČR) - Lysová (Něm.)

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.