Turnajová dvacítka Lehečka zdolal Bornu Čoriče, který se v pořadí nachází těsně za první stovkou. Proti Chorvatovi musel otáčet, nakonec ho přetlačil 3:6, 6:4, 7:6 a 6:1.
V Torontu i Cincinnati si zahrál osmifinále, na US Open patří mezi hráče, kteří mohou překvapit. Loni v New Yorku postoupil do třetího kola.
Proti Čoričovi se v první sadě ujal vedení 3:0, pak ale začal kupit nevynucené chyby a v úvodním setu už neuhrál ani game.
Nicméně poté hru zpřesnil. Klíčovým momentem byl tiebreak třetího setu, v němž český tenista prohrával už 2:5, pěti body v řadě ale sadu získal.
A ve čtvrtém setu na kurtu dominoval. Nasbíral 44 vítězných úderů, nevynucených chyb měl ještě o jednu více.
Macháč prvním kolem proletěl
Loňský osmifinalista Macháč před začátkem US Open vyhrál naposledy v prvním kole Wimbledonu a od té doby se trápil, nicméně v New Yorku na úvod předvedl suverénní představení.
Itala Lucu Nardiho smetl 6:3, 6:1 a 6:1, aktuálně 83. tenistu žebříčku vyprovodil z kurtu za hodinu a dvacet minut.
Nardi se trápil na podání, zaznamenal deset dvojchyb a celkem se dopustil 31 nevynucených chyb. Jedenadvacátý nasazený Čech byl naopak na servisu spolehlivý, zapsal deset es a odvrátil oba brejkboly, které soupeři nabídl.
Ve druhém kole se může střetnout s devatenáctiletým brazilským talentem Joaem Fonsecou.
Menšík uspěl ve třech setech
Šestnáctý nasazený Menšík si v prvním kole s přehledem poradil s Nicolásem Jarrym. Chilana, kterému ve světovém žebříčku patří 103. pozice, zdolal 7:6, 6:3 a 6:4.
Devatenáctiletý český tenista se v New Yorku loni i předloni dostal do třetího kola a letos může pomýšlet na ještě lepší výsledek.
Proti Jarrymu se v úvodní sadě brzy ujal vedení 2:1 s brejkem, a přestože náskok neudržel, tiebreak získal poměrem 7:5. Úspěšně zvládl i další dva sety, přestože se nemohl zcela spolehnout na první podání.
V desátém gamu třetí sady smazal při svém servisu manko 0:40 a nakonec proměnil třetí mečbol. Pomohl si mimo jiné 16 esy. Ve druhém kole ho čeká francouzský kvalifikant Ugo Blanchet.
Valentová potvrdila formu z kvalifikace
Valentová při svém debutu na US Open navázala na úspěšnou kvalifikaci a stejně jako při grandslamové premiéře na letošním Roland Garros postoupila do druhého kola. V New Yorku na úvod porazila Italku Luciu Bronzettiovou 6:3, 3:6 a 6:4.
Osmnáctiletá Češka rozhodla první set brejkem v osmém gamu, ale ve druhé sadě dvakrát přišla o servis a poprvé v New Yorku ztratila set. V kvalifikaci vyhrála všechny tři zápasy 2:0.
Nicméně v rozhodujícím třetím dějství měla opět navrch a zvládla i dramatický závěr, v němž vedla už 5:2, ale nakonec využila až pátý mečbol na konečný stav 6:4.
Soupeřku přestřílela v počtu vítězných úderů 34:9, a tak jí nevadil ani větší počet nevynucených chyb (43:25). Ve druhém kole může vyzvat devátou nasazenou Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.
Vondroušová porazila ruskou kvalifikantku
Vondroušová dostala do prvního kola stejnou soupeřku jako na letošním Roland Garros a Rusku Oksanu Selechmetěvovou, až 166. tenistku světa, stejně jako v Paříži vyřadila.
Po výhře 6:3 a 7:6 se může těšit na domácí McCartney Kesslerovou, přes kterou přešla pro změnu ve Wimbledonu.
Duel s ruskou kvalifikantkou začala ztrátou podání, skóre ale otočila a první set získala za 37 minut. Ve druhém pak rychle odskočila do vedení 4:0 a měla na dosah hladký postup, avšak závěr si zkomplikovala.
Postupně promarnila pět mečbolů, třikrát přišla o podání a nakonec vítězství vydřela až v tiebreaku.
Čtvrtfinalistka turnaje z roku 2023 startuje na US Open po dvou letech, loni kvůli zranění ramene chyběla.
Co dalšího nabídl 1. den US Open?
- Aryna Sabalenková vykročila za obhajobou titulu hladkou výhrou, světová jednička porazila Rebeccu Masárovou ze Švýcarska 7:5, 6:1. Night session na Arthur Ashe Stadium zvládl Novak Djokovič, který si poradil 6:1, 7:6 (7:3), 6:2 s Američanem Learnerem Tienem.
- Domácí fanoušci slavili díky triumfu loňské finalistky Jessiky Pegulaové 6:0, 6:4 nad Majar Šarífovou z Egypta, jejich další oblíbenci, světová čtyřka Taylor Fritz a šestý nasazený Ben Shelton, rovněž uspěli bez potíží.
- Překvapivě se s newyorským grandslamem loučí třináctý nasazený Daniil Medveděv, vítěz z roku 2021 podlehl 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 Benjaminu Bonzimu z Francie.
Tenisový grandslam US Open
tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů
Muži
Ženy
