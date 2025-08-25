Zdárný vstup do US Open. Uspělo všech pět Čechů včetně Menšíka a Valentové

Grandslamové US Open letos začalo netradičně už v neděli a poprvé tak potrvá 15 dnů. V programu toho prvního figurovalo pět českých tenistů a Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Tereza Valentová i Markéta Vondroušová v úvodním kole zvítězili.
Jakub Menšík se na US Open raduje z postupu do 2. kola.

Jakub Menšík se na US Open raduje z postupu do 2. kola. | foto: AP

Jakub Menšík servíruje v 1. kole US Open.
Jakub Menšík v 1. kole US Open
Markéta Vondroušová hraje forhend v prvním kole US Open.
Jakub Menšík během 1. kola US Open
Turnajová dvacítka Lehečka zdolal Bornu Čoriče, který se v pořadí nachází těsně za první stovkou. Proti Chorvatovi musel otáčet, nakonec ho přetlačil 3:6, 6:4, 7:6 a 6:1.

V Torontu i Cincinnati si zahrál osmifinále, na US Open patří mezi hráče, kteří mohou překvapit. Loni v New Yorku postoupil do třetího kola.

Proti Čoričovi se v první sadě ujal vedení 3:0, pak ale začal kupit nevynucené chyby a v úvodním setu už neuhrál ani game.

Jiří Lehečka podává v prvním kole US Open.

Jiří Lehečka bojuje v prvním kole US Open.

Nicméně poté hru zpřesnil. Klíčovým momentem byl tiebreak třetího setu, v němž český tenista prohrával už 2:5, pěti body v řadě ale sadu získal.

A ve čtvrtém setu na kurtu dominoval. Nasbíral 44 vítězných úderů, nevynucených chyb měl ještě o jednu více.

Macháč prvním kolem proletěl

Loňský osmifinalista Macháč před začátkem US Open vyhrál naposledy v prvním kole Wimbledonu a od té doby se trápil, nicméně v New Yorku na úvod předvedl suverénní představení.

Itala Lucu Nardiho smetl 6:3, 6:1 a 6:1, aktuálně 83. tenistu žebříčku vyprovodil z kurtu za hodinu a dvacet minut.

Nardi se trápil na podání, zaznamenal deset dvojchyb a celkem se dopustil 31 nevynucených chyb. Jedenadvacátý nasazený Čech byl naopak na servisu spolehlivý, zapsal deset es a odvrátil oba brejkboly, které soupeři nabídl.

Ve druhém kole se může střetnout s devatenáctiletým brazilským talentem Joaem Fonsecou.

Menšík uspěl ve třech setech

Šestnáctý nasazený Menšík si v prvním kole s přehledem poradil s Nicolásem Jarrym. Chilana, kterému ve světovém žebříčku patří 103. pozice, zdolal 7:6, 6:3 a 6:4.

Devatenáctiletý český tenista se v New Yorku loni i předloni dostal do třetího kola a letos může pomýšlet na ještě lepší výsledek.

Proti Jarrymu se v úvodní sadě brzy ujal vedení 2:1 s brejkem, a přestože náskok neudržel, tiebreak získal poměrem 7:5. Úspěšně zvládl i další dva sety, přestože se nemohl zcela spolehnout na první podání.

Jakub Menšík během 1. kola US Open
Jakub Menšík v 1. kole US Open

V desátém gamu třetí sady smazal při svém servisu manko 0:40 a nakonec proměnil třetí mečbol. Pomohl si mimo jiné 16 esy. Ve druhém kole ho čeká francouzský kvalifikant Ugo Blanchet.

Valentová potvrdila formu z kvalifikace

Valentová při svém debutu na US Open navázala na úspěšnou kvalifikaci a stejně jako při grandslamové premiéře na letošním Roland Garros postoupila do druhého kola. V New Yorku na úvod porazila Italku Luciu Bronzettiovou 6:3, 3:6 a 6:4.

Osmnáctiletá Češka rozhodla první set brejkem v osmém gamu, ale ve druhé sadě dvakrát přišla o servis a poprvé v New Yorku ztratila set. V kvalifikaci vyhrála všechny tři zápasy 2:0.

Nicméně v rozhodujícím třetím dějství měla opět navrch a zvládla i dramatický závěr, v němž vedla už 5:2, ale nakonec využila až pátý mečbol na konečný stav 6:4.

Soupeřku přestřílela v počtu vítězných úderů 34:9, a tak jí nevadil ani větší počet nevynucených chyb (43:25). Ve druhém kole může vyzvat devátou nasazenou Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

Vondroušová porazila ruskou kvalifikantku

Vondroušová dostala do prvního kola stejnou soupeřku jako na letošním Roland Garros a Rusku Oksanu Selechmetěvovou, až 166. tenistku světa, stejně jako v Paříži vyřadila.

Po výhře 6:3 a 7:6 se může těšit na domácí McCartney Kesslerovou, přes kterou přešla pro změnu ve Wimbledonu.

Duel s ruskou kvalifikantkou začala ztrátou podání, skóre ale otočila a první set získala za 37 minut. Ve druhém pak rychle odskočila do vedení 4:0 a měla na dosah hladký postup, avšak závěr si zkomplikovala.

Markéta Vondroušová hraje bekhend v prvním kole US Open.

Postupně promarnila pět mečbolů, třikrát přišla o podání a nakonec vítězství vydřela až v tiebreaku.

Čtvrtfinalistka turnaje z roku 2023 startuje na US Open po dvou letech, loni kvůli zranění ramene chyběla.

Co dalšího nabídl 1. den US Open?

  • Aryna Sabalenková vykročila za obhajobou titulu hladkou výhrou, světová jednička porazila Rebeccu Masárovou ze Švýcarska 7:5, 6:1. Night session na Arthur Ashe Stadium zvládl Novak Djokovič, který si poradil 6:1, 7:6 (7:3), 6:2 s Američanem Learnerem Tienem.
  • Domácí fanoušci slavili díky triumfu loňské finalistky Jessiky Pegulaové 6:0, 6:4 nad Majar Šarífovou z Egypta, jejich další oblíbenci, světová čtyřka Taylor Fritz a šestý nasazený Ben Shelton, rovněž uspěli bez potíží.
  • Překvapivě se s newyorským grandslamem loučí třináctý nasazený Daniil Medveděv, vítěz z roku 2021 podlehl 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 Benjaminu Bonzimu z Francie.

Tenisový grandslam US Open

tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů

Muži
Dvouhra - 1. kolo:
Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile) 7:6 (7:5), 6:3, 6:4
Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:1
Macháč (21-ČR) - Nardi (It.) 6:3, 6:1, 6:1

Ženy
Dvouhra - 1. kolo:
Valentová (ČR) - Bronzettiová (It.) 6:3, 3:6, 6:4
Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (Rus.) 6:3, 7:6 (7:3)

