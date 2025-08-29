Lehečka v prvním i druhém zápase na letošním US Open shodně ztratil úvodní set, ale poté soupeře přehrál. Favoritem je i proti Collignonovi, který je v žebříčku až 107., nicméně ve druhém kole zaskočil světovou dvanáctku Caspera Ruuda.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Raphaël Collignon
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Raphaël Collignon
Třiadvacetiletý Čech, který v pavouku plní roli dvacátého nasazeného, si může účast v osmifinále posledního grandslamu sezony zajistit poprvé v kariéře.
Vondroušová vyzve světovou osmičku
Papírově nejtěžší sokyni z českých zástupců ve třetím kole má Vondroušová. Ve druhém duelu na Grandstandu – tedy po konci Lehečkova zápasu – změří síly s osmou hráčkou žebříčku Jasmine Paoliniovou z Itálie.
ONLINE: Markéta Vondroušová vs. Jasmine Paoliniová
ONLINE: Markéta Vondroušová vs. Jasmine Paoliniová
Levoruká Češka v předchozích dvou vystoupeních zvítězila 2:0, set neztratila ani houževnatá Italka, která bude v utkání mírnou favoritkou.
Macháč proti přemožiteli Menšíka
Podle předpokladů se měl Macháč ve třetím kole utkat s Jakubem Menšíkem, ale česká jednička senzačně vypadla s francouzským kvalifikantem Ugem Blanchetem. A tak ho Macháč bude chtít „pomstít“, zápas je na programu jako čtvrtý v pořadí na kurtu číslo 17.
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Ugo Blanchet
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Ugo Blanchet
Proti 184. tenistovi světa bude 21. nasazený Čech velkým favoritem, a pokud zvítězí, obhájí loňské osmifinále. V něm pak může narazit na světovou čtyřku Taylora Fritze. V New Yorku se mu zatím daří, ve druhém kole s přehledem vyřadil brazilskou naději Joaa Fonsecu.
Krejčíková proti domácí hvězdě
Poslední páteční utkání opět na Grandstandu obstarají Krejčíková a domácí světová jedenáctka Emma Navarrová. Půjde o reprízu třetího kola letošního Wimbledonu, kde se radovala Američanka, ale i díky tomu, že Češce došly síly.
ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Emma Navarrová
ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Emma Navarrová
Ani jedna ze soupeřek zatím v turnaji neztratila set, a tak se očekává vyrovnaný souboj. Na vítězku v dalším kole čeká nejspíš světová pětka Mirra Andrejevová.
Co dalšího nabízí šestý den US Open?
- Třetí kolo odehrají Španěl Carlos Alcaraz, Srb Novak Djokovič či Aryna Sabalenková z Běloruska, vyrovnanou zápletku slibuje utkání Jeleny Rybakinové z Kazachstánu a Britky Emmy Raducanuové.
Páteční program US Open
začátky v 17:00 SELČ
Kurt Arthura Ashe (17:30): Darderi (32-It.) - Alcaraz (2-Šp.), Pegulaová (4-USA) - Azarenková (Běl.), 01:00 Djokovič (7-Srb.) - Norrie (Brit.), Townsendová (USA) - M. Andrejevová (5-Rus.)
Kurt Louise Armstronga: Rybakinová (9-Kaz.) - Raducanuová (Brit.), Shelton (6-USA) - Mannarino (Fr.), 01:00 Sabalenková (1-Běl.) - Fernandezová (31-Kan.), Kym (Švýc.) - Fritz (4-USA)
Grandstand: Lehečka (20-ČR) - Collignon (Belg.), Vondroušová (ČR) - Paoliniová (7-It.), Tiafoe (17-USA) - Struff (Něm.), Krejčíková (ČR) - Navarrová (10-USA)
Kurt č. 17, 4. zápas: Macháč (21-ČR) - Blanchet (Fr.)