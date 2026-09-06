US Open ONLINE: Postoupí Nosková do čtvrtfinále? Hraje s Ukrajinkou Kosťukovou

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  19:19
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Linda Nosková podává v osmifinále US Open.

Linda Nosková podává v osmifinále US Open. | foto: Reuters

Linda Nosková hraje forhend v osmifinále US Open.
Momentka z osmifinále US Open mezi Lindou Noskovou (vlevo) a Ukrajinkou Martou...
Linda Nosková hraje bekhend v osmifinále US Open.
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková se hecuje v osmifinále US Open.
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Poslední česká naděje ve dvouhrách na US Open Linda Nosková usiluje o postup do čtvrtfinále. V cestě jí stojí ukrajinská tenistka Marta Kosťuková, zápas hraný na dvorci Louise Armstronga sledujeme v podrobné reportáži.

Jde o střetnutí nasazené šestky s turnajovou jedenáctkou, ale přestože je Nosková v žebříčku výše, očekává se velmi vyrovnaný duel. Před dvěma měsíci v semifinále Wimbledonu Češka triumfovala dvakrát 6:4.

Jak dopadne odveta na betonu v New Yorku?

ONLINE: Linda Nosková vs. Marta Kosťuková

Osmifinále US Open sledujeme v podrobné reportáži.

Česká tenistka je v osmifinále US Open poprvé, postoupila do něj po vydřené výhře nad domácí Ann Liovou, proti které ve druhé sadě promarnila vedení 5:3 i mečbol. Nakonec slavila až ve třech setech.

Ukrajinka všechny tři dosavadní duely zvládla přesvědčivě, naposledy smetla Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 6:3 a 6:2. Noskovou porazila v dubnu na antuce v Madridu, na tvrdém povrchu se potkávají poprvé.

Vítězka se v úterním čtvrtfinále střetne se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, která porazila Taylor Townsendovou 6:4 a 6:3.

Co dalšího nabízí osmý den US Open?

  • O čtvrtfinále bude hrát také například obhájce titulu Carlos Alcaraz, vyzve domácího Tommyho Paula. Z Američanů půjdou do akce ještě Ben Shelton, Frances Tiafoe či Jessica Pegulaová.
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