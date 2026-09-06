Jde o střetnutí nasazené šestky s turnajovou jedenáctkou, ale přestože je Nosková v žebříčku výše, očekává se velmi vyrovnaný duel. Před dvěma měsíci v semifinále Wimbledonu Češka triumfovala dvakrát 6:4.
Jak dopadne odveta na betonu v New Yorku?
ONLINE: Linda Nosková vs. Marta Kosťuková
Osmifinále US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Česká tenistka je v osmifinále US Open poprvé, postoupila do něj po vydřené výhře nad domácí Ann Liovou, proti které ve druhé sadě promarnila vedení 5:3 i mečbol. Nakonec slavila až ve třech setech.
Ukrajinka všechny tři dosavadní duely zvládla přesvědčivě, naposledy smetla Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 6:3 a 6:2. Noskovou porazila v dubnu na antuce v Madridu, na tvrdém povrchu se potkávají poprvé.
Vítězka se v úterním čtvrtfinále střetne se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, která porazila Taylor Townsendovou 6:4 a 6:3.
Co dalšího nabízí osmý den US Open?
- O čtvrtfinále bude hrát také například obhájce titulu Carlos Alcaraz, vyzve domácího Tommyho Paula. Z Američanů půjdou do akce ještě Ben Shelton, Frances Tiafoe či Jessica Pegulaová.