Moskva uspořádá hokejové klání mezi USA a Ruskem. Ale Ovečkin prý jistě nenastoupí

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  11:13aktualizováno  11:13
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Co loni v březnu řešili prezidenti Trump a Putin, se teď prezentuje jako hotová věc. Za necelý měsíc, přesně 1. července, se v Moskvě mají utkat američtí hokejisté s těmi ruskými. „Doufáme, že tímto přispějeme k tání ledů, které se mezi námi vytvořili,“ prohlásil Robert Agee, prezident Americké obchodní komory v Rusku. Kdo ale bude hrát? O profíky nejspíš nepůjde.
Ruský útočník Alexandr Ovečkin padá na led v souboji s americkým protivníkem.

Ruský útočník Alexandr Ovečkin padá na led v souboji s americkým protivníkem. | foto: AP

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Od začátku války na Ukrajině, kterou rozpoutal Putinův režim, by se jednalo o první takové střetnutí ruského týmu se zástupcem západního světa. Konkrétně se Spojenými státy se potkal naposledy v květnu 2019, ve čtvrtfinále mistrovství světa.

„Jsem potěšen, že můžu oznámit první zápas v rámci oslav 250 let nezávislosti USA,“ sdělil Agee na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu s odkazem na nejvýznamnější americké datum, 4. červenec 1776.

Zatímco se současně řeší návrat Rusů v rámci Světového poháru 2028, který bude spoluhostit Praha, i společný tým Čechů, Rusů a dalších evropských národů na Utkání hvězd v NHL.

Ze zámořské země, která je od evropského konfliktu vzdálená, tak viditelně sílí tlak po více jak čtyřech letech vrátit Rusko do hry.

Utkání, které je termínově nejblíž, se má konat v Ledovém paláci Krystal, jenž se nachází ve sportovním komplexu Lužniki.

Už loni o zápasu hovořil Kreml, který avizoval, že americký prezident Donald Trump podpořil návrh svého protějšku Vladimira Putina na uspořádání velkolepého měření s účastí hráčů z NHL a KHL.

Až taková účast se ale patrně nechystá. Ačkoli Agee hovořil například o zapojení hvězdného útočníka a Putinova přítele Alexandra Ovečkina.

Jeho agent Gleb Čistjakov se však jednoznačně vymezil: „Určitě ne,“ citovala jeho strohou reakci agentura TASS, která se s dalšími ruskými médii začala pídit po podrobnostech.

Robert Agee, Prezident Americké obchodní komory v Rusku (AmCham).

Co zjistila? Podle podnikatele Ageeho mají být soupisky poskládané z profesionálních i amatérských sportovců.

Bývalá rychlobruslařka Světlana Žurovová, která je aktuálně poslankyní Státní dumy a rovněž místopředsedkyní výboru pro mezinárodní záležitosti, řekla, že v přátelském zápase se ve skutečnosti utkají týmy ruské komory obchodu a průmyslu a americké obchodní komory.

Nikoli profesionálové z NHL či KHL.

„O tomto utkání slyším prvně,“ reagoval překvapeně také šéf ruské soutěže Alexej Morozov. „Nevím, kdo bude hrát, když 1. července jsou všichni na dovolených, odpočívají a připravují se na další sezonu... Bylo by to samozřejmě skvělé, ale to spousta věcí, třeba účast na olympiádě,“ poznamenal dále i k možnému měření dvou zmíněných soutěží.

Vzhledem ke schvalovacím procesům i zákazu, který má Rusko vystavený od Mezinárodního olympijského výboru (MOV) i Mezinárodní hokejové federace (IIHF), tak možnost hvězdného obsazení, v ještě tak narychlo svolaném utkání, působí jako sci-fi.

Možná tedy 1. července půjde jen o symbol. Pakliže se zápas opravdu uspořádá.

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