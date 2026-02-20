ONLINE: USA - Slovensko 1:0. Skóre otevírá Larkin, Slováci nevyužívají přesilovku

  20:42aktualizováno  21:30
Slovenští hokejisté si mohou zajistit medaili na olympijských hrách v Miláně, potřebují k tomu v semifinále porazit silné Spojené státy. Povede se jim to, nebo si zahrají stejně jako před čtyřmi lety o bronz? Sledujte utkání od 21.10 v podrobné reportáži online.
Američtí hokejisté se radují z prvního gólu semifinálového utkání proti...

Američtí hokejisté se radují z prvního gólu semifinálového utkání proti Slovensku. Gól vstřelil Dylan Larkin. (20. února 2026) | foto: AP

Američtí hokejisté se radují z prvního gólu semifinálového utkání proti...
Slováci bojují o postup do finále. (20. února 2026)
Američtí hokejisté nastupují do semifinálového zápasu proti Slovensku. (20....
Za Slovensko chytá Samuel Hlavaj, který působí v americké Iowě. (20. února 2026)
Možná trochu překvapivě postoupili Slováci do semifinále nejsuverénněji ze všech. Ano, měli lehčího soupeře než další vítězové, ale i tak duel s Německem nepředstavoval nic jasného.

Hladká výhra 6:2 každopádně poslala Slovensko opět po čtyřech letech do bojů o medaile.

ONLINE: USA – Slovensko

Sledujte druhé semifinále na ZOH 2026 v Miláně podrobně

V Pekingu, ještě bez hráčů z NHL, se radovalo z bronzu, v Miláně by úspěch velice rádo zopakovalo. Sní však o finále, kam vede cesta přes silné Spojené státy.

„Jdeme se pokusit o senzaci,“ hlásil útočník Miloš Kelemen.

Spojené státy na turnaji ještě neprohrály. Ve skupině si poradily s Dánskem, Lotyšskem i Německem, ve čtvrtfinále ale měly se Švédy co dělat.

Podobně jako Kanadu je dělil od vyřazení jediný gól, nakonec však díky Hughesově trefě prodloužení zvládly (2:1P).

Američané před semifinále Slováky chválili. Vědí, že nesmí nic podcenit. „Hrajou absolutně úžasně. Dokázali vyhrát skupinu s nejtěžšími soupeři, jejich fanoušci tvoří neskutečnou atmosféru. Někteří jejich hráči mají úžasnou formu, ať už ti z NHL, nebo jiní,“ pravil Matthew Tkachuk.

Zimní olympijské hry 2026
20. 2. 2026 21:10
Zápas probíhá
USA : Slovensko 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
4:19 D. Larkin (Z. Werenski, T. Thompson)
Góly:
Sestavy:
C. Hellebuyck - C. McAvoy , Q. Hughes - B. Faber, J. Slavin - Z. Werenski, J. Sanderson - N. Hanifin - B. Tkachuk, J. Eichel, M. Tkachuk - M. Boldy, A. Matthews, J. Guentzel - D. Larkin, T. Thompson, J. Hughes - J. Miller, V. Trocheck, B. Nelson - C. Keller
Sestavy:
S. Hlavaj - Š. Nemec, M. Fehérváry - M. Gernát, E. Černák - P. Čerešňák, M. Marinčin - P. Koch - J. Slafkovský, A. Ružička, T. Tatar - M. Kelemen, M. Pospíšil, P. Regenda - O. Okuliar, D. Dvorský, L. Hudáček - A. Liška, S. Takáč , M. Sukeľ - L. Cingel

Vyloučení: 2:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

