Možná trochu překvapivě postoupili Slováci do semifinále nejsuverénněji ze všech. Ano, měli lehčího soupeře než další vítězové, ale i tak duel s Německem nepředstavoval nic jasného.
Hladká výhra 6:2 každopádně poslala Slovensko opět po čtyřech letech do bojů o medaile.
V Pekingu, ještě bez hráčů z NHL, se radovalo z bronzu, v Miláně by úspěch velice rádo zopakovalo. Sní však o finále, kam vede cesta přes silné Spojené státy.
„Jdeme se pokusit o senzaci,“ hlásil útočník Miloš Kelemen.
Spojené státy na turnaji ještě neprohrály. Ve skupině si poradily s Dánskem, Lotyšskem i Německem, ve čtvrtfinále ale měly se Švédy co dělat.
Podobně jako Kanadu je dělil od vyřazení jediný gól, nakonec však díky Hughesově trefě prodloužení zvládly (2:1P).
Američané před semifinále Slováky chválili. Vědí, že nesmí nic podcenit. „Hrajou absolutně úžasně. Dokázali vyhrát skupinu s nejtěžšími soupeři, jejich fanoušci tvoří neskutečnou atmosféru. Někteří jejich hráči mají úžasnou formu, ať už ti z NHL, nebo jiní,“ pravil Matthew Tkachuk.
4:19 D. Larkin (Z. Werenski, T. Thompson)
C. Hellebuyck - C. McAvoy , Q. Hughes - B. Faber, J. Slavin - Z. Werenski, J. Sanderson - N. Hanifin - B. Tkachuk, J. Eichel, M. Tkachuk - M. Boldy, A. Matthews, J. Guentzel - D. Larkin, T. Thompson, J. Hughes - J. Miller, V. Trocheck, B. Nelson - C. Keller
S. Hlavaj - Š. Nemec, M. Fehérváry - M. Gernát, E. Černák - P. Čerešňák, M. Marinčin - P. Koch - J. Slafkovský, A. Ružička, T. Tatar - M. Kelemen, M. Pospíšil, P. Regenda - O. Okuliar, D. Dvorský, L. Hudáček - A. Liška, S. Takáč , M. Sukeľ - L. Cingel
Vyloučení: 2:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž