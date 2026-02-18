ONLINE: USA - Švédsko 0:0. Poslední čtvrtfinále, nastupují proti sobě velmoci

  21:15
Čtvrtfinále olympijského turnaje vrcholí, hraje se poslední zápas této fáze. A pořádně nabitý. Utkávají se dva velcí adepti na medaile, hokejisté Spojených států bojují proti Švédům. Duel můžete od 21.10 sledovat v podrobné online reportáži.
Američtí hokejisté se radují z gólu Matta Boldyho. | foto: Reuters

Nepočítalo se s tím, že se tyto týmy potkají tak brzy. Jak Američané, tak Švédové se spolu s Kanadou řadili k největším favoritům na zlato, teď je však jasné, že minimálně jeden z nich bude odjíždět z Milána s prázdnou.

Švédsko totiž skončilo ve skupině až třetí za Slováky a Finy, přestože prohrálo jen se svým severským rivalem (1:4). Muselo tak přes osmifinále.

ONLINE: USA – Švédsko

Sledujte čtvrtfinále na ZOH v Miláně podrobně

V něm větší problémy nemělo, lotyšskou obranu brzy zlomilo a vyhrálo 5:1. Jenže právě nasazení jim určilo pro čtvrtfinále pořádně těžkého soupeře.

Spojené státy ve skupině nezaváhaly, byť pořádnou výzvu nepodstoupily. Duely s Lotyšskem, Dánskem a Německem velkou hrozbu nepředstavovaly.

Až ve čtvrtfinále nastupují proti těžkému soupeři. Poradí si s ním, nebo Milán opustí daleko před branami finále?

Zimní olympijské hry 2026
18. 2. 2026 21:10
Zápas probíhá
USA : Švédsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
C. Hellebuyck - C. McAvoy , Q. Hughes - B. Faber, J. Slavin - J. Sanderson, Z. Werenski - N. Hanifin - M. Tkachuk, J. Eichel, B. Tkachuk - M. Boldy, A. Matthews, J. Guentzel - T. Thompson, D. Larkin, C. Keller - J. Hughes, B. Nelson, J. Miller - V. Trocheck
Sestavy:
J. Markström - O. Ekman-Larsson, V. Hedman - R. Dahlin, G. Forsling - E. Karlsson, P. Broberg - H. Lindholm - W. Nylander, J. Eriksson Ek, A. Kempe - L. Raymond, M. Zibanejad, G. Landeskog - R. Rakell, E. Pettersson E., F. Forsberg - E. Lindholm, A. Wennberg, P. Holmberg - J. Bratt

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

