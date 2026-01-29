První krok k obhajobě. Basketbalistky USK mají jistý postup do play off Euroligy

  23:12
Basketbalistky ZVVZ USK Praha postoupily do vyřazovací fáze Euroligy, kde obhajují titul. Jistotu účasti v play off jim dala kolo před koncem nadstavbové části dnešní výhra Galasaraye Istanbul na palubovce Bourges 82:72. Pražanky by měly v tabulce skupiny E obsadit třetí, nebo čtvrté postupové místo.

České šampionky jsou kolo před koncem nadstavbové části ve skupině třetí s 18 body. Bourges a Schio na ně sice ztrácí bod, v závěrečném kole se ale střetnou spolu a oba tak již nemohou USK předstihnout. Pražanky si díky postupu ze třetí či čtvrté pozice zahrají předkolo o postup do finálového turnaje Final Six.

Svěřenkyně trenéra Martina Bašty uspěly v boji o postup díky třem lednovým výhrám. Naposledy porazily ve středu doma Schio 78:66. Předtím uspěly na palubovce Galatasaraye Istanbul (71:64) a doma s týmem Flammes Carolo (98:55). Na hřišti Carola nadstavbovou část příští týden uzavřou.

Euroliga basketbalistek

5. kolo nadstavby:

Skupina E:
ZVVZ USK Praha - Famila Schio 78:66 (24:13, 42:32, 61:55)

Nejvíce bodů: Carletonová 19, Ayayiová 15, Astierová 12 - Shepardová 20, Veronaová 15, Condeová 9. Fauly: 21:20. Trestné hody: 16/13 - 19/11. Trojky: 7:7. Doskoky: 33:34.

Bourges - Galatasaray Istanbul 72:82.

Tabulka skupiny E:

1.Galatasaray Istanbul1192834:71520
2.Girona1183884:75219
3.USK Praha1174846:75018
4.Bourges1165791:75917
5.Schio1165855:81817
6.Flammes Carolo1138722:82414
