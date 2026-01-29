První krok k obhajobě. Basketbalistky USK mají jistý postup do play off Euroligy

České šampionky jsou kolo před koncem nadstavbové části ve skupině třetí s 18 body. Bourges a Schio na ně sice ztrácí bod, v závěrečném kole se ale střetnou spolu a oba tak již nemohou USK předstihnout. Pražanky si díky postupu ze třetí či čtvrté pozice zahrají předkolo o postup do finálového turnaje Final Six.
Svěřenkyně trenéra Martina Bašty uspěly v boji o postup díky třem lednovým výhrám. Naposledy porazily ve středu doma Schio 78:66. Předtím uspěly na palubovce Galatasaraye Istanbul (71:64) a doma s týmem Flammes Carolo (98:55). Na hřišti Carola nadstavbovou část příští týden uzavřou.
Euroliga basketbalistek
5. kolo nadstavby:
Skupina E:
Nejvíce bodů: Carletonová 19, Ayayiová 15, Astierová 12 - Shepardová 20, Veronaová 15, Condeová 9. Fauly: 21:20. Trestné hody: 16/13 - 19/11. Trojky: 7:7. Doskoky: 33:34.
Bourges - Galatasaray Istanbul 72:82.
Tabulka skupiny E:
|1.
|Galatasaray Istanbul
|11
|9
|2
|834:715
|20
|2.
|Girona
|11
|8
|3
|884:752
|19
|3.
|USK Praha
|11
|7
|4
|846:750
|18
|4.
|Bourges
|11
|6
|5
|791:759
|17
|5.
|Schio
|11
|6
|5
|855:818
|17
|6.
|Flammes Carolo
|11
|3
|8
|722:824
|14