Házenkářky Kynžvartu vyhrály první zápas osmifinále Evropského poháru

Autor: ,
  22:15aktualizováno  22:15
Házenkářky Kynžvartu vstoupily do osmifinále Evropského poháru vítězně. Na hřišti italského mistra Jomi Salerno, který oba duely dvojutkání hostí, vyhrály semifinalistky minulého ročníku soutěže 33:28. Odveta je na programu v neděli od 18 hodin.

Kynžvartské házenkářky slaví v zápase interligy. | foto: Házená Kynžvart

Bronzové medailistky uplynulé sezony české nejvyšší soutěže, které byly pro úvodní zápas v Kampánii vedeny jako domácí, vstoupily do utkání razantně a ujaly se vedení 5:0. V poločase vedly až o sedm branek, Italky ale před přestávkou snížily na rozdíl dvou gólů (11:13).

Po pauze se Salerno přiblížilo na jediný gól, Kynžvart pak ale znovu zabral. Odskočil opět až na pětibrankový rozdíl, s nímž nakonec půjde i do nedělní odvety.

Evropský pohár házenkářek v Salernu (Itálie)

Úvodní utkání osmifinále

Kynžvart - Jorni Salerno 33:28 (13:11)
Nejvíce branek: Schneiderová 6, Hejkalová 5, Vávrová, Michalcová, Božovičová a Kapusniaková po 4 - Atebaová Engadiová 6, Nukovičová 5, Mangoneová 4.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.