Bronzové medailistky uplynulé sezony české nejvyšší soutěže, které byly pro úvodní zápas v Kampánii vedeny jako domácí, vstoupily do utkání razantně a ujaly se vedení 5:0. V poločase vedly až o sedm branek, Italky ale před přestávkou snížily na rozdíl dvou gólů (11:13).
Po pauze se Salerno přiblížilo na jediný gól, Kynžvart pak ale znovu zabral. Odskočil opět až na pětibrankový rozdíl, s nímž nakonec půjde i do nedělní odvety.
Evropský pohár házenkářek v Salernu (Itálie)
Úvodní utkání osmifinále
Kynžvart - Jorni Salerno 33:28 (13:11)