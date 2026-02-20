Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Bolest zvládám těžko, přiznává Vonnová

Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou pátou operaci nohy, kterou si zlomila při pádu v olympijském sjezdu. Zákrok trval přes šest hodin.

Dvojnásobná mistryně světa při pádu v Cortině d’Ampezzo utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti. V Trevisu absolvovala postupně čtyři operace, v pondělí odletěla do Ameriky, kde se nyní podrobila dalšímu zákroku.

Americká sjezdařka Lindsey Vonnová na lůžku v nemocnici v italském Trevisu, kde po těžkém pádu ve sjezdu absolvovala několik operací. (11. února 2026)
Rentgenový snímek zlomené nohy Lindsey Vonnové po pádu v olympijském sjezdu v Cortině. Americká lyžařka má za sebou už pátou operaci, poslední zákrok ve Spojených státech trval přes šest hodin.
Rentgenový snímek zlomené nohy Lindsey Vonnové po pádu v olympijském sjezdu v Cortině. Americká lyžařka má za sebou už pátou operaci, poslední zákrok ve Spojených státech trval přes šest hodin.
Nářadí odebrané po operaci Lindsey Vonnové uložené ve speciálním zdravotnickém sáčku s označením „biohazard“. Americká lyžařka podstoupila po pádu v olympijském sjezdu už pátý zákrok, poslední trval více než šest hodin.
„Bylo to dlouhé, ale vše dopadlo dobře,“ napsala olympijská šampionka z roku 2010. „Bolest zatím těžko zvládám, ale pomalu se to zlepšuje a doufám, že mě brzo z nemocnice propustí,“ dodala.

Lindsey Vonnová padá v olympijském sjezdu. (8. února 2026)

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Jednačtyřicetiletá Vonnová se rozhodla startovat na olympijských hrách i přesto, že si na konci ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v koleně.

Právě s vidinou dalšího olympijského startu se Vonnová k lyžování předloni po téměř šesti letech vrátila i s částečným implantátem v pravém koleně. Opakovaně ujistila, že ani přes další těžké zranění svého rozhodnutí nelituje.

