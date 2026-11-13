Úřadující wimbledonská vítězka Nosková si účast v semifinále zajistila už s předstihem poté, co v prvních dvou utkáních skupiny zdolala náhradnici Martu Kosťukovou i Coco Gauffovou bez ztráty setu.
Ve čtvrtek tak hrála pouze o to, jestli do vyřazovací fáze postoupí z první, nebo druhé pozice. Nakonec si zajistila papírově výhodnější nasazení.
Nosková vs. Pegulaová
Reportáž ze zápasu
V sobotním semifinále vyzve buď Arynu Sabalenkovou, nebo Elinu Svitolinovou, které v pátek čeká přímý souboj o druhé místo ve skupině 2. První příčku už má jistou Mirra Andrejevová, jež na závěr změří síly s Karolínou Muchovou.
Noskové k triumfu ve skupině 1 stačilo proti Pegulaové získat jediný set, protože Gauffová v úvodním čtvrtečním duelu zdolala Kosťukovou (6:4 a 7:5). Češka tento úkol splnila, byť nebyla daleko od prohry 0:2, která by ji poslala na druhou pozici. Naopak Američanka potřebovala zvítězit, v semifinále ji čeká Andrejevová.
„Pokaždé, když s Lindou hrajeme, je to hodně těsný zápas. Naposledy jsem s ní dvakrát prohrála, tak jsem ráda, že teď jsem to zvládla,“ pochvalovala si osmá hráčka žebříčku Pegulaová pro CANAL+ Sport.
Výhru urvala za dvě a tři čtvrtě hodiny, pomohla si k ní 16 esy. Naopak Češka doplatila na 15 dvojchyb a 51 nevynucených minel.
V prvním setu se Noskové dlouho dařilo dotahovat, na ztrátu 1:3 i 3:5 vždy okamžitě zareagovala vlastním brejkem. Ale v tiebreaku už ze složité situace neutekla. Rozhodlo, že od stavu 2:3 přišla o oba své servisy.
Právě agresivním returnem ji Američanka trápila nejvíce, často jí ho hrála přesně pod nohy a Noskové kolikrát nestačilo ani kvalitní první podání. A také ve výměnách byla Pegulaová jistější, pokud se je wimbledonské šampionce nepovedlo rychle ukončovat.
Ve druhém gamu druhé sady Češka nevyužila brejkbol, ve třetím naopak tři přežila. V páté hře při další šanci protivnice zariskovala při druhém servisu a dvojchybou darovala Američance náskok 3:2.
Ale podobně jako v úvodním dějství bleskově odpověděla. Vyrovnání stvrdila nečekaným zkrácením z těžké pozice, za které si vysloužila potlesk i od sokyně.
Za stavu 4:4 eliminovala další tři brejkboly Pegulaové, konečně ukázala také notně haprující servis. A vzápětí sama udeřila. Returnem si vypracovala setbol, který po forhendu do autu soupeřky proměnila.
V ten moment už měla jistotu, že skupinu 1 vyhraje. Ale pochopitelně chtěla víc.
Zkraje rozhodujícího setu utekla na 2:0, ale i vinou tří dvojchyb výhodu neuhájila. Za stavu 5:4 jí Pegulaová – taktéž dvojchybou – nabídla mečbol, avšak Nosková při něm pokazila snadný forhend do autu.
Američanka se uklidnila, při skóre 5:5 díky zarputilé obraně nepřesnou Češku brejkla a vzápětí utkání dopodávala. První mečbol proměnila přímým bodem ze servisu, return Noskové se od pásky odrazil zpátky na její polovinu dvorce.
Do semifinále prošla i Siniaková ve čtyřhře
Siniaková a Townsendová v rozhodujícím utkání o druhé místo ve skupině 2 vedly nad americko-španělskou dvojicí Melicharová-Martinezová, Bucsaová 6:2, 4:2, než soupeřky kvůli zranění Melicharové-Martinezové duel vzdaly. V boji o finále narazí česko-americký pár na vítězky vedlejší skupiny 1.
Nasazené dvojky tak živí v Indian Wells naději na první společný triumf z Turnaje mistryň. Vítězky letošního Roland Garros a US Open postoupily do semifinále s bilancí 2:1. Předtím uspěly i proti australsko-nizozemské dvojici Ellen Perezová, Demi Schuursová (7:6, 6:3). Prohrály jen v úvodu akce s italským párem Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10).
Deblová světová jednička Siniaková usiluje o druhý titul z Turnaje mistryň v kariéře. Prestižní soutěž zatím vyhrála jen v roce 2021 po boku krajanky Barbory Krejčíkové. S Townsendovou byla nejdál předloni ve finále, minulý rok dohrála česko-americká dvojice v semifinále.
Siniaková s Townsendovou měly od začátku klíčový duel s Melicharovou-Martinezovou a Bucsaovou pod kontrolou. V prvním setu vedly brzy 5:0 a sadu později dotáhly na příjmu čistou hrou.
Ve druhém setu získaly turnajové dvojky brejk ve čtvrté hře a utekly později do vedení 4:1. Soupeřky sice snížily na 4:2, při dobíhání úderu u sítě však Melicharová-Martinezová podklouzla, poranila si levé koleno a musela po krátkém ošetření vzdát.
„Tohle není nikdy způsob, jakým chcete postoupit. Doufám, že Nicole bude v pořádku na Billie Jean King Cup. Milujeme náš sport a soutěžení, ale hlavní je být zdravotně fit. Přejeme jí, aby se dala brzy do kupy,“ řekla v rozhovoru na kurtu Townsendová.
Skupinu ovládly Erraniová s Paolinovou, které nezaváhaly ani v závěrečném utkání proti Perezové a Schuursové. Nasazené osmičky porazily australsko-nizozemskou dvojici 6:3, 6:4.
Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells
tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů
Dvouhra - skupina 1:
Konečná tabulka skupiny 1
Čtyřhra - skupina 2:
Konečná tabulka skupiny 2