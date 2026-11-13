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Nosková prohrála, přesto ovládla skupinu. Na Turnaji mistryň postoupila i Siniaková

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  6:46
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Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells

Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells | foto: Reuters

Linda Nosková (vlevo) blahopřeje Jessice Pegulaové k výhře v jejich vzájemném...
Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
Jessica Pegulaová slaví postup do semifinále Turnaje mistryň v Indian Wells.
Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
14 fotografií
Dramatickou bitvu sice ztratila, dokonce v ní promarnila mečbol, ale příliš smutnit nemusí. Linda Nosková navzdory porážce od Jessiky Pegulaové 6:7, 6:4 a 5:7 vyhrála na tenisovém Turnaji mistryň skupinu 1, proti Američance jí k tomu stačil právě jeden získaný set. Do vyřazovacích bojů prošly také Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, jejich sokyně Nicole Melicharová-Martinezová a Cristina Bucsaová za stavu 6:2, 4:2 duel vzdaly.

Úřadující wimbledonská vítězka Nosková si účast v semifinále zajistila už s předstihem poté, co v prvních dvou utkáních skupiny zdolala náhradnici Martu Kosťukovou i Coco Gauffovou bez ztráty setu.

Ve čtvrtek tak hrála pouze o to, jestli do vyřazovací fáze postoupí z první, nebo druhé pozice. Nakonec si zajistila papírově výhodnější nasazení.

Nosková vs. Pegulaová

Reportáž ze zápasu

V sobotním semifinále vyzve buď Arynu Sabalenkovou, nebo Elinu Svitolinovou, které v pátek čeká přímý souboj o druhé místo ve skupině 2. První příčku už má jistou Mirra Andrejevová, jež na závěr změří síly s Karolínou Muchovou.

Noskové k triumfu ve skupině 1 stačilo proti Pegulaové získat jediný set, protože Gauffová v úvodním čtvrtečním duelu zdolala Kosťukovou (6:4 a 7:5). Češka tento úkol splnila, byť nebyla daleko od prohry 0:2, která by ji poslala na druhou pozici. Naopak Američanka potřebovala zvítězit, v semifinále ji čeká Andrejevová.

„Pokaždé, když s Lindou hrajeme, je to hodně těsný zápas. Naposledy jsem s ní dvakrát prohrála, tak jsem ráda, že teď jsem to zvládla,“ pochvalovala si osmá hráčka žebříčku Pegulaová pro CANAL+ Sport.

Linda Nosková (vlevo) blahopřeje Jessice Pegulaové k výhře v jejich vzájemném zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells.
Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
Jessica Pegulaová slaví postup do semifinále Turnaje mistryň v Indian Wells.
Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
14 fotografií

Výhru urvala za dvě a tři čtvrtě hodiny, pomohla si k ní 16 esy. Naopak Češka doplatila na 15 dvojchyb a 51 nevynucených minel.

V prvním setu se Noskové dlouho dařilo dotahovat, na ztrátu 1:3 i 3:5 vždy okamžitě zareagovala vlastním brejkem. Ale v tiebreaku už ze složité situace neutekla. Rozhodlo, že od stavu 2:3 přišla o oba své servisy.

Právě agresivním returnem ji Američanka trápila nejvíce, často jí ho hrála přesně pod nohy a Noskové kolikrát nestačilo ani kvalitní první podání. A také ve výměnách byla Pegulaová jistější, pokud se je wimbledonské šampionce nepovedlo rychle ukončovat.

Jessica Pegulaová se natahuje po míči ve třetím zápase na Turnaji mistryň v...

Ve druhém gamu druhé sady Češka nevyužila brejkbol, ve třetím naopak tři přežila. V páté hře při další šanci protivnice zariskovala při druhém servisu a dvojchybou darovala Američance náskok 3:2.

Ale podobně jako v úvodním dějství bleskově odpověděla. Vyrovnání stvrdila nečekaným zkrácením z těžké pozice, za které si vysloužila potlesk i od sokyně.

Za stavu 4:4 eliminovala další tři brejkboly Pegulaové, konečně ukázala také notně haprující servis. A vzápětí sama udeřila. Returnem si vypracovala setbol, který po forhendu do autu soupeřky proměnila.

Linda Nosková hraje forhend ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells.
Linda Nosková hraje bekhend ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells.

V ten moment už měla jistotu, že skupinu 1 vyhraje. Ale pochopitelně chtěla víc.

Zkraje rozhodujícího setu utekla na 2:0, ale i vinou tří dvojchyb výhodu neuhájila. Za stavu 5:4 jí Pegulaová – taktéž dvojchybou – nabídla mečbol, avšak Nosková při něm pokazila snadný forhend do autu.

Američanka se uklidnila, při skóre 5:5 díky zarputilé obraně nepřesnou Češku brejkla a vzápětí utkání dopodávala. První mečbol proměnila přímým bodem ze servisu, return Noskové se od pásky odrazil zpátky na její polovinu dvorce.

Do semifinále prošla i Siniaková ve čtyřhře

Siniaková a Townsendová v rozhodujícím utkání o druhé místo ve skupině 2 vedly nad americko-španělskou dvojicí Melicharová-Martinezová, Bucsaová 6:2, 4:2, než soupeřky kvůli zranění Melicharové-Martinezové duel vzdaly. V boji o finále narazí česko-americký pár na vítězky vedlejší skupiny 1.

Nasazené dvojky tak živí v Indian Wells naději na první společný triumf z Turnaje mistryň. Vítězky letošního Roland Garros a US Open postoupily do semifinále s bilancí 2:1. Předtím uspěly i proti australsko-nizozemské dvojici Ellen Perezová, Demi Schuursová (7:6, 6:3). Prohrály jen v úvodu akce s italským párem Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10).

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve třetím zápase na Turnaji mistryň.

Deblová světová jednička Siniaková usiluje o druhý titul z Turnaje mistryň v kariéře. Prestižní soutěž zatím vyhrála jen v roce 2021 po boku krajanky Barbory Krejčíkové. S Townsendovou byla nejdál předloni ve finále, minulý rok dohrála česko-americká dvojice v semifinále.

Siniaková s Townsendovou měly od začátku klíčový duel s Melicharovou-Martinezovou a Bucsaovou pod kontrolou. V prvním setu vedly brzy 5:0 a sadu později dotáhly na příjmu čistou hrou.

Ve druhém setu získaly turnajové dvojky brejk ve čtvrté hře a utekly později do vedení 4:1. Soupeřky sice snížily na 4:2, při dobíhání úderu u sítě však Melicharová-Martinezová podklouzla, poranila si levé koleno a musela po krátkém ošetření vzdát.

Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková spěchají zkontrolovat Nicole Melicharovou-Martinezovou, která se zranila v zápase Turnaje mistryň, kde hrála po boku Cristiny Bucsaové.

„Tohle není nikdy způsob, jakým chcete postoupit. Doufám, že Nicole bude v pořádku na Billie Jean King Cup. Milujeme náš sport a soutěžení, ale hlavní je být zdravotně fit. Přejeme jí, aby se dala brzy do kupy,“ řekla v rozhovoru na kurtu Townsendová.

Skupinu ovládly Erraniová s Paolinovou, které nezaváhaly ani v závěrečném utkání proti Perezové a Schuursové. Nasazené osmičky porazily australsko-nizozemskou dvojici 6:3, 6:4.

Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells

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Dvouhra - skupina 1:
Pegulaová (5-USA) - Nosková (8-ČR) 7:6 (7:2), 4:6, 7:5
Gauffová (4-USA) - Kosťuková (10-Ukr.) 6:4, 7:5

Konečná tabulka skupiny 1

Tým Z V P S B
1. Nosková 3 2 1 5:2 2
2. Pegulaová 3 2 1 5:3 2
3. Gauffová 3 2 1 4:3 2
4. Kosťuková 3 0 3 0:6 0

Čtyřhra - skupina 2:
Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) - Melicharová-Martinezová, Bucsaová (4-USA/Šp.) 6:2, 4:2 skreč
Erraniová, Paoliniová (8-It.) - Schuursová, Perezová (6-Niz./Austr.) 6:3, 6:4

Konečná tabulka skupiny 2

Tým Z V P S B
1. Erraniová, Paoliniová 3 3 0 6:2 3
2. Siniaková, Townsendová 3 2 1 5:2 2
3. Bucsaová, Melicharová-Martinezová 3 1 2 3:4 1
4. Perezová, Schuursová 3 0 3 0:6 0
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Nosková prohrála, přesto ovládla skupinu. Na Turnaji mistryň postoupila i Siniaková

Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells

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