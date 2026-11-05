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Odevzdávám dres s číslem sedm. Cristiano Ronaldo ukončil reprezentační kariéru

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  12:40aktualizováno  12:56
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Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se Španělskem. | foto: AP

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo před zápasem Ligy národů
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...
Cristiano Ronaldo slaví v 59. minutě gól proti Walesu, který však VAR následně...
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo míří na trénink.
198 fotografií
Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob Cristiano Ronaldo ukončil kariéru v portugalském národním mužstvu. Po více než třiadvaceti letech, 234 zápasech a 146 gólech. Sotva jeho čísla někdo překoná. Jeho věčný rival Lionel Messi skončil v létě po mistrovství světa s 207 zápasy a 125 góly.

„Portugalskému lidu: nadešel den, kdy vracím dres s číslem sedm našeho národního týmu,“ prohlásil jednačtyřicetiletý Ronaldo ve videu na Instagramu, které zveřejnil ve čtvrtek před polednem

„Nikdy jsem neměl pocit, že patří jen mně. Měl jsem však tu čest a odpovědnost jej nosit, hájit jeho čest a brát si jej s sebou na stadiony po celém světě po dobu 23 let,“ líčil.

cristiano

Portugal estará sempre em mim

5. listopadu 2026 v 11:21, příspěvek archivován: 5. listopadu 2026 v 12:51
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Neznamená to však, že končí kariéru úplně. Dál pokračuje v saúdskoarabském an-Nassru, kde chce dosáhnout na bájnou hranici tisícovky kariérních gólů – aktuálně jich má na kontě 985.

V dresu národního týmu už ale další nepřidá.

„Dnes nastal čas předat jej budoucnosti. Nebylo to snadné rozhodnutí; některá totiž člověk nečiní pouze rozumem, ale také srdcem. Cesta, která začala v srpnu 2003 a navždy změnila můj život, dospěla ke svému konci,“ přidal Ronaldo, jenž ve videu čte vzkaz, zatímco v prostřizích běhají různé záběry napříč jeho reprezentační kariérou.

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo před zápasem Ligy národů
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se Španělskem.
Cristiano Ronaldo slaví v 59. minutě gól proti Walesu, který však VAR následně odvolal kvůli ofsajdu.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se Španělskem.
198 fotografií

Konec si ale nejspíš představoval veselejší, respektive za jiných okolností.

Po zářijových událostech a po velkých neshodách s novým trenérem Jorgem Jesusem to totiž bylo v podstatě nevyhnutelný.

Když ho nový kouč v zářijovém duelu Ligy národů proti Norsku nechal rozcvičovat a pak ho na hřiště neposlal, Ronaldo se urazil a opustil sraz, což předznamenalo jeho definitivní odchod.

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Pak si s koučem přes média vyměňovali reakce.

„Trenér porušil slovo. Bylo to už podruhé,“ zdůvodnil Ronaldo svůj krok. Od federace dostal symbolický trest: stopku na měsíc a pokutu v přepočtu šest tisíc korun.

Nejvíc mu vadilo to, že prý v létě už nad konec v národním týmu uvažoval, ale federace ho přesvědčila, ať ještě zůstane. Souhlasil, ale za jasně daných podmínek, které podle něj Jesus porušil.

Kdy dával Ronaldo za reprezentaci góly

19 až 23 let: 21 branek
24 až 28 let: 26 branek
29 až 33 let: 38 branek
34 až 38 let: 43 branek
39 až 41 let: 18 branek

zdroj: BBC

„To, že mám v týmu takový symbol, neznamená, že musím ze své pozice trenéra ze všeho slevovat a přistupovat na kompromisy,“ reagoval zkušený kouč, pod jehož vedením Ronaldo mimochodem letos oslavil titul v Saúdské Arábii. „Pokud bude pravidelně nastupovat v klubu a projeví zájem, v další nominaci chybět nemusí.“

To se však nestane. Až v pátek kouč nominaci na listopadová utkání proti Dánsku a ve Walesu oznámí, Ronaldo na ní bude chybět.

Jeho posledním startem zůstane zápas Ligy národů 24. září proti Walesu: 67 minut na hřišti, výhra 1:0 a neuznaný gól. Zůstane tak na čísle 146.

Ronaldo v národním týmu debutoval v létě 2003 ve svých osmnácti letech. A když nebyl zraněný, nikdy nechyběl. Od svých třiadvaceti byl stálým kapitánem.

Portugalec Cristiano Ronaldo se raduje z gólu proti Dánsku.

První gól zapsal na Euru 2004 proti Řecku ve skupině – se stejnou zemí pak Portugalci prohráli ve finále. Na mistrovství světa se poprvé prosadil o dva roky později proti Íránu.

Dlouho ale čekal na trofeje.

Dočkal se až na Euru 2016, kdy Portugalci v památném finále porazili po prodloužení Francii 1:0. Ronaldo závěr zápasu sledoval jen z lavičky, jelikož musel už v první půli střídat kvůli zranění. To mu však nebránilo v tom, aby své spoluhráče o střídaček dirigoval.

Pak s národním týmem dvakrát opanoval Ligu národů – v letech 2019 a 2025.

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo s trofejí pro vítěze Eura 2016.

Cristiano Ronaldo s trofejí pro vítěze Ligy národů.

O jeho odchodu z národní týmu se spekulovalo několik posledních let. Čelil kritice, že národní tým brzdí, že by bez něj hrál lépe. V slzách pro něj končilo mistrovství světa v Kataru v roce 2022, Euro 2024 v Německu i poslední mistrovství světa.

Definitivní konec ale přišel až teď.

Zatím není jasné, jak jeho odchod proběhne. Jestli před domácím duelem proti Dánsku v Braze dostane květiny, památeční dres a zamává publiku.

„Neobejde se to bez náležité pocty,“ oznámila portugalská federace.

„Je naším pevným a velkým přáním zorganizovat, naplánovat a aktivně se podílet na události, která bude důstojnou poctou mimořádné kariéře Cristiana Ronalda. Bude to příležitost, při níž fanoušci i celá země mohou znovu zatleskat a oslavit hráče, který nám toho tolik dal,“ doplnila.

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