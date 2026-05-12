Zemřel Brandon Clarke. Hráči NBA bylo teprve 29 let, píše se o možné roli drog

Autor: ,
  22:00
V pouhých 29 letech zemřel basketbalista Brandon Clarke z Memphis Grizzlies. Bez bližších podrobností to uvedly NBA i hráčova zastupující agentura. Americká média hovoří o možném předávkování, losangeleští záchranáři v Clarkově bytě nalezli příslušenství na užívání drog.
Brandon Clarke z Memphisu smečuje proti Torontu.

Brandon Clarke z Memphisu smečuje proti Torontu. | foto: Kevin C. Cox/Pool Photo-USA TODAY SportsReuters

Jaren Jackson Jr. (vpravo) a Brandon Clarke slaví výhru Memphisu.
Naz Reid (11) z Minnesota Timberwolves faulovaný v zápase s Memphis Grizzlies,...
Brandon Clarke se natahuje po míči během utkání s Houstonem.
Vít Krejčí (vlevo) z Oklahoma City mezi hráči Memphisu. Vpravo je Kyle...
21 fotografií

Po skvělém vstupu do NBA, kdy si Clarke vysloužil nominaci do pětice nejlepších nováčků soutěže, se stal stabilním členem mladého jádra Grizzlies, pravidelně průměrujícím přes 10 bodů na utkání.

V posledních letech ovšem kanadského rodáka, který měl i americké občanství, pronásledovaly zdravotní neduhy. V dubnu byl zadržen a následně propuštěn na kauci kvůli překročení rychlosti a držení zakázané látky.

Brandon Clarke ve své nováčkovské sezoně:

Draftem si Clarke prošel v roce 2019, celou profikariéru strávil v Memphisu. Během sedmi sezon za Grizzlies odehrál 309 utkání v základní části a dalších 14 v play off. V této sezoně ovšem nastoupil pouze dvakrát.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.