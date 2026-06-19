Po dlouhé nemoci zemřel Ondřej Horský. Bývalému reprezentantovi bylo 49 let

Největších úspěchů dosáhl Horský na čtyřkajaku, s nímž získal bronz na kilometru na mistrovství světa 2010 i dvě evropské medaile stejné hodnoty. Domácí tituly vybojoval i na singlu a na deblu.
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Největších úspěchů dosáhl Horský na čtyřkajaku, s nímž získal bronz na kilometru na mistrovství světa 2010 i dvě evropské medaile stejné hodnoty. Domácí tituly vybojoval i na singlu a na deblu.
Připravujeme podrobnosti...
Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.