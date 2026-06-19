Po dlouhé nemoci zemřel Ondřej Horský. Bývalému reprezentantovi bylo 49 let

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  18:08aktualizováno  18:08
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V 49 letech zemřel po dlouhé nemoci bývalý reprezentant v rychlostní kanoistice Ondřej Horský. O jeho čtvrtečním úmrtí informoval svaz na svém webu.
Ondřej Horský, Jan Štěrba, Jan Andrlík, Jan Souček, rychlostní kanoistika.

Ondřej Horský, Jan Štěrba, Jan Andrlík, Jan Souček, rychlostní kanoistika. | foto: Ivana Roháčková

Deblkajak Ondřej Horský a Jan Štěrba (vlevo) na mistrovství světa v maďarském
Kalendář Dukly 2010 - květen: rychlostní kanoisté Ondřej Horský, Jan Souček, Jan Andrlík, Jan Štěrba
Čtyřkajak Ondřej Horský, Jan Souček, Jan Štěrba, Jan Andrlík
Ondřej Horský, Jan Štěrba, Jan Andrlík, Jan Souček, rychlostní kanoistika
7 fotografií

Největších úspěchů dosáhl Horský na čtyřkajaku, s nímž získal bronz na kilometru na mistrovství světa 2010 i dvě evropské medaile stejné hodnoty. Domácí tituly vybojoval i na singlu a na deblu.

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