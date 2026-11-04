Celkem tak v současné době čelí stíhání 33 lidí, nikdo není ve vazbě. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu.
Korupční fotbalová kauza týkající se sázek na zmanipulované zápasy je vedena ve třech samostatných řízeních. Ostravské pracoviště Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) řeší část případu, ve kterém bylo dosud stíháno 18 obviněných, brněnské pracoviště pracuje na kauze s pěti obviněnými a Krajské ředitelství policie Zlínského kraje stíhá devět obviněných.
Obvinění přibylo právě v části případu pod dozorem ostravských detektivů, stalo se tak v říjnu, potvrdil ČTK náměstek Bartoš. Detektivové z NCOZ rozhodli o zahájení trestního stíhání jedné fyzické a také jedné právnické osoby, a to za trestný čin podplacení. „Usnesení policejního orgánu státní zástupce ve vztahu k právnické osobě zrušil – sám z úřední povinnosti, bez stížnosti obviněného, a to z formálních důvodů spočívajících v nedostatcích popisu přičitatelnosti jednání stíhané právnické osobě,“ doplnil náměstek.
V brněnské i ve zlínské části případu podle náměstka žádné změny, které by bylo možné zveřejnit, nenastaly. Počet obviněných zůstává stejný. „Aktuálně je tedy ve věcech vedených u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci stíháno celkem 33 fyzických osob, žádná z nich není ve vazbě,“ dodal náměstek olomouckého vrchního žalobce.
Kauzu policie otevřela v březnu. Obvinění, mezi kterými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí, jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní policie z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.
Podle policie obvinění na výsledky zápasů sázeli nejen u tuzemských, ale i zahraničních kanceláří. Sázet se takto dá nejen na samotné výsledky zápasů, ale i na konkrétní situace během zápasů, jako jsou jména střelců, počet rohů, faulů, střel nebo ofsajdů či karet. Přesnou výši škody na dotaz ČTK žalobci zatím neuvedli.
Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly na jaře do vazby čtyři obviněné. Kvůli obavě z ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti tam skončil po rozhodnutí Městského soudu v Brně bývalý manažer třetiligového Startu Brno Jakub Prokeš, Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby tři obviněné. Jedním z nich byl bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma, podle webu iSport.cz tam putoval také brankář divizního Znojma Marek Kalina a jeho spoluhráč Michal Suchý. Z vazby je soudy postupně propustily v dubnu a v květnu. Mezi obviněnými je mimo jiné Jan Wolf (ŽPK), který je opět navržen na post karvinského primátora.
Případ po své linii řeší také etická komise Fotbalové asociace ČR, padly již peněžité tresty i zákazy činností, za účast v korupční a úplatkářské kauze byly potrestány také kluby.