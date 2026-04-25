Za Spartu po loňském příchodu ze švédského HV 71 stihl v základní části kvůli zranění jen devět utkání a připsal si jednu asistenci. V play off v 19 duelech nasbíral čtyři body (3+1). Mistr světa z roku 2022 z Tampere, který o rok dříve získal na šampionátu v Rize stříbro, dosud startoval na čtyřech MS.
Gólman Harri Säteri, který má odchytaných i 15 zápasů v NHL za Floridu a Arizonu, získal v roce 2022 zlato na hrách v Pekingu i na domácím MS. U obou úspěchů byli i útočníci Hannes Björninen, Saku Mäenalanen a Sakari Manninen, který je mistrem světa také z roku 2019 z Bratislavy a Košic. Forvard Juho Lammikko byl u triumfů na MS v letech 2019 a 2022.
Debut čeká všechny tři posily z NHL - obránce Villeho Heinolu a Topiase Viléna a útočníka Aatua Rätyho. Pětadvacetiletý Heinola v této sezoně odehrál pět utkání za Winnipeg a převážně nastupoval na farmě v Manitobě v AHL. V NHL má za šest sezon 48 utkání. O dva roky mladší Vilén si v tomto ročníku odbyl premiéru v nejlepší lize světa a odehrál dva zápasy za New Jersey. Jinak působil v celku Utica Comets v AHL. Také třiadvacetiletý Aatu Räty má za sebou celý ročník v kádru Vancouveru a 66 duelech nasbíral 14 bodů (4+10). Dohromady má v NHL i za New York Islanders 114 utkání.
Rätyho o rok starší bratr Aku stejně jako obránci Anttoni Honka, Mikko Kokkonen, Miska Kukkonen a útočníci Roni Hirvonen, Sami Päivärinta debutovali v tomto týdnu v duelech s Lotyšskem (1:2 v prodloužení) a Dánskem (10:5).
Zkušenosti z NHL má i další pět hráčů. Bek Rasmus Rissanen sehrál šestkrát za Carolinu, Santeri Hatakka 21 zápasů za San Jose a New Jersey a další obránce Juuso Riikola má 80 startů za Pittsburgh. Útočník Janne Kuokkanen má 119 utkání za Carolinu a New Jersey, Waltteri Merelä 19 za Tampu Bay a Lammikko 183 utkání za Floridu, Vancouver a New Jersey, za které odehrál v této sezoně 24 utkání a zakončil ji v Curychu.
Finové vstoupí do Českých her ve čtvrtek v 18:00 proti české reprezentaci. V sobotu je čeká Švýcarsko a v neděli derby se Švédskem. Finové jsou po dvou turnajích EHT třetí a mají stejně jako poslední Švýcaři pět bodů. Na druhé Čechy ztrácejí čtyři body.
|Post
|Hráč
|Klub
|Země / soutěž
|Brankář
|Waltteri Ignatjew
|Linköping
|Švédsko
|Brankář
|Emil Larmi
|Färjestad
|Švédsko
|Brankář
|Harri Säteri
|Biel-Bienne
|Švýcarsko
|Obránce
|Mikko Kokkonen
|Linköping
|Švédsko
|Obránce
|Rasmus Rissanen
|Linköping
|Švédsko
|Obránce
|Miska Kukkonen
|Hämeenlinna
|Finsko
|Obránce
|Santeri Hatakka
|HV 71
|Švédsko
|Obránce
|Ville Heinola
|Winnipeg / Manitoba
|NHL / AHL
|Obránce
|Anttoni Honka
|Ajoie
|Švýcarsko
|Obránce
|Juuso Riikola
|Langnau
|Švýcarsko
|Obránce
|Vili Saarijärvi
|Ženeva
|Švýcarsko
|Obránce
|Mikael Seppälä
|Sparta Praha
|ČESKO
|Obránce
|Topias Vilén
|New Jersey / Utica
|NHL / AHL
|Útočník
|Eemil Erholtz
|Kärpät Oulu
|Finsko
|Útočník
|Roni Hirvonen
|Kärpät Oulu
|Finsko
|Útočník
|Aku Räty
|Kärpät Oulu
|Finsko
|Útočník
|Hannes Björninen
|Langnau
|Švýcarsko
|Útočník
|Saku Mäenalanen
|Langnau
|Švýcarsko
|Útočník
|Valtteri Ojantakanen
|Jyväskylä
|Finsko
|Útočník
|Sami Päivärinta
|Hämeenlinna
|Finsko
|Útočník
|Eetu Päkkilä
|TPS Turku
|Finsko
|Útočník
|Janne Kuokkanen
|Malmö
|Švédsko
|Útočník
|Juho Lammikko
|Curych
|Švýcarsko
|Útočník
|Sakari Manninen
|Ženeva
|Švýcarsko
|Útočník
|Waltteri Merelä
|Bern
|Švýcarsko
|Útočník
|Petteri Puhakka
|Kloten
|Švýcarsko
|Útočník
|Patrik Puistola
|Örebro
|Švédsko
|Útočník
|Aatu Räty
|Vancouver
|NHL