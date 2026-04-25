V nominaci Finska na České hokejové hry je i Mikael Seppälä ze Sparty

  14:41aktualizováno  14:41
Obránce Mikael Seppälä z pražské Sparty se dostal do nominace finských hokejistů pro České hry (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích. Kouč Antti Pennnanen má v osmadvacetičlenném kádru na třetí díl Euro Hockey Tour také čtyři olympijské vítěze z roku 2022 z Pekingu a tři čerstvé posily ze zámoří, které v této sezoně působily v NHL.Dvaatřicetiletý Mikael Seppälä se vrací poprvé od loňského mistrovství světa ve Stockholmu.

Eemil Erholtz (47), Harri Pesonen (82) a Mikael Seppälä pomáhají zraněnému Tonymu Sundovi z ledu. | foto: AP

Za Spartu po loňském příchodu ze švédského HV 71 stihl v základní části kvůli zranění jen devět utkání a připsal si jednu asistenci. V play off v 19 duelech nasbíral čtyři body (3+1). Mistr světa z roku 2022 z Tampere, který o rok dříve získal na šampionátu v Rize stříbro, dosud startoval na čtyřech MS.

Gólman Harri Säteri, který má odchytaných i 15 zápasů v NHL za Floridu a Arizonu, získal v roce 2022 zlato na hrách v Pekingu i na domácím MS. U obou úspěchů byli i útočníci Hannes Björninen, Saku Mäenalanen a Sakari Manninen, který je mistrem světa také z roku 2019 z Bratislavy a Košic. Forvard Juho Lammikko byl u triumfů na MS v letech 2019 a 2022.

Debut čeká všechny tři posily z NHL - obránce Villeho Heinolu a Topiase Viléna a útočníka Aatua Rätyho. Pětadvacetiletý Heinola v této sezoně odehrál pět utkání za Winnipeg a převážně nastupoval na farmě v Manitobě v AHL. V NHL má za šest sezon 48 utkání. O dva roky mladší Vilén si v tomto ročníku odbyl premiéru v nejlepší lize světa a odehrál dva zápasy za New Jersey. Jinak působil v celku Utica Comets v AHL. Také třiadvacetiletý Aatu Räty má za sebou celý ročník v kádru Vancouveru a 66 duelech nasbíral 14 bodů (4+10). Dohromady má v NHL i za New York Islanders 114 utkání.

Rätyho o rok starší bratr Aku stejně jako obránci Anttoni Honka, Mikko Kokkonen, Miska Kukkonen a útočníci Roni Hirvonen, Sami Päivärinta debutovali v tomto týdnu v duelech s Lotyšskem (1:2 v prodloužení) a Dánskem (10:5).

Zkušenosti z NHL má i další pět hráčů. Bek Rasmus Rissanen sehrál šestkrát za Carolinu, Santeri Hatakka 21 zápasů za San Jose a New Jersey a další obránce Juuso Riikola má 80 startů za Pittsburgh. Útočník Janne Kuokkanen má 119 utkání za Carolinu a New Jersey, Waltteri Merelä 19 za Tampu Bay a Lammikko 183 utkání za Floridu, Vancouver a New Jersey, za které odehrál v této sezoně 24 utkání a zakončil ji v Curychu.

Finové vstoupí do Českých her ve čtvrtek v 18:00 proti české reprezentaci. V sobotu je čeká Švýcarsko a v neděli derby se Švédskem. Finové jsou po dvou turnajích EHT třetí a mají stejně jako poslední Švýcaři pět bodů. Na druhé Čechy ztrácejí čtyři body.

Nominace hokejistů Finska na České hry v Českých Budějovicích (30. dubna - 3. května):
PostHráčKlubZemě / soutěž
BrankářWaltteri IgnatjewLinköpingŠvédsko
BrankářEmil LarmiFärjestadŠvédsko
BrankářHarri SäteriBiel-BienneŠvýcarsko
ObránceMikko KokkonenLinköpingŠvédsko
ObránceRasmus RissanenLinköpingŠvédsko
ObránceMiska KukkonenHämeenlinnaFinsko
ObránceSanteri HatakkaHV 71Švédsko
ObránceVille HeinolaWinnipeg / ManitobaNHL / AHL
ObránceAnttoni HonkaAjoieŠvýcarsko
ObránceJuuso RiikolaLangnauŠvýcarsko
ObránceVili SaarijärviŽenevaŠvýcarsko
ObránceMikael SeppäläSparta PrahaČESKO
ObránceTopias VilénNew Jersey / UticaNHL / AHL
ÚtočníkEemil ErholtzKärpät OuluFinsko
ÚtočníkRoni HirvonenKärpät OuluFinsko
ÚtočníkAku RätyKärpät OuluFinsko
ÚtočníkHannes BjörninenLangnauŠvýcarsko
ÚtočníkSaku MäenalanenLangnauŠvýcarsko
ÚtočníkValtteri OjantakanenJyväskyläFinsko
ÚtočníkSami PäivärintaHämeenlinnaFinsko
ÚtočníkEetu PäkkiläTPS TurkuFinsko
ÚtočníkJanne KuokkanenMalmöŠvédsko
ÚtočníkJuho LammikkoCurychŠvýcarsko
ÚtočníkSakari ManninenŽenevaŠvýcarsko
ÚtočníkWaltteri MereläBernŠvýcarsko
ÚtočníkPetteri PuhakkaKlotenŠvýcarsko
ÚtočníkPatrik PuistolaÖrebroŠvédsko
ÚtočníkAatu RätyVancouverNHL
