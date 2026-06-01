V nominaci Mexika na MS ve fotbale je veterán Ochoa i sedmnáctiletý talent Mora

Kromě něj se na šestém šampionátu představí také kapitán úřadujících mistrů světa Argentinec Lionel Messi a Portugalec Cristiano Ronaldo.
Trenér Javier Aguirre povolal také sedmnáctiletého Gilberta Moru. Záložník Tijuany se může stát nejmladším mexickým hráčem v historii světových šampionátů. V 17 letech si dosud zahrálo na mistrovství sedm fotbalistů včetně brazilské legendy Pelého.
Mexiko do domácího šampionátu vstoupí 11. června zápasem s Jihoafrickou republikou. Poté ho čeká Korea a skupinu uzavře 24. června utkáním s českým výběrem na slavném Aztéckém stadionu.
Nominace Mexika na mistrovství světa:
Brankáři: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).
Obránci: Jesús Gallardo (Toluca), Johan Vásquez (FC Janov/It.), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv Moskva/Rus.), Jorge Sánchez (PAOK Soluň/Řec.), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Niz.).
Záložníci: Edson Álvarez (Fenerbahce/Tur.), Érik Lira (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Šp.), Gilberto Mora (Tijuana)), Brian Gutiérrez, Luis Romo (oba Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atény/Řec.), Alexis Vega (Toluca), Obed Vargas (Atlético Madrid/Šp.), Luis Chávez (Dynamo Moskva/Rus.).
Útočníci: Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milán/It.), Raúl Jiménez (Fulham/Angl.), Julián Quiňones (al-Kadsiáh/Saúd. Ar.), Armando González (Guadalajara), Guillermo Martínez (UNAM), César Huerta (Anderlecht/Belg.).
.