V nominaci Mexika na MS ve fotbale je veterán Ochoa i sedmnáctiletý talent Mora

  8:55aktualizováno  8:55
V nominaci Mexika, které bude ve skupině mistrovství světa jedním ze soupeřů českých fotbalistů, je i brankář Guillermo Ochoa. Čtyřicetiletý gólman kyperského AEL Limassol tak míří na rekordní šestý šampionát.Ochoa si na mistrovství světa poprvé zahrál v roce 2006.

Mexičtí fotbalisté Johan Vásquez, Jorge Sánchez a Álvaro Fidalgo oslavují gól. | foto: Reuters

Kromě něj se na šestém šampionátu představí také kapitán úřadujících mistrů světa Argentinec Lionel Messi a Portugalec Cristiano Ronaldo.

Trenér Javier Aguirre povolal také sedmnáctiletého Gilberta Moru. Záložník Tijuany se může stát nejmladším mexickým hráčem v historii světových šampionátů. V 17 letech si dosud zahrálo na mistrovství sedm fotbalistů včetně brazilské legendy Pelého.

Mexiko do domácího šampionátu vstoupí 11. června zápasem s Jihoafrickou republikou. Poté ho čeká Korea a skupinu uzavře 24. června utkáním s českým výběrem na slavném Aztéckém stadionu.

Nominace Mexika na mistrovství světa:

Brankáři: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Obránci: Jesús Gallardo (Toluca), Johan Vásquez (FC Janov/It.), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv Moskva/Rus.), Jorge Sánchez (PAOK Soluň/Řec.), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Niz.).

Záložníci: Edson Álvarez (Fenerbahce/Tur.), Érik Lira (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Šp.), Gilberto Mora (Tijuana)), Brian Gutiérrez, Luis Romo (oba Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atény/Řec.), Alexis Vega (Toluca), Obed Vargas (Atlético Madrid/Šp.), Luis Chávez (Dynamo Moskva/Rus.).

Útočníci: Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milán/It.), Raúl Jiménez (Fulham/Angl.), Julián Quiňones (al-Kadsiáh/Saúd. Ar.), Armando González (Guadalajara), Guillermo Martínez (UNAM), César Huerta (Anderlecht/Belg.).

