V Pardubicích až do roku 2028. Červenka podepsal novou dvouletou smlouvu

  14:53aktualizováno  14:53
Dvojnásobný hokejový mistr světa Roman Červenka podepsal novou dvouletou smlouvu s Pardubicemi. Devětatřicetiletý útočník má nyní s Dynamem kontrakt do května 2028, Východočeši o tom informovali na klubovém webu.
„Roman Červenka stále jednoznačně patří mezi nejlepší hráče celé extraligy, platný je i na vrcholných reprezentačních akcích. Všem nám dokazuje, že má i v pokročilém hokejovém věku obrovský přínos pro tým a my jsme moc rádi, že u nás bude pokračovat,“ uvedl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.

Reprezentační kapitán Červenka přišel do Pardubic loni ze Švýcarska a v minulé sezoně nasbíral včetně play off 65 bodů v 65 zápasech. Týmu pomohl k postupu do finále play off, ve kterém Východočeši prohráli s Brnem. V této sezoně má na kontě čtyři branky a 15 asistencí ve 14 utkáních.

Roman Červenka z Pardubic (vpravo) střílí gól brankáři Sparty Josefu Kořenářovi.

Červenka je odchovancem pražské Slavie, vedle mateřského klubu hrál v extralize i za Chomutov. Aktuálně má v nejvyšší soutěži bilanci 171 vstřelených branek a 231 asistencí, v roce 2008 získal se Slavií mistrovský titul.

Účastník dvanácti mistrovství světa, čtyř olympijských turnajů a Světového poháru hrál také v KHL, kde získal před deseti lety Gagarinův pohár, ve Švýcarsku i v NHL. V sezoně 2012/13 se snažil prosadit v Calgary, za které odehrál 39 zápasů, po skončení ročníku se ale vrátil do Ruska.

Po loňském triumfu na světovém šampionátu v Praze se stal vítězem ankety Mezinárodní hokejové federace o nejlepšího světového hráče sezony.

