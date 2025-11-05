V Pardubicích až do roku 2028. Červenka podepsal novou dvouletou smlouvu

„Roman Červenka stále jednoznačně patří mezi nejlepší hráče celé extraligy, platný je i na vrcholných reprezentačních akcích. Všem nám dokazuje, že má i v pokročilém hokejovém věku obrovský přínos pro tým a my jsme moc rádi, že u nás bude pokračovat,“ uvedl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.
Reprezentační kapitán Červenka přišel do Pardubic loni ze Švýcarska a v minulé sezoně nasbíral včetně play off 65 bodů v 65 zápasech. Týmu pomohl k postupu do finále play off, ve kterém Východočeši prohráli s Brnem. V této sezoně má na kontě čtyři branky a 15 asistencí ve 14 utkáních.
Červenka je odchovancem pražské Slavie, vedle mateřského klubu hrál v extralize i za Chomutov. Aktuálně má v nejvyšší soutěži bilanci 171 vstřelených branek a 231 asistencí, v roce 2008 získal se Slavií mistrovský titul.
Účastník dvanácti mistrovství světa, čtyř olympijských turnajů a Světového poháru hrál také v KHL, kde získal před deseti lety Gagarinův pohár, ve Švýcarsku i v NHL. V sezoně 2012/13 se snažil prosadit v Calgary, za které odehrál 39 zápasů, po skončení ročníku se ale vrátil do Ruska.
Po loňském triumfu na světovém šampionátu v Praze se stal vítězem ankety Mezinárodní hokejové federace o nejlepšího světového hráče sezony.