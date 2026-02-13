V trénincích vypadala dobře. Davidová poběží sprint, nahradí unavenou Jislovou

„Markéta tu absolvovala dva těžké tréninky, kde vypadala velice slušně. Nastavení pro závod má snad dobré a věříme, že využije šanci si znovu zazávodit na olympiádě, jak nejlépe umí,“ uvedl Dostál.
Mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021 se od ledna opět potýká s bolavými zády, kvůli kterým loni vynechala většinu sezony a absolvovala operaci vyhřezlé ploténky. V Anterselvě absolvuje druhý olympijský start, po úvodní smíšené štafetě, kde ve finiši klesla z pátého na jedenácté místo, vynechala středeční vytrvalostní závod.
„V neděli se necítila zvlášť jinak, bohužel tam ale ten výkon nebyl. Uvidíme, jak se to těma dvěma tréninky posune dál. Vypadala v nich velmi dobře. Doufejme, že to bude dobré,“ uvedl Dostál.
Spolu s Davidovou absolvují v sobotu závod na 7,5 kilometru také jedenáctá žena z vytrvalostního klání Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a bronzová medailistka z mistrovství světa 2020 v této disciplíně Lucie Charvátová.
Jednatřicetiletá Jislová doběhla ve vytrvalostním závodu v Anterselvě na 51. místě, po něm se ale necítila fit. „Hodně se vyndala. Myslím, že šla hodně přes závit, i po běžecké stránce to byl její nejpovedenější závod. Ve čtvrtek to na ni trochu dolehlo, tak jsme ji přesunuli dolů do olympijské vesničky, kde bude, aby byla přichystaná na štafetový závod,“ řekl Dostál.
Nemyslí si, že by v případě Jislové šlo o nemoc. „Spíše je to únava a s tím spojené nějaké problémy. Dle lékaře by to mělo být v pořádku,“ uvedl Dostál.
Sobotní sprint odstartuje v Anterselvě ve 14:45.