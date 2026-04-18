Golfistka Váchová je opět ve finálových kolech, zbylé Češky v Johannesburgu končí

  11:04aktualizováno  11:04
Golfistka Lucie Váchová prošla i při svém druhém letošním startu na Ladies European Tour do finálových kol, po polovině turnaje v Johannesburgu jí patří dělená 22. pozice. Pro další tři české hráčky Patricii Mackovou, Kláru Davidson Spilkovou a Terezu Meleckou skončilo Joburg Open po druhém kole.

Golfistka Lucie Váchová | foto: ČTK

Dvacetiletá Váchová, jež má na LET pouze takzvanou částečnou kartu, se držela nad hranicí cutu už po čtvrtečním úvodním kole. Svou pozici ještě vylepšila v pátek, kdy zahrála šest birdie a dvě bogey, a má skóre pět ran pod normu hřiště. V březnu v Gold Coast v Austrálii obsadila Váchová po nadějném začátku 65. místo.

Druhé kolo bylo v pátek přerušeno a patnáct golfistek ho dohrávalo v sobotu. Nic to nezměnilo na tom, že pod čarou zůstaly další tři Češky. Mackové s výsledkem přesně v paru unikl cut na 69. místě o dvě rány, Davidson Spilková má na 76. příčce o jeden úder víc a Melecká na 87. pozici skóre +2.

V čele jsou s 11 ranami nad normu hřiště Francouzka Céline Herbinová a Američanka Brianna Navarrosaová.

