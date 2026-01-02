Baník okysličuje svou ofenzivu. Z Turecka se do české ligy vrací Jurečka

Ostravské fotbalisty posílil útočník Václav Jurečka. Někdejší dvojnásobný nejlepší střelec české ligy přichází po rozvázání smlouvy v Rizesporu. Jedenatřicetiletý hráč ukončil angažmá v Turecku v závěru minulého roku a nyní ho Ostrava představila v klubové aplikaci jako novou posilu. V sobotu by měl ve Slezsku absolvovat první trénink s mužstvem.
„Když jsme říkali, že se budeme na trhu dívat po zkušeném a gólovém útočníkovi, měli jsme na mysli přesně takový typ hráče. Vašek přesně tuto charakteristiku splňuje,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško v prohlášení na klubovém webu.

„Je dokonale prověřený českou ligou. Nastupoval za reprezentaci, má velké zkušenosti ze Slavie z těžkých ligových i pohárových utkání a dokázal v nich dávat branky. Věříme, že i u nás se prosadí výbornou orientací ve vápně, čichem na góly, zakončením a že vedle něj porostou i naši mladí hráči,“ řekl Mikloško.

Jurečka před odchodem do Rizesporu dvě sezony nastupoval za pražskou Slavii a v jejím dresu nastřílel v 81 zápasech 49 gólů. V české lize hrál také za Slovácko a rodnou Opavu, v nejvyšší soutěži má bilanci 165 utkání a 68 gólů. V devíti zápasech oblékl dres národního týmu a dal jednu branku.

„Chtěl jsem se vrátit do Česka. S Baníkem jsem byl v kontaktu, ozval se mi majitel klubu a cítil jsem opravdu silný zájem. Baník v Česku patří k velkým klubům, má vynikající fanoušky. Já navíc v Ostravě bydlím, takže o to bylo všechno jednodušší. Jsem připraven Baníku pomoct a věřím, že se během jara budeme v tabulce posouvat nahoru,“ řekl Jurečka.

Ostrava se podzimní částí sezony protrápila. V ligové tabulce je předposlední a v 19 zápasech vstřelila jen 12 gólů.

