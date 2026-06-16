Prospal se vrací do NHL, bývalý útočník přijal trenérskou pozici v St. Louis

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Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, jenž v uplynulých třech sezonách pracoval jako asistent kouče v klubu Rochester Americans v nižší AHL, podepsal víceletou smlouvu. St. Louis to oznámilo v prohlášení na webu.
Václav Prospal

Václav Prospal | foto: ČTK

Kouč Českých Budějovic Václav Prospal.
Kouč Českých Budějovic Václav Prospal.
Václav Prospal
Trenér Českých Budějovic Václav Prospal.
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Jednapadesátiletý Prospal bude čtvrtým Čechem na lavičce klubu NHL po Slavomíru Lenerovi, Ivanu Hlinkovi a Jaroslavu Svejkovském, jenž je aktuálně asistentem trenéra ve Philadelphii.

„Vinny přináší kreativní ofenzivní myšlenky vybroušené svými úspěchy v roli hráče v přesilovkách a hře pět nad pět. Dodá tak cenné zkušenosti našim útočníkům a přesilovkovým formacím,“ uvedl trenér Montgomery, jehož realizační tým rozšíří jako asistent také Greg Cronin.

Prospal má za sebou úspěšnou hokejovou kariéru. Rodák z Českých Budějovic působil v NHL šestnáct sezon, během nichž odehrál v základní části v dresech Philadelphie, Ottawy, Floridy, Anaheimu, Tampy Bay, NY Rangers a Columbusu 1108 zápasů a nasbíral 765 bodů. V dresu české reprezentace získal tituly mistra světa v letech 2000 a 2005 a olympijský bronz v roce 2006.

V letech 2016 až 2018 působil Prospal jako asistent Josefa Jandače u národního mužstva, poté tři sezony vedl České Budějovice. Dva ročníky strávil s Jihočechy v první lize, poslední rok v extralize. Od roku 2023 byl asistentem trenéra v Rochesteru a v každé ze tří sezon s farmářském týmem Buffala slavil postup do play off.

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